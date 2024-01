Le moment où cette plante a explosé a été filmé. On pense qu’ils savaient peut-être que ça allait arriver.

Il y a eu une attaque de drones à grande échelle sur Rostov et d’autres régions frontalières de Russie la nuit dernière et ce matin, mais je n’ai aucune preuve qu’elle en soit la cause. #OSINT … pic.twitter.com/jBFBCNveiG

Ils devront inventer une meilleure histoire de conneries que celle du « court-circuit ».

Un BMP russe reçoit un sérieux coup de fouet du canon de 25 mm du Bradley.

Le Bundestag allemand a rejeté une motion visant à soutenir l’octroi de missiles de croisière Taurus à l’Ukraine. Le SPD au pouvoir a voté à l’unanimité contre la motion. Je crois comprendre que le vote n’était pas contraignant dans un sens ou dans l’autre.

La Russie est toujours gelée.

Je ne suis pas aussi optimiste que le gel hivernal russe entraînera un soulèvement, mais je croise les doigts. Un événement cygne noir est un événement extrêmement négatif qu’il était impossible ou difficile de prévoir, comme un krach boursier.

Sevsk est une petite ville de Russie située juste à l’est de la frontière avec l’Ukraine. On dirait que le rotor de queue a heurté des lignes électriques.

Voilà à quoi ressemble un mensonge sorti de ton cul.

Brûle bébé brûle.

Quelle coïncidence! La Hongrie veut soudainement se montrer coopérative. Je suis sûr que cela n’a rien à voir avec le vote de l’UE visant à retirer le droit de vote à la Hongrie.

Violentes manifestations a commencé dans la République russe du Bachkortostan, située près de la frontière avec le Kazakhstan, à la suite des poursuites engagées contre le militant Fail Alsynov.

Les manifestants auront besoin de plus que des boules de neige.

Malheureusement, des manifestations individuelles comme celle-ci n’entraîneront rien d’autre qu’une peine de prison. Les membres de la famille devront se regrouper et lancer un mouvement s’ils s’attendent à voir un changement.

Les gens sur Twitter aiment se moquer de Medvedev pour sa consommation massive de vodka chaque fois qu’il dit quelque chose de bizarre et d’extrême, mais c’est un aveu flagrant de génocide. Il doit être inculpé par la CPI.

“L’existence de l’Ukraine est mortelle pour les Ukrainiens. Et je ne parle pas seulement de l’état actuel, du régime politique de Bandera. Je parle de n’importe quelle Ukraine, absolument n’importe quelle.

Peu importe à quel point ils aspirent à la mythique Union européenne et à l’OTAN. Entre la guerre éternelle et la mort et la vie inévitables, la majorité absolue des Ukrainiens (à l’exception d’un nombre minime de nationalistes malades) choisira finalement la vie. Ils se rendront compte que la vie dans un grand État commun, qu’ils n’aiment plus beaucoup maintenant, vaut mieux que la mort. Leur mort et celle de leurs proches. Et plus tôt les Ukrainiens s’en rendront compte, mieux ce sera.” – a-t-il écrit.