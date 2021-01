Près de 500 personnes ont été arrêtées dans des villes des Pays-Bas depuis le début des manifestations ce week-end. | Rob Engelaar / ANP / AFP via Getty Images

Les émeutiers sont un mélange de groupes anti-gouvernementaux et de hooligans ennuyés.

De violentes manifestations ont éclaté aux Pays-Bas pour la troisième nuit consécutive, avec des émeutiers mettant le feu et des affrontements avec la police au mépris des mesures strictes de verrouillage des coronavirus.

Près de 500 personnes ont été arrêtées depuis le début des manifestations ce week-end, dont plus de 180 qui ont été arrêtées lundi soir. Des émeutes ont eu lieu dans de plus grandes villes comme Amsterdam et Rotterdam, mais aussi dans de plus petites villes du pays. Les émeutiers ont violé le couvre-feu de 21 heures, pillé des commerces, incendié et jeté des pierres sur des bâtiments et sur la police.

«Ce sont les plus grandes émeutes en 40 ans», m’a dit Laura Groenendaal, associée de recherche et de projets au German Marshall Fund, basé à Houten, aux Pays-Bas. «Normalement, nous disons que les Pays-Bas sont parfaitement ennuyeux, c’est donc bien sûr tout le contraire.»



Robin Van Lonkhuijsen / ANP / AFP via Getty Images Un militant anti-gouvernemental crie sur un policier néerlandais à Museumplein, Amsterdam, le 17 janvier.

Rob Engelaar / ANP / AFP via Getty Images Des manifestants se heurtent à des policiers néerlandais lors d’une manifestation contre les restrictions relatives aux coronavirus à Eindhoven, aux Pays-Bas.

Robin Van Lonkhuijsen / ANP / AFP via Getty Images Des militants anti-gouvernementaux affrontent la police néerlandaise lors d’une manifestation à Amsterdam.

Les Pays-Bas font l’objet de commandes de séjour à la maison depuis des semaines, avec des entreprises non essentielles fermées et des limites sur les rassemblements. Début janvier, le Premier ministre néerlandais Mark Rutte a de nouveau prolongé les ordres de verrouillage, invoquant des inquiétudes concernant la variante plus virulente du coronavirus B.1.1.7 découverte pour la première fois au Royaume-Uni.

Et ce week-end, le gouvernement a décrété un couvre-feu de 21 heures jusqu’au 10 février pour aider à ralentir la propagation du virus, la première fois depuis la Seconde Guerre mondiale que le pays a imposé un couvre-feu.

Les émeutiers comprennent des groupes anti-gouvernementaux et les sceptiques de Covid-19, mais aussi des criminels qui tentent d’exploiter le chaos, et des gens qui s’ennuient – pour la plupart des jeunes hommes – qui ont été enfermés à l’intérieur et qui ont maintenant été libérés. Selon le Financial Times, la police d’Amsterdam a déclaré que les «hooligans du football» faisaient partie de la foule dans cette ville.



SOPA / LightRocket via Getty Images Des policiers en civil, appelés «Romeos» aux Pays-Bas, procèdent à une arrestation lors d’une manifestation anti-lock-out.

« Toutes ces différentes choses ont formé ce cocktail toxique, et l’annonce du couvre-feu, qui a débuté samedi dernier, est devenue l’étincelle qui a tout fait exploser », a déclaré Groenendaal.

Les manifestations sont généralisées et certaines petites villes ont été témoins de violences assez dramatiques au cours du week-end, y compris la ville méridionale d’Eindhoven, où des émeutiers ont incinéré une voiture et pillé un supermarché à la gare dimanche. À Urk, dans le centre du pays, des émeutiers ont incendié un centre de test Covid-19.



Agence Anadolu via Getty Images Dans la ville méridionale d’Eindhoven, des émeutiers ont incinéré une voiture et pillé un supermarché à la gare dimanche.

Agence Stringer / Anadolu via Getty Images Des manifestants ont incendié des vélos à Eindhoven.

Rutte l’a appelé «Violence criminelle», et a rejeté l’idée que ces manifestations concernaient la liberté. « Nous devons gagner ensemble la lutte contre le virus, car ce n’est qu’alors que nous pourrons retrouver notre liberté », a-t-il déclaré lundi.

Le pays se prépare à de nouvelles manifestations

La violence de ces manifestations était un peu une surprise, mais les autorités et la police néerlandaises se préparent à ce que les troubles se poursuivent.

Les experts à qui j’ai parlé ont dit qu’il y avait un certain mécontentement à l’égard du gouvernement actuel, en particulier à propos de la lenteur du déploiement des vaccins dans un pays qui, autrement, a un système de soins de santé assez efficace. Les Pays-Bas ont été l’un des derniers pays de l’Union européenne à se faire vacciner, et le rythme de l’inoculation est encore lent.

Le gouvernement néerlandais a obtenu des notes décentes pour sa gestion du coronavirus au début de la pandémie, mais il a assoupli les restrictions au cours de l’été et n’a pas conseillé au début de porter un masque et n’a pas strictement appliqué les règles de distanciation sociale. Les cas ont de nouveau éclaté à l’automne et les Pays-Bas sont devenus l’un des pays les plus durement touchés lors de la deuxième vague européenne.

Cela a forcé le gouvernement à introduire des mesures plus strictes pour ralentir la propagation, à fermer des bars et des restaurants à l’automne et à fermer les entreprises et les écoles non essentielles en décembre. Les cas sont en baisse, mais le gouvernement néerlandais a prolongé ces mesures et ajouté le couvre-feu pour se défendre contre la variante B.1.1.7, qui se propage de manière beaucoup plus agressive.



Robin Van Lonkhuijsen / ANP / AFP via Getty Images Les manifestants se sont rassemblés à Amsterdam contre le verrouillage imposé le 21 janvier.

Certains législateurs de l’opposition tant à gauche qu’à droite ont critiqué le couvre-feu. Geert Wilders, un politicien populiste de droite, a déclaré que le couvre-feu signifiait «perdre la liberté en masse et ce n’est pas amusant». Mais finalement, suffisamment de législateurs ont soutenu les mesures.

Les émeutiers représentent une petite tranche disparate du public. Ce que le reste du pays pense des mesures de verrouillage et de la gestion du Covid-19 par le gouvernement néerlandais sera probablement plus clair dans quelques semaines, alors que les Pays-Bas organisent des élections générales pour leur Chambre des représentants à la mi-mars.



Robin Van Lonkhuijsen / ANP / AFP via Getty Images De nombreux manifestants répondaient à l’application par le gouvernement d’un couvre-feu de 21 heures d’ici au 10 février pour arrêter la propagation du coronavirus. C’est la première fois depuis la Seconde Guerre mondiale que le pays impose un couvre-feu.

Rutte et son parti, le Parti populaire pour la liberté et la démocratie, sont restés assez populaires. Mais un scandale sans rapport avec les prestations de protection de l’enfance a forcé l’effondrement de la coalition gouvernementale néerlandaise au début du mois. Rutte, qui est membre du plus grand parti au pouvoir, reste jusqu’aux élections en tant que ministre par intérim. Mais pris ensemble, la pandémie, le hoquet de la vaccination et le scandale du bien-être ont créé un sentiment de lassitude.

«Je pense que c’est plutôt un malaise général», m’a dit Harvey Feigenbaum, professeur de politique et d’affaires internationales à l’Université George Washington. «Le gouvernement est au pouvoir depuis longtemps, et même si le parti du Premier ministre est probablement toujours le parti le plus populaire aux Pays-Bas, je soupçonne qu’il y a une certaine fatigue,»