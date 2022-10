De vils trolls racistes me bombardent avec tellement de haine que j’ai failli quitter les réseaux sociaux, déclare Judi Love de Loose Women

La star de STRICTEMENT Come Dancing, Judi Love, a failli quitter Twitter après avoir été bombardée de viles haines racistes en ligne.

La panéliste de Loose Women a déclaré au Sun qu’elle était prête à abandonner définitivement les réseaux sociaux lorsqu’elle a décidé qu’elle ne voulait pas laisser les trolls gagner.

Mark Field Photographie

Judi dit qu’elle a presque quitté Twitter en raison d’abus racistes ignobles[/caption]

Judi a expliqué: “L’autre jour, j’allais fermer mon compte Twitter car j’ai l’impression que Twitter peut être dur.

“J’ai fait un panel entièrement noir de Loose Women et j’ai eu des tweets racistes. Les gens disaient ‘pourquoi sont-ils tous noirs ?’ mais c’était juste comment la rotation s’est déroulée.

« Nous sommes venus et le spectacle était super. Il y a des moments où je ne peux pas être énervé avec Twitter et il y a des moments où je me dis ‘non, je ne vais pas les laisser gagner’.

En équipe avec Virgin Media O2 et Get Online Week, Judi tient à encourager les gens à utiliser Internet pour de bon plutôt que de prêter attention à son côté le plus sombre.

En particulier, la star espère que les célibataires se connectent pour essayer de trouver celui-là.

Au cours des dernières semaines, une série de célébrités se sont tournées vers l’application de rencontres Raya dans le but de trouver celle-là.

Le comédien Mo Gilligian a été vu sur la plateforme ainsi que la chanteuse de Girls Aloud Nadine Coyle et Spice Girl Mel C.





Comme Tinder, Raya offre aux utilisateurs la possibilité de glisser et de se faire correspondre avant de discuter. Cependant, les utilisateurs sont crucialement contrôlés comme le club des membres.

Parlant de l’application, Judi a déclaré : “Je n’ai pas essayé une application de rencontres comme Raya. Je pense que pour moi, je connaîtrais la plupart des gens qui y sont, mais l’une de mes règles sur les rencontres en ligne est de trouver une application qui vous convient le mieux, que ce soit l’âge, la religion ou la vie privée.

Admettre que la vie dans l’œil pubien est beaucoup plus difficile à ce jour – que l’on soit en ligne ou non – Judi a poursuivi: «J’ai eu des rendez-vous gênants.

«Un des gars à peine avoir une conversation, c’était comme s’arracher des dents. C’était tellement pas bon.

“C’était avant Loose Women, mais maintenant je pense que si quelqu’un est aux yeux du public, c’est très canalisant car vous êtes tellement occupé et nous n’avons pas d’heures normales.

« Écoutez, je ne peux même pas dire aux gens ce que je fais dans deux semaines. Tout peut changer.

“Une semaine, vous pouvez être très occupé, puis la suivante, vous êtes complètement libre et vous voulez les voir tout le temps.

“C’est un équilibre et les gens aux yeux du public s’inquiètent de la vulnérabilité que vous pouvez être. Ils craignaient d’être exposés et de préserver leur vie privée.

Éclaboussure

Judi Love pose à la première de Black Adam à Londres[/caption]

Mark Field Photographie

Judi s’est associée à VirginMedia O2 pour présenter la nouvelle campagne[/caption]