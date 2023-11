De vieux amis se réunissent pour un nouvel EP | Les arts et le divertissement

GENÈVE — Il y a quelque chose, pense Wes Greco à propos de la communauté musicale genevoise, qui transcende le temps et l’espace.

C’est ainsi que Greco, avec sa petite amie Diana Modera et deux vieux amis, originaires de Genève et vivant désormais près de Nashville, ont pu bientôt sortir un nouvel EP intitulé “Illusion”.

Mieux connus sous le nom de Smooth Groovy, Greco et Modera ont enregistré leurs parties de la chanson, que Greco a écrite puis rappée, dans son studio de Cherry Street à Genève. Le batteur et chanteur Andrew Dickson et le guitariste Shaun Smith, chacun de leurs studios respectifs du Tennessee, ont contribué à leur contribution.

Après de nombreux allers-retours et du travail sur leurs ordinateurs portables, “Illusions” a été maîtrisé et est presque prêt à être publié. Il y aura aussi une vidéo, qui est toujours réalisée à peu près de la même manière. L’effort a duré environ deux mois, a déclaré Greco, avec l’intention que tous les quatre réalisent beaucoup plus de projets du même type à l’avenir.

“Pourquoi pas?” » dit Modera. “La technologie est là.”

Aujourd’hui dans la quarantaine, Greco, Dickson et Smith étaient camarades de classe au lycée de Genève dans les années 1990, lorsque leur groupe a remporté un concours, battant 75 autres groupes. Ils ont fait une démo de deux chansons et ont joué dans des endroits comme Lost Horizon, Cooley’s et Rum Runner.

“Tout au long du lycée, mon groupe et moi avons enregistré des démos et joué dans le circuit des clubs de rock du nord de l’État de New York, des réceptions scolaires et partout ailleurs”, a déclaré Dickson. “Nous étions bien mineurs, mais cela nous a donné un accès unique pour voir à quoi ressemble vraiment la vie des musiciens adultes professionnels.”

Ils ont déclaré que Genève, hier et aujourd’hui, avait la chance d’être un lieu particulièrement solidaire et accueillant où s’étendre et créer de superbes sons dans toutes sortes de genres musicaux. C’est pourquoi ils ont trouvé si naturel de se lancer dans “Illusions”, en reprenant là où ils s’étaient arrêtés, bénéficiant certes de la magie de la technologie évoquée par Modera. Elle et Greco sont ensemble depuis 14 ans et font de la musique depuis 10 ans.

Musicalement, les trois hommes se sont finalement séparés, Dickson en faisant une carrière à temps plein, déménageant à Nashville en 1999 après l’université, accompagné de Smith et du frère de Smith, Dan.

Au départ, ils formèrent un groupe, mais Smith partit pour poursuivre une carrière avec un autre artiste. Après un bref passage à la bibliothèque publique de Nashville, Dickson a pu jouer de la batterie avec des artistes tels que Continental, Jason Michael Carroll, Hillbilly Casino, Brian Setzer, Richie Scholl, Rick Monroe, Derek Joseph, Matt Farley, Sarah Gayle Meech, Dale Watson (Opry), Soul Radics et Andy Gibson.

Dickson, dont le père est médecin à la retraite, revient fréquemment à Genève. Smith aussi. Dickson est batteur indépendant depuis 2012 et a déclaré qu’il appréciait les opportunités qui l’accompagnent, notamment lui permettre de faire équipe avec Greco pour l’enregistrement “Illusions”.

Greco a déclaré que l’essentiel de la chanson est de “tourner la page de toute la douleur et de retrouver la tranquillité d’esprit. De faire taire les voix en colère”.

Lui et Modera écrivent beaucoup et se produisent régulièrement sous le nom de Smooth Groovy, qui est également le nom sous lequel ils sortent l’EP. Greco, propriétaire de Lakeside Hobby à Genève, continue de travailler beaucoup sur la musique dans son studio, où il enregistre pour lui-même et pour d’autres.

Smith joue toujours de la musique, mais il possède également une entreprise immobilière dans le Tennessee. Modera est coach de bien-être.

Greco espère que cet EP sera le début de nombreux autres efforts d’enregistrement et d’écriture avec Modera et ses vieux amis. Il a déclaré qu’il écrivait également un livre, influencé par son professeur de sixième année, Mme Anderson, au collège de Genève. Le livre s’intitulera « Un mot à la fois ». Ce sera de la poésie.

“La poésie et l’écriture, le rap, le hip hop, tout cela fait partie du même”, a déclaré Greco.