De vieux griefs hantent le vote du Portugal : bas salaires, stagnation

Filipe Orfao, un infirmier des urgences de 37 ans à Lisbonne, exprime des griefs entendus depuis longtemps au Portugal.

Les reproches familiers incluent une tradition de bas salaires, une structure de carrière dans la fonction publique qui contrecarre les ambitions d’avancer dans la vie, l’incitation lancinante d’aller travailler à l’étranger au lieu de rester à la maison et les promesses d’amélioration non tenues des politiciens, en particulier pour les agents de santé. comme Orfao qui a résisté à la pandémie de coronavirus.

Les politiciens « parlent souvent de nous », dit Orfao devant l’hôpital Santa Maria de Lisbonne, le plus grand hôpital du Portugal. « Mais dans la pratique, rien n’en sort. »

Avant l’élection de dimanche pour un nouveau parlement et un nouveau gouvernement, ces vexations se font à nouveau entendre alors que les deux principaux partis du pays de l’Union européenne, les socialistes de centre gauche et les sociaux-démocrates de centre droit, se disputent le pouvoir. Ces deux partis ont pendant des décennies recueilli environ 70% des voix, alternant au gouvernement, et les sondages d’opinion suggèrent une course serrée cette fois.

Pour des électeurs comme Orfao, un changement plus important dans le paysage politique serait peut-être le bienvenu, car les mêmes problèmes affligent le Portugal depuis le siècle dernier.

L’économie du Portugal est en retard sur le reste de l’UE à 27 depuis 2000, lorsque son PIB annuel réel par habitant était de 16 230 euros (18 300 $) contre une moyenne européenne de 22 460 (25 330 $).

En 2020, le Portugal avait légèrement augmenté à 17 070 euros (19 250 dollars) tandis que la moyenne du bloc a bondi à 26 380 euros (29 750 dollars).

Les bas salaires, quant à eux, stimulent l’émigration depuis les années 1960. Orfao gagne environ 1 300 euros (1 466 $) par mois, ce qui, selon l’agence nationale des statistiques, correspond à peu près au salaire moyen au Portugal.

Certains collègues d’Orfao gagnent le même salaire qu’il y a 15 ans. Les contrats à court terme qui privent les travailleurs, y compris de nombreuses infirmières, de la sécurité d’emploi sont un autre point de discorde.

Au cours des 10 dernières années – une période qui comprend des gouvernements dirigés à la fois par les socialistes et les sociaux-démocrates – quelque 20 000 infirmières portugaises sont parties travailler à l’étranger, dans une fuite sans précédent de talents médicaux.

Le gouvernement socialiste a remporté les élections générales de 2019 en promettant de meilleurs salaires et conditions pour les infirmières, mais à part quelques modifications des catégories professionnelles, il n’a pas fait grand-chose pour améliorer les emplois infirmiers. Ce gouvernement minoritaire s’est effondré en novembre dernier, à mi-parcours de son mandat de quatre ans, lorsque le Parlement a rejeté son budget de l’État pour 2022.

Le plan de dépenses est essentiel. Le Portugal, un pays de 10,3 millions d’habitants, est sur le point de commencer à déployer 45 milliards d’euros (50,8 milliards de dollars) de l’UE pour aider à relancer l’économie après la pandémie de COVID-19. Les nouveaux fonds sont considérés comme une nouvelle chance pour le Portugal de rattraper le terrain perdu.

Mais l’élection anticipée, destinée à clarifier la direction du pays, pourrait se retourner contre lui et laisser le Portugal là où il a commencé il y a deux mois – avec un gouvernement minoritaire vulnérable.

Une augmentation apparente du soutien aux petits partis signifie que les deux principaux partis devront probablement conclure un accord avec un ou plusieurs d’entre eux, avec une longue période de marchandage politique attendue.

« Former un gouvernement est devenu plus difficile parce que le parlement sera plus fragmenté », explique António Costa Pinto, professeur à l’Institut des sciences sociales de l’Université de Lisbonne.

Pour Orfao, l’infirmière de Lisbonne, être saluée dans les discours des politiciens et applaudie par le public pendant la pandémie a fait chaud au cœur. Il estime cependant que lui et ses collègues méritent mieux.

Il a payé sa propre formation spécialisée en urgence, effectuée pendant son temps libre pendant deux ans, pour travailler à l’hôpital public de Santa Maria. Mais en vertu des règles restrictives du service de santé publique sur les promotions, « je devrais vivre jusqu’à 120 ans pour atteindre le sommet de ma carrière », dit-il.

Après le déclenchement de la pandémie, Orfao a commencé à changer de vêtements deux fois après avoir quitté son quart de travail aux urgences, craignant de ramener le virus à la maison et d’infecter sa femme, ou son fils en bas âge, ou son père qui luttait contre le cancer.

Le scrutin de dimanche se déroule au milieu d’une augmentation du nombre de nouveaux cas imputés à la variante hautement contagieuse de l’omicron, avec des centaines de milliers de personnes infectées confinées à la maison. Les autorités autorisent les personnes infectées à se rendre dans les bureaux de vote, en leur recommandant de s’y rendre pendant une plage horaire moins chargée en soirée.

Orfao n’est pas très à l’aise avec ça. La semaine dernière, il se demandait encore s’il devait voter, même s’il pense qu’il devrait le faire.

« Cela me met mal à l’aise. Je ne peux pas le nier », dit-il. « Ils auraient dû prendre des décisions longtemps à l’avance pour (organiser l’élection) en toute sécurité. »