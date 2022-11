De violentes manifestations éclatent dans l’usine d’iPhone de Zhengzhou au milieu de plaintes salariales et de mesures de confinement liées au COVID-19

Des centaines de travailleurs ont rejoint les manifestations à l’usine phare d’iPhone de Foxconn en Chine, certains hommes brisant des caméras de surveillance et des fenêtres, ont montré des images téléchargées sur les réseaux sociaux.

Les rares scènes de dissidence ouverte en Chine marquent une escalade des troubles dans l’énorme usine de la ville de Zhengzhou qui en est venue à symboliser une accumulation dangereuse de frustration face aux règles ultra-dures du pays en matière de COVID-19, ainsi qu’à une gestion inepte du situation par le plus grand sous-traitant mondial.

Le déclencheur des manifestations, qui ont commencé tôt mercredi, semble être un plan visant à retarder le paiement des primes, ont déclaré de nombreux manifestants sur les flux en direct. Les vidéos n’ont pas pu être immédiatement vérifiées par Reuters.

« Donnez-nous notre salaire ! » ont scandé des travailleurs qui étaient entourés de personnes en tenue de protection contre les matières dangereuses, certaines portant des matraques, selon des images d’une vidéo.

D’autres images montraient des gaz lacrymogènes déployés et des travailleurs supprimant des barrières de quarantaine.

Les troubles à l’installation de Foxconn ont commencé en octobre lorsque, après de nombreuses épidémies de COVID-19, l’installation a mis en place un “système en boucle fermée” dans lequel le personnel a été contraint de vivre et de travailler dans l’installation, sans aucun contact avec le monde extérieur.

Avant les troubles, l’usine employait 200 000 personnes, mais beaucoup d’entre elles ont fui dès le début du système en boucle fermée, obligeant l’entreprise à essayer de recruter rapidement de nouveaux travailleurs pour maintenir ses objectifs de production. Le personnel serait contraint de dormir dans des dortoirs sur place à côté de travailleurs infectés par le COVID-19.

Dans les vidéos, les travailleurs ont expliqué qu’ils n’étaient jamais sûrs d’obtenir des repas pendant la quarantaine ou sur des bordures inadéquates pour contenir une épidémie.

“Foxconn ne traite jamais les humains comme des humains”, a déclaré une personne.

De nombreuses raisons de troubles

Ces protestations ont dégénéré cette semaine en plaintes concernant l’indemnisation, a déclaré le nouvel employé Li Sanshan à l’Associated Press.

Li a déclaré qu’il avait quitté un emploi dans la restauration en réponse à une publicité qui promettait 25 000 yuans (environ 3 500 dollars US) pour deux mois de travail. Li, 28 ans, a déclaré que les travailleurs étaient en colère après avoir découvert qu’ils devaient d’abord travailler deux mois supplémentaires à un salaire inférieur avant de recevoir les 25 000 yuans.

“Foxconn a publié des offres de recrutement très alléchantes, et des travailleurs de toutes les régions du pays sont venus, seulement pour découvrir qu’ils se faisaient ridiculiser”, a déclaré Li.

Les experts disent que les manifestations dans l’établissement sont devenues un point d’éclair pour des troubles plus larges.

REGARDER | La Chine double sa stratégie zéro COVID au milieu de nouvelles épidémies:

La Chine double sa politique «zéro COVID» alors que les cas montent en flèche Pékin a signalé les premiers décès par COVID depuis des mois alors que le nombre de cas augmente dans tout le pays. Mais malgré l’augmentation des coûts économiques et politiques des verrouillages et des quarantaines controversés «zéro COVID» en Chine, les responsables peuvent ne voir aucune alternative.

“Il est maintenant évident que la production en boucle fermée à Foxconn ne fait qu’empêcher la propagation du COVID dans la ville, mais ne fait rien (sinon l’aggrave encore) pour les travailleurs de l’usine”, a déclaré Aiden Chau du China Labour Bulletin, un Hongrois. groupe de défense basé à Kong, a déclaré dans un e-mail.

Foxconn a déclaré dans un communiqué qu’il avait rempli ses contrats de paiement et que les informations faisant état de personnel infecté vivant sur le campus avec de nouvelles recrues étaient “fausses”.

“En ce qui concerne toute violence, l’entreprise continuera de communiquer avec les employés et le gouvernement pour éviter que des incidents similaires ne se reproduisent”, a déclaré l’entreprise.

Augmentation du nombre et de la gravité des épidémies

Foxconn est un fournisseur clé d’Apple, fabriquant environ 70 % des iPhones de l’entreprise. L’usine de Zhengzhou est le plus grand fabricant d’appareils, bien que Foxconn possède d’autres installations en Chine, à Taïwan et en Inde.

Des agents de sécurité en tenue de protection semblent attaquer un manifestant lors d’une manifestation à l’usine Foxconn de Zhengzhou, en Chine. Entre autres choses, l’installation est le plus grand fabricant d’iPhone au monde. (The Associated Press)

Les protestations ont éclaté alors que le nombre et la gravité des épidémies ont augmenté dans toute la Chine, incitant les autorités de régions telles que Pékin, la capitale, à fermer des quartiers et à imposer d’autres restrictions qui, selon les habitants, vont au-delà de ce que le gouvernement national autorise.

Plus de 253 000 cas ont été découverts au cours des trois dernières semaines et la moyenne quotidienne augmente, a rapporté mardi le gouvernement. Cette semaine, les autorités ont signalé les premiers décès dus au COVID-19 en Chine en six mois.

Mercredi, le gouvernement a fait état de 28 883 cas découverts au cours des dernières 24 heures, dont 26 242 sans symptômes. La province du Henan, dont Zhengzhou est la capitale, a fait état de 851 au total.

Le gouvernement appliquera sa politique anti-COVID-19 tout en “surmontant résolument l’état d’esprit de paralysie et de laxisme”, a déclaré un porte-parole de la Commission nationale de la santé, Mi Feng.

Le gouvernement de la ville de Guangzhou, le site des plus grandes épidémies, a annoncé l’ouverture de 19 hôpitaux temporaires avec un total de près de 70 000 lits pour les patients atteints de coronavirus. La ville a annoncé la semaine dernière son intention de construire des hôpitaux et des installations de quarantaine pour 250 000 personnes.

Mercredi également, Pékin a ouvert un hôpital dans un centre d’exposition et suspendu l’accès à l’Université des études internationales de Pékin après qu’un cas de virus y ait été découvert. La capitale a précédemment fermé des centres commerciaux et des immeubles de bureaux et suspendu l’accès à certains complexes d’appartements.