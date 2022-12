De violentes attaques menacent les prochaines élections de 2023 au Nigeria

Commentez cette histoire Commentaire

ABUJA, Nigéria — Des attaques violentes visant les bureaux de la commission électorale du Nigéria suscitent des inquiétudes quant à la sécurité des prochaines élections dans ce pays d’Afrique de l’Ouest en février. Lors de la dernière attaque, des assaillants du sud-est de l’État d’Imo ont incendié dimanche un bureau de la Commission électorale nationale indépendante du Nigéria. Près de 50 des bureaux de la commission ont déjà été détruits depuis les dernières élections au Nigeria en 2019, selon des rapports locaux compilés par l’Associated Press.

Le Nigeria – le pays le plus peuplé d’Afrique avec plus de 210 millions d’habitants – est confronté à plusieurs problèmes de sécurité, notamment une insurrection extrémiste islamique liée au groupe État islamique dans le nord-est, des rebelles dans le nord-ouest et des sécessionnistes dans le sud-est. Les menaces à la sécurité devraient constituer des obstacles à des élections pacifiques le 25 février, selon les analystes.

“Ce sera l’élection la plus difficile en matière de sécurité dans l’histoire récente du Nigeria”, a déclaré à l’Associated Press Bulama Bukarti, chercheur principal au Tony Blair Institute for Global Change. “Il s’agit d’une élection à enjeux élevés : une élection décisive pour le Nigeria et ses voisins.”

La violence électorale, y compris les manifestations contestant les résultats officiels, a souvent frappé les élections au Nigeria. Au moins 800 personnes sont mortes dans les violences post-électorales après les élections de 2011.

Dans le sud-est, où la plupart des attaques contre les infrastructures électorales ont eu lieu, des séparatistes violents veulent créer un État indépendant du Biafra, plus de 50 ans après qu’une rébellion n’a pas réussi à créer un État séparé.

Les autorités ont accusé des membres du principal groupe pro-Biafra connu sous le nom de peuple autochtone du Biafra d’avoir tué les forces de sécurité et parfois leur propre peuple de l’ethnie Igbo, la troisième en importance au Nigeria.

Aucun groupe n’a encore revendiqué les attaques contre les bureaux de la commission électorale. La violence semble être planifiée “pour effrayer les électeurs potentiels, provoquer une pénurie importante de responsables électoraux, compromettre la logistique, mettre en danger l’approvisionnement en matériel électoral et saper le processus électoral”, a déclaré Oluwole Ojewale de l’Institut d’études de sécurité.

D’autres attaques contre la commission électorale, ses installations et son personnel sont attendues, a déclaré Ojewale, soulevant des doutes sur les capacités des forces de sécurité nigérianes à freiner la violence.

Et dans les régions du nord-ouest et du centre, des groupes armés d’anciens bergers combattant les communautés pour l’accès à l’eau et à la terre ont tué des dizaines et enlevé des centaines cette année, profitant de l’appareil de sécurité surchargé du Nigéria.

Une autre menace pour les élections pourrait provenir des rebelles extrémistes islamiques dans la région du nord-est du Nigeria, Boko Haram et sa faction dissidente État islamique de la province de l’Afrique de l’Ouest. Perturber les élections au Nigeria l’année prochaine serait “le plus grand succès qu’ils puissent jamais obtenir”, a déclaré Bukarti du Tony Blair Institute.

Avec peu d’administration gouvernementale et presque aucune présence de sécurité dans les régions du nord, de nombreuses communautés éloignées sont prises au piège de la violence. Des analystes ont averti que les groupes armés cherchaient désormais à consolider leur présence dans ces zones.

Les conflits à travers le Nigéria ont entraîné au moins 4 millions de personnes déplacées à l’intérieur du pays, soit plus que la marge de victoire entre le vainqueur et le premier finaliste à l’élection présidentielle de 2019 dans le pays.

« Cette insécurité pourrait être la plus effrayante et la plus étendue des quatre républiques du pays. Il n’y a jamais eu de moment où l’accessibilité aux sondages a été aussi difficile que ce que nous vivons », a déclaré Idayat Hassan, qui dirige le Centre pour la démocratie et le développement axé sur l’Afrique de l’Ouest.

Hassan a déclaré qu’au-delà de l’engagement des autorités à organiser des élections crédibles, la crédibilité des scrutins de l’année prochaine “dépend de l’accessibilité des urnes et de la manière dont les gens peuvent voter”.

Les attaques contre l’infrastructure de la commission électorale posent également un défi à la fois financier et de planification, a-t-elle déclaré.

Les autorités doivent redoubler d’efforts pour établir la sécurité dans les zones rurales du nord, a recommandé l’Institut Tony Blair pour le changement global dans un rapport publié la semaine dernière.

“Il est essentiel que les décideurs politiques nigérians et les partenaires internationaux du pays comprennent ces menaces et agissent pour les atténuer afin d’assurer une transition pacifique du pouvoir et de soutenir toute nouvelle administration sur le terrain”, a déclaré Bukarti, auteur du rapport.

Les forces de sécurité nigérianes ont déclaré à plusieurs reprises qu’elles contrôlaient la situation sécuritaire du pays, bien que les experts aient mis en doute leur capacité à rétablir la paix dans de nombreuses communautés en difficulté.