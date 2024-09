De violentes émeutes frappent les territoires français d’outre-mer (VIDEO) — RT World News

Un couvre-feu a été instauré en Martinique suite aux manifestations contre le coût de la vie élevé

De violentes manifestations ont éclaté en Martinique, une île française des Caraïbes, entraînant l’instauration d’un couvre-feu dans plusieurs quartiers de Fort-de-France, sa capitale administrative, a rapporté mercredi Le Monde, citant la préfecture locale. Les restrictions, imposées de 21 heures à 5 heures du matin dans la zone portuaire et plusieurs autres parties de la ville, resteront en vigueur au moins jusqu’au 23 septembre, tandis que des mesures supplémentaires d’application de la loi seront prises sur toute l’île. Le port de la ville, principal point de livraison du territoire, est depuis le début de cette semaine au centre d’un mouvement de protestation massif contre la flambée des prix des denrées alimentaires.

Le gouvernement de la Martinique avait précédemment indiqué qu’au moins six policiers avaient été blessés par balles lors des violentes émeutes et que deux suspects non identifiés avaient été arrêtés en lien avec ces incidents.