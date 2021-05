De violents affrontements éclatent entre les Palestiniens et la police israélienne à la mosquée Al-Aqsa, quelques heures après l’accord du cessez-le-feu (VIDEOS)

Vendredi, les Palestiniens ont afflué vers le célèbre monument pour les prières et les célébrations, scandant et agitant des drapeaux, tandis que la police israélienne montait la garde.

اللحظات الأولى لاستهداف قوات الاحتلال للمصلين في المسجد الأقصى بالرصـ.ـاص المطاطي وقنـ.ـابل الصوت pic.twitter.com/564C318Rkc – AlQastal القسطل (@AlQastalps) 21 mai 2021

Dans des images publiées en ligne par le réseau palestinien Al Qastal, des centaines de personnes – hommes et femmes – peuvent être vues se détourner et s’enfuir du lieu saint, alors que la fumée monte près de ses murs. Au moins 20 Palestiniens ont été blessés, a rapporté Reuters citant des médecins.

Émeutes sur le mont du Temple après la prière du vendredi, les unités de police répondent aux émeutes sur le mont du Temple. Des bombes à essence lancées sur des officiers qui dispersent des émeutiers pic.twitter.com/xoeOzu8F5Z – Micky Rosenfeld (@MickyRosenfeld) 21 mai 2021

Les affrontements se sont déroulés lorsque certains Palestiniens ont lancé des bombes à essence et des pierres sur leurs opposants, a déclaré le porte-parole de la police israélienne Micky Rosenfeld aux médias. Les Israéliens ont répondu avec des grenades assourdissantes pour disperser les foules.

La récente flambée de combats intenses entre les forces israéliennes et le groupe militant palestinien Hamas, la plus violente depuis 2014, a commencé par des affrontements à la mosquée Al-Aqsa, un site sensible pour les musulmans et les juifs. Après 11 jours de frappes aériennes et de bombardements, avec plus de 240 victimes mortelles des deux côtés, un cessez-le-feu mutuel a été convenu jeudi, les combattants confirmant qu’ils l’observeraient à partir de 2 heures du matin, heure locale, vendredi.

