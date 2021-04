Un groupe de violentes tempêtes a balayé le sud au cours du week-end, faisant au moins trois morts, endommageant des bâtiments et laissant des milliers de personnes sans électricité.

Des vents forts, des tornades et une grosse grêle isolée étaient attendus dans le sud de la Floride jusqu’à dimanche soir, a annoncé le Storm Prediction Center. La tempête devrait s’atténuer pendant la nuit.

Une jeune fille de 17 ans est décédée dimanche après avoir marché sur une ligne électrique pendant la violente tempête qui a balayé le centre de la Floride.

Les avertissements de tornade en Floride ont largement expiré dimanche, un jour qui a couronné le pire d’une tempête du week-end qui a provoqué de fortes pluies, des vents violents, de la grêle et des éclairs dans de vastes zones de l’État. Jusqu’à 2 pouces de pluie ont été signalés dans certaines régions, provoquant des inondations dans les rues.

Dimanche soir, près de 80000 personnes étaient sans électricité en Floride, selon poweroutage.us, et il y a eu de graves dommages en Arkansas, en Floride, en Louisiane et au Mississippi.

Samedi, une personne a été tuée et sept blessée après qu’au moins une tornade se soit abattue sur la paroisse de St. Landry en Louisiane. Par ailleurs, à Shreveport, en Louisiane, un homme de 48 ans a été tué lorsqu’un arbre est tombé sur son mobile home au milieu de vents violents, a déclaré le shérif de Caddo, Steve Prator.

«Mes pensées et mes prières vont aux familles touchées par cette tempête», a déclaré la présidente de la paroisse de St. Landry Jessie Bellard dans un communiqué. «Nous faisons tout ce que nous pouvons pour aider ces familles.

Bellard, qui aidait les enquêteurs sur les lieux, a déclaré que les dégâts étaient importants.

«C’est vraiment incroyable. Il faut vraiment le voir pour comprendre ce qui s’est passé ici. Plusieurs maisons ont été déplacées de leurs fondations et d’autres ont vu leur toit arraché. Une maison a été déplacée et placée complètement sur la route », a déclaré Bellard.

Temps violent, tornade blâméepour au moins 2 décès, blessures multiples en Louisiane

À Mount Dora, en Floride, une maison a subi de graves dommages lorsqu’elle a pris feu après avoir été frappée par la foudre, a rapporté l’Orlando Sentinel. Certains quartiers proches d’Orlando ont signalé une grêle de la taille d’une balle de golf.

À Lakeland, en Floride, le toit d’un hôtel a été endommagé lorsqu’il a été en partie arraché par des vents violents. Les événements de vaccination et de dépistage du COVID-19 en plein air dans le comté d’Orange ont été annulés.

À Panama City Beach, en Floride, une maison et un dépanneur ont été rasés par une possible tornade, ont déclaré des responsables de la ville dans un message Facebook. La photo d’un résident montre le toit et les murs du magasin arrachés, mais ses comptoirs, ses étagères et sa marchandise semblent intacts. Aucun blessé n’a été signalé dans l’immédiat.

Et à Penascola, en Floride, la tempête a arraché le toit d’une microbrasserie, causant des dégâts d’eau pour s’infiltrer dans le bâtiment.

Véronique Zayas, copropriétaire d’Emerald Republic Brewing, a déclaré qu’elle s’était réveillée samedi matin aux appels téléphoniques et aux SMS d’amis et de membres de la communauté lui disant qu’elle devait aller voir le bâtiment qui abrite sa société de microbrasserie.

« Nous apprenons toujours quels sont exactement les dégâts et ce qui se passe », a déclaré Zayas samedi. « Mais nous savons que le toit est une perte totale. Il y a des dégâts d’eau partout, et de nombreux équipements ont été endommagés. »

Zayas a déclaré qu’aucun de ses employés n’avait été blessé lorsque la tempête est passée au-dessus de sa tête.

« Les brasseurs sont normalement ici à 5 ou 6 heures du matin pour commencer leur brassage », a-t-elle déclaré. « Heureusement, personne n’était là aujourd’hui quand cela s’est produit et personne n’a été blessé. »

Zayas s’est entretenu avec de nombreux membres de la communauté et voisins qui se sont arrêtés pour offrir leur soutien. Samedi, elle s’attendait à ce qu’Emerald Republic Brewing reste fermée pendant au moins plusieurs mois.

Contribuant: Colin Warren-Hicks, Pensacola News Journal; Tony Mixon, The News Herald; Ashley White, l’annonceur quotidien; Bobby Ardoin, spécial pour The Daily World; The Associated Press