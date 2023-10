Les chars israéliens ont atteint la périphérie de la ville de Gaza et ont coupé une route clé allant du nord au sud de la bande de Gaza assiégée, selon des sources.

Des sources palestiniennes ont déclaré lundi à Al Jazeera que des chars israéliens avaient fait une incursion vers la rue Salah al-Din, au milieu du gouvernorat de la ville de Gaza, à environ 3 km de la clôture de Gaza.

De violents affrontements ont été signalés dans la région.

“Ils ont coupé la route de Salah al-Din et tirent sur tout véhicule qui tente de la suivre”, a déclaré un habitant à l’agence de presse AFP.

Plus tard lundi, Salama Maarouf, chef du bureau du gouvernement du Hamas à Gaza, a déclaré que les chars israéliens s’étaient retirés de la périphérie de la ville de Gaza.

« Il n’y a absolument aucune avancée terrestre dans les quartiers résidentiels de la bande de Gaza. Ce qui s’est passé dans la rue Salah al-Din a été l’incursion de quelques chars de l’armée d’occupation et d’un bulldozer », a déclaré Maarouf dans un communiqué.

« Ces véhicules ont pris pour cible deux voitures civiles dans la rue Salah al-Din et ont rasé la rue au bulldozer avant que la résistance ne les oblige à battre en retraite. Il n’y a actuellement aucune présence de véhicules de l’armée d’occupation sur la route Salah al-Din et la circulation des citoyens est revenue à la normale sur la route », a-t-il déclaré.

Israël a averti à plusieurs reprises les 1,1 million d’habitants du nord de Gaza, y compris la ville de Gaza, de se diriger vers le sud pour éviter ses frappes militaires alors qu’il poursuit sa mission visant à « détruire » le Hamas, le groupe qui dirige l’enclave palestinienne assiégée.

Même si un grand nombre de personnes ont quitté la zone ces dernières semaines, on estime que des dizaines de milliers d’autres se trouvent encore dans la zone.

Plus de 8 000 morts

Depuis vendredi, les forces israéliennes ont intensifié leur offensive terrestre dans le cadre de la réponse militaire aux attaques du Hamas du 7 octobre qui, selon les responsables israéliens, ont tué 1 400 personnes, pour la plupart des civils, et 239 autres personnes capturées.

Le ministère de la Santé de Gaza affirme que plus de 8 000 personnes, pour la plupart des civils et plus de la moitié d’entre eux sont des enfants, ont été tuées depuis dans les attaques aériennes et terrestres israéliennes.

L’armée israélienne a déclaré que ses troupes avaient tué « des dizaines » de combattants du Hamas lors d’affrontements nocturnes, affirmant qu’ils s’étaient « barricadés à l’intérieur de bâtiments et de tunnels et avaient tenté d’attaquer les troupes ».

Lors d’un incident, un avion de combat a visé un bâtiment qui, selon l’armée israélienne, abritait « plus de 20 terroristes du Hamas à l’intérieur », tandis qu’un autre avion de combat a été guidé vers un poste de lancement de missiles antichar dans la zone de l’université al-Azhar. L’université est au cœur de la ville de Gaza.

L’armée israélienne a également déclaré avoir touché « des dépôts d’armes, des dizaines de positions de lancement de missiles antichar, ainsi que des cachettes et des zones de rassemblement utilisées par l’organisation terroriste Hamas ».