De violentes manifestations continuent de secouer le Pérou alors que le président déchu fait face à des accusations de rébellion

De violentes manifestations perturbant le tourisme et le commerce à travers le Pérou ont persisté jeudi alors qu’un juge examinait s’il fallait maintenir l’ex-président du pays en détention pendant que les autorités construisaient leur dossier contre lui pour incitation à la rébellion.

La décision de détenir l’ancien président Pedro Castillo jusqu’à 18 mois intervient après que le gouvernement a déclaré mercredi un état policier dans le but de calmer les manifestations, qui ont fait au moins huit morts.

Les partisans de Castillo ont commencé à manifester la semaine dernière après qu’il a été destitué du pouvoir et placé en garde à vue à la suite de sa tentative de dissoudre le Congrès avant un vote de destitution. La dernière crise politique n’a fait qu’aggraver l’instabilité qui sévit dans le pays, avec six présidents qui vont et viennent en autant d’années.

Le procureur suprême du Pérou, Alcides Chinchay, a déclaré jeudi devant le tribunal que Castillo encourt au moins 10 ans de prison pour l’accusation de rébellion.

Les manifestants exigent la liberté de Castillo, la démission de la présidente Dina Boluarte et la programmation immédiate d’élections générales pour choisir un nouveau président et des membres du congrès. Ils ont incendié des postes de police, pris le contrôle d’une piste d’atterrissage utilisée par les forces armées et envahi la piste de l’aéroport international d’Arequipa, porte d’entrée de certaines attractions touristiques du Pérou.

Le train de voyageurs qui transporte les visiteurs au Machu Picchu a suspendu son service et les barrages routiers sur l’autoroute panaméricaine ont bloqué des camions-remorques pendant des jours, gâchant la nourriture à destination de la capitale. A Cusco, une destination touristique de premier plan, les gens étaient bloqués jeudi dans les hôtels et à l’aéroport. Parmi eux se trouvent 20 citoyens équatoriens, selon un communiqué du ministère des Affaires étrangères de ce pays.

Les partisans de Castillo bloquent une autoroute à Viru jeudi. Des manifestants ont incendié des postes de police, investi une piste d’atterrissage utilisée par les forces armées et envahi la piste de l’aéroport international d’Arequipa. (Hugo Curotto/Associated Press)

L’audience virtuelle sur la détention de Castillo a eu lieu même s’il a refusé de recevoir une notification. En son absence, Castillo était représenté par un défenseur public parce que lui et son équipe juridique ont refusé de participer, arguant que l’audience manquait de “garanties minimales”.

Pendant son mandat, Castillo a passé une grande partie de son temps à se défendre contre les attaques d’un congrès contradictoire et des enquêtes allant de la corruption au plagiat. Maintenant, on ne sait pas si Boluarte – autrefois son colistier et vice-président – ​​aura une chance de gouverner. Tout comme Castillo, elle est une nouvelle venue en politique sans base au congrès.

“Elle fait du bon travail en ce moment pour le moment”, a déclaré Cynthia McClintock, professeur de sciences politiques à l’Université George Washington qui a beaucoup étudié le Pérou. “Mais c’est un grand défi.”

Des soldats gardent une autoroute à Yura jeudi. Le Pérou est désormais sous état d’urgence, ce qui permet à l’armée de soutenir les efforts de la police. (Diego Ramos/AFP/Getty Images)

“L’instabilité à tout prix”

Alors que certains manifestants “semblent vouloir une sorte d’instabilité à tout prix”, a déclaré McClintock, d’autres ont vu l’éviction de Castillo comme une ouverture pour exprimer des griefs latents, tels que de profondes inégalités, la pauvreté et le manque de services publics.

Boluarte pourrait également bénéficier d’une marge de manœuvre de la part des législateurs cherchant à conserver leur emploi. Ils ne peuvent pas se faire réélire et seraient sans emploi si des élections générales pour le congrès étaient prévues, comme le souhaitent les manifestants.

Boluarte a cherché mercredi à apaiser les manifestants en déclarant que des élections générales pourraient potentiellement être programmées pour décembre 2023, quatre mois plus tôt que le moment qu’elle avait proposé au congrès quelques jours plus tôt.

La présidente Dina Boluarte est vue lors d’une conférence de presse au palais du gouvernement à Lima le 8 décembre. (Fernando Vergara/Associated Press)

Tous les décès liés aux manifestations sont survenus dans des communautés rurales et pauvres à l’extérieur de Lima, qui sont des bastions pour Castillo, un néophyte politique et ancien instituteur d’un district montagneux andin pauvre.

A Andahuaylas, où au moins quatre personnes sont mortes depuis le début des manifestations, aucun soldat n’était dans les rues jeudi malgré la déclaration du gouvernement autorisant les forces armées à contribuer au maintien de l’ordre public.

Certains propriétaires d’épiceries nettoyaient les routes jonchées de pierres et de pneus brûlés, mais ils prévoyaient de fermer leurs portes en raison des manifestations attendues menées par des habitants des communautés rurales voisines.

Aurait demandé l’asile

La décision attendue du juge Cesar San Martin Castro sur la détention de Castillo intervient après que le Congrès l’a dépouillé du privilège qui empêche les présidents de faire face à des accusations criminelles.

La tentative de Castillo de dissoudre le Congrès a précédé la troisième tentative des législateurs de le destituer depuis son élection en juillet 2021. Après que le Congrès l’a chassé du pouvoir, le véhicule de Castillo a été intercepté alors qu’il parcourait les rues de Lima avec son service de sécurité.

Chinchay, le principal procureur du gouvernement, a insisté sur le fait que Castillo risquait de fuir, affirmant qu’il tentait de se rendre à l’ambassade du Mexique pour demander l’asile après avoir quitté le palais présidentiel. Il a cité des propos du président et du ministre des Affaires étrangères du Mexique indiquant que le Mexique était prêt à accorder l’asile.

“Nous ne pensons pas qu’il voulait se rendre à l’ambassade du Mexique pour prendre le thé”, a déclaré Chinchay.

Le défenseur public de Castillo, Italo Diaz, a nié que l’ancien président soit un risque de fuite. Il a dit au juge que les enfants et la femme du juge Castillo dépendaient de lui et qu’il pourrait reprendre son travail d’enseignant s’il était libéré.

La déclaration d’état d’urgence suspend les droits de réunion et la liberté de mouvement et autorise la police, appuyée par l’armée, à perquisitionner les domiciles sans autorisation ni ordonnance judiciaire.

Le ministre de la Défense, Luis Otarola Penaranda, a déclaré que la déclaration avait été approuvée par le conseil des ministres.

Mercredi, Boluarte a plaidé pour le calme alors que les manifestations se poursuivaient contre elle et le congrès.

“Le Pérou ne peut pas déborder de sang”, a-t-elle déclaré.

Dans une lettre manuscrite partagée mercredi avec l’Associated Press par son associé Mauro Gonzales, Castillo a demandé à la Commission interaméricaine des droits de l’homme d’intercéder pour ses “droits et les droits de mes frères péruviens qui réclament justice”. La commission enquête sur les allégations de violations des droits de l’homme et les plaide dans certains cas.