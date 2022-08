De violentes tempêtes tuent trois personnes dans le Midwest et le sud des États-Unis et laissent des milliers de personnes sans eau | Nouvelles américaines

De violentes tempêtes dans le Midwest et le sud des États-Unis ont tué trois personnes, dont deux enfants, et laissé des milliers de personnes sans eau potable.

Des vents destructeurs, de fortes pluies et des inondations soudaines lundi ont été blâmés pour les trois décès dans le Michigan et l’Arkansas.

Dans le Mississippi, des secouristes ont été envoyés pour livrer de l’eau en bouteille aux habitants mardi après que de graves inondations ont fait éclater la rivière des Perles dans la capitale, Jackson, entraînant une pression d’eau faible ou nulle pour de nombreux habitants.

Le gouverneur de l’État, Tate Reeves, a déclaré l’état d’urgence.

Les résidents tapissent leurs portes et garages avec des sacs de sable pour bloquer l’eau à Jackson. Photo : AP



Les prévisionnistes ont déclaré que la rivière des Perles avait culminé à environ 10,8 m (35,4 pieds) – juste en deçà du niveau d’inondation majeur de 10,97 m (36 pieds).

Il y a deux ans, des pluies torrentielles ont fait grimper la rivière des Perles à 11,2 m (36,7 pieds) et les maisons des quartiers les plus durement touchés de Jackson ont été remplies d’eaux de crue sales et infestées de serpents.

L’eau a coulé dans une église à Pearl, Mississippi. Photo : Pasteur Bryant May via AP



Des eaux de crue chargées de débris déferlent autour d’une boîte aux lettres à l’extérieur d’une maison à Jackson. Photo : AP



Les tempêtes de lundi ont également coupé le service électrique de centaines de milliers de foyers et d’entreprises dans le Michigan et l’Indiana.

Dans la ville de Monroe, dans le Michigan, la police a déclaré qu’une jeune fille de 14 ans avait été électrocutée dans le jardin arrière de sa maison après être entrée en contact avec une ligne électrique tombée.

À Bentonville, Arkansas, un garçon de 11 ans est décédé après avoir été emporté dans un égout pluvial lors de fortes pluies.

La police arrive au domicile d’une femme mortellement frappée par la chute d’un arbre à Toledo, Ohio. Photo : AP



Dans l’Ohio, les autorités disent qu’une femme a été tuée lorsqu’un arbre est tombé sur elle derrière sa maison à Toledo lors d’une forte tempête.

Les prévisionnistes de Sky News avertissent que d’autres sont également en route avec de violents orages en soirée attendus du centre à l’est des États-Unis pour les trois prochains jours, avec de fortes averses (jusqu’à 10 cm pourraient tomber en quelques heures), de la grêle fréquente et des vents violents.