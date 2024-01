De violentes tempêtes entraînent des inondations, de la pluie et de fortes chutes de neige dans l’est des États-Unis.

L’est des États-Unis a été frappé par des intempéries ce week-end, provoquant des inondations dans le sud-est, de la pluie dans le centre de l’Atlantique et de la neige dans le nord-est.

Ce week-end, 20 millions d’Américains d’Atlanta à Washington, DC, sont sous surveillance contre les inondations alors que de fortes pluies, des rafales de vent et des éclairs fréquents menacent le sud-ouest des États-Unis. Pendant ce temps, l’Alabama, la Géorgie et la Floride sont menacées par des tornades isolées.

Après avoir reçu environ deux mois de pluie ces derniers jours, certaines parties de l’est du Texas et de la Louisiane sont toujours aux prises avec d’importantes inondations fluviales.

La rivière Trinity, juste au nord-est de Houston, est actuellement dans une phase d’inondation majeure, ce qui signifie des inondations importantes pouvant aller jusqu’à des inondations catastrophiques et potentiellement mortelles, et devrait rester au-dessus des niveaux de crue au moins jusqu’à mercredi.

Ce système de tempête global prendra une tournure le long de la côte est, apportant de la pluie et de la neige sur une vaste zone. La pluie et la neige commencent dans le nord-est tôt dimanche, se poursuivant avec une intensité variable du jour au dimanche soir.

Les altitudes plus élevées de la Pennsylvanie, de New York, du Connecticut, du Massachusetts, du Vermont, du New Hampshire et du Maine connaîtront toutes plusieurs centimètres de neige, avec certains endroits, notamment Boston et Albany, entre 6 et 12 pouces. Pendant ce temps, les petites villes comme Stanford et Erie ne verront probablement qu’environ 1 à 3 pouces de ce phénomène.

Les altitudes plus basses, y compris les grandes villes situées le long du corridor I-95, comme New York, connaîtront probablement une neige mouillée qui se mélangera aux précipitations, limitant ainsi toute accumulation de neige.

Le centre de l’Atlantique, y compris Philadelphie et Washington, DC, devrait recevoir 1 à 2 pouces de pluie alors que des températures record frappent la région.

Washington DC atteint 80 degrés vendredi pour la première fois en 152 ans d’histoire des records météorologiques. Auparavant, le record du premier jour à 80 degrés était le 21 février 2018.

Ce n’est pas la seule ville à atteindre un record de température. Charleston, en Caroline du Sud, a atteint 83 degrés vendredi, battant le précédent record établi pour ce jour-là en 1949 et égalant le record de la ville pour janvier, selon NWS Charleston.

De plus, Wilmington, en Caroline du Nord, a également atteint 83 degrés, battant sa température la plus élevée de tous les temps depuis le mois de janvier. NWS Wilmington signalé.

L’ouest connaîtra également des conditions météorologiques avec un événement fluvial atmosphérique qui trempera le nord-ouest du Pacifique au cours du week-end.

Tina Macintyre-Yee/Rochester Démocrate et Chronique via USA Today Network

Une rivière atmosphérique est une atmosphère de région longue et étroite qui transporte de l’eau en dehors des tropiques, selon le L’administration nationale des océans et de l’atmosphère. Lorsque les rivières atmosphériques touchent terre, la cascade peut être soit de la pluie, soit de la neige, a indiqué la NOAA.

Les pluies les plus fortes tomberont probablement le long de la côte de l’État de Washington et de l’Oregon, avec plusieurs centimètres susceptibles de provoquer des inondations dispersées.