De violents affrontements entre supporters marquent le match de cricket Pakistan-Afghanistan (VIDEO)

Deux fans de cricket au Pakistan ont été tués alors qu’ils célébraient l’arrivée de leur pays en finale de la finale de la Coupe d’Asie, selon des informations.

Le Pakistan s’est assuré une chance de remporter le tournoi au format T20 en battant l’Afghanistan au stade international de Sharjah aux Émirats arabes unis, ce qui a poussé les fans en liesse à descendre dans la rue chez eux.

Selon le média pakistanais Geo Live, deux d’entre eux dans la ville de Peshawar ont été tués lorsque des fêtards ont tiré en l’air.

En plus des décès, trois femmes ont été blessées, ce qui a conduit à l’arrestation de 41 personnes à ce jour pour leur rôle présumé dans l’incident.

Les scènes à l’intérieur du stade international de Sharjah étaient tout aussi chaotiques que les supporters pakistanais et afghans qui se sont affrontés.

Bouleversés d’avoir été privés de la possibilité d’affronter le Sri Lanka dans le match décisif dimanche, les supporters afghans ont arraché des chaises du sol et les ont jetées sur leurs homologues pakistanais, qui ont rendu la pareille en renversant les chaises.

Séparément, il y a eu des allégations non confirmées selon lesquelles des supporters pakistanais ont été tués à l’extérieur du stade, mais des séquences vidéo montrent des supporters de chaque côté engagés dans un conflit.

Rassemblements et célébrations dans diverses parties de Peshawar alors que le Pakistan élimine l’Afghanistan de la #AsiaCup2022. #NaseemShah Zindabad slogans eco dans les rues. Remarque – Il n’y a pas eu de telles scènes lorsque le Pakistan a vaincu l’Inde il y a 3 jours. IYKWIM😜#Afgvpak #PAKvAFG pic.twitter.com/yqZS1zxWzl – Asfandyar Bhittani (@BhittaniKhannnn) 7 septembre 2022

اسٹیڈیم کے باہر بھی پاکستانیوں کو مارا گیا 😤😤😤#AsiaCup2022 #AsiaCupT20 pic.twitter.com/WgoxVxaOGi – Rana Ammar Afzal (@RanaAmmarAfzal8) 8 septembre 2022

C’est ce que font les fans afghans.

C’est ce qu’ils ont fait plusieurs fois dans le passé. C’est un jeu et il est censé être joué et pris dans le bon esprit.@ShafiqStanikzai votre public et vos joueurs ont tous deux besoin d’apprendre quelques choses si vous voulez grandir dans le sport. pic.twitter.com/rg57D0c7t8 — Shoaib Akhtar (@shoaib100mph) 7 septembre 2022

Certains clips à l’intérieur de la salle ont révélé qu’un fan pakistanais non armé avait été frappé au dos avec une chaise à plusieurs reprises.

Certains supporters afghans ont été vus en train d’essayer d’arracher des chaises à leurs compatriotes et de les calmer.

Néanmoins, le légendaire ancien quilleur rapide pakistanais Shoaib Akhtar a condamné les fans rivaux sur les réseaux sociaux et a exhorté le conseil de cricket de leur pays et son directeur général Shafiq Stanikazi à agir.

“C’est ce que font les fans afghans. C’est ce qu’ils ont fait plusieurs fois par le passé”, Akhtar tweeté tout en partageant un extrait du fracas.

“C’est un jeu et il est censé être joué et pris dans le bon esprit.

“Shafiq Stanikzai, votre public et vos joueurs ont tous deux besoin d’apprendre quelques choses si vous voulez grandir dans le sport”, demanda Akhtar.

Répondant, Stanikazi a dit à Akhtar que vous “Je ne peux pas contrôler les émotions de la foule et de tels incidents se sont produits dans le monde du cricket.”

Des affirmations ont été faites selon lesquelles les échauffourées ont eu lieu parce que le quilleur afghan Fareed Malik a agressé verbalement Asif Ali, ce qui a déclenché une dispute entre les joueurs.

On craint que la rencontre entre l’Inde et l’Afghanistan lors du match pour la troisième place et la finale entre le Pakistan et le Sri Lanka ne causent de nouveaux problèmes.

Entrant dans leur épreuve de force, le Pakistan et l’Afghanistan avaient également du passé. En 2019, les fans se sont battus et ont couru sur le terrain de Headingly en Angleterre après que le Pakistan a remporté une victoire palpitante sur ses rivaux régionaux.