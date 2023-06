De Usher à Matthew Lawrence – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Shutterstock

Rozanda ‘Chilli’ Thomas est 1/3 de la sensation du groupe de filles des années 90 ‘TLC’.

Elle est aussi une star de télé-réalité.

Chilli a eu plusieurs relations de haut niveau avec des hommes célèbres, dont Usher.

Elle sort actuellement avec Matthew Lawrence.

Rozonda « Chili » Thomas est une force avec laquelle il faut compter. Comme 1/3 de la sensation des années 90 CCMaux côtés de Lisa « Œil gauche » Lopes et Tionne « T-Boz » Watkins, elle est devenue célèbre avec des tubes comme « Waterfalls », « No Scrubs » et « Creep ». Au sommet de sa renommée, le talentueux trio a remporté un American Music Award, plusieurs Grammys et une multitude de MTV Video Music Awards. Leur faillite largement médiatisée et la mort tragique de Lisa dans un accident de voiture le 25 avril 2002 ont présenté des défis et du chagrin à Chilli, mais elle a ensuite sorti quelques singles en solo et est même apparue dans le clip de Tyresea frappé « Rien sur toi ».

Elle a également joué dans deux saisons d’une série télé-réalité VH1 basée sur sa vie appelée Ce que veut le piment. Dans les coulisses – et parfois même à la vue du grand public – elle a également eu une série de relations très médiatisées avec des hommes célèbres. En fait, elle sort actuellement avec l’acteur Matthieu Laurent. Lisez la suite pour en savoir plus sur toutes les relations amoureuses les plus sérieuses de Rozanda ‘Chilli’ Thomas.

Articles en vogue actuellement À la mode maintenant





Dallas-Austin

Selon Le soleil américainPiment daté producteur TLC Dallas-Austin pendant la majeure partie des années 1990 – et il a produit certains des succès les plus mémorables du groupe. Au cours d’un épisode de sa série télé-réalité, elle a parlé d’un avortement qu’elle a eu à Dallas. Elle a également admis avoir profondément regretté la décision et être à nouveau enceinte de Dallas. Ils ont fini par avoir un fils ensemble.

« J’avais 20 ans et ma carrière n’avait pas vraiment commencé, [and I got pregnant] », a-t-elle déclaré lors de l’émission, par Flux d’actualités. « Comment faire tout ça ? Comment être maman ? [The abortion] m’a foiré – ça m’a brisé le moral. J’avais l’impression que je n’étais plus moi-même fort. Je me sentais comme si j’avais cédé et cassé [down] à ce que quelqu’un d’autre voulait. J’ai pleuré presque tous les jours pendant neuf ans. Et puis j’ai été rattrapée – je devais avoir un bébé. Je devais le réparer, et la seule façon de le réparer était avec lui [Dallas]. Je ne pouvais avoir ce bébé qu’avec lui parce que le bébé que je n’avais pas était avec lui. Au fil du temps, j’ai pu rompre avec la relation parce que je savais qu’il était toujours fidèle à lui-même – je ne l’étais pas. Je compromettais qui j’étais en tant que personne pour plaire à cette personne, et je pense que tant de femmes font cela.

Le duo a accueilli leur fils Tron Austin le 2 juin 1997. Peu de temps après, ils se sont séparés.

Plus d’actualités connexes

Huissier

star du R&B Huissier était la prochaine relation sérieuse de Chilli. Tous deux étaient membres du LaFace Record Group, et la romance était naturelle. Ils ont commencé à se fréquenter en 2001, et au cours des deux années suivantes, elle est apparue dans plusieurs de ses vidéoclips emblématiques, notamment Tu n’as pas besoin d’appeler, rappelle-moi, et Tu l’as mal compris.

Ils se sont séparés en 2003, mais elle a expliqué à plusieurs reprises à quel point il était difficile de le faire sortir de son système, a même admis qu’ils étaient toujours en contact lorsqu’il s’est marié avec son ex-femme. Tameka Foster. « J’aime fort », a-t-elle dit PERSONNES en juin 2023. « J’étais comme, ‘Dieu, pourquoi je ne peux pas m’en remettre? Il ne pouvait pas non plus.

Lien connexe En rapport: Jennifer Aniston & Kids : ce que la star de « Friends » a dit au fil des ans sur le fait de ne pas avoir de famille

Après que ce soit fini, elle a admis: «J’ai même arrêté de sortir avec quelqu’un. Parce qu’avant, je pensais que si je rencontrais le bon gars pendant ce temps-là, je n’étais pas fini [Usher] ça ne marcherait pas. Je ne voudrais jamais chevaucher la clôture. Elle a également révélé qu’ils avaient une « chimie de travail ». « Nous avons définitivement eu une certaine chimie », a-t-elle expliqué. «Mais travailler la chimie ne signifie pas que cela fonctionne dans votre vie personnelle. Si nous travaillions, c’était super. Mais en dehors de cela, nous sommes si différents.

Dans une interview en 2013, elle a également rappelé leur rupture. « Nous avons rompu parce que je suppose que c’était à ce moment-là ou quoi que ce soit… il était ce véritable amour pour moi », a-t-elle avoué à Nous hebdomadaire à l’époque. « Dans toute relation, même quand il s’agissait de ma relation avec Usher, quand il était temps de bouger, je devais le faire. Je me fiche de combien mon cœur me faisait mal, parfois tu es juste censé être avec des gens pour une raison et ce n’est pas toujours une vie. Même si vous voulez que ce soit le cas, cela ne fonctionne tout simplement pas de cette façon.

Nick Canon

Des rapports non confirmés ont émergé en juillet 2016 selon lesquels Chilli « traînait de manière romantique » avec un père en série Nick Canon. « Nick et Chili [have] traîné sur le bas », aurait déclaré un initié E ! Nouvelles. « [They’ve] sont amis depuis un certain temps et tout récemment cet été, ils ont passé du temps ensemble de manière romantique. La source a également déclaré que « Chilli est une femme très mature qui est dans l’industrie de la musique depuis un certain temps et qui comprend », et a ajouté que « Nick a toujours eu le béguin pour elle en grandissant. Il pense qu’elle est belle.

« Ils ne sont pas un couple exclusif en ce moment, ils traînent simplement et voient où vont les choses », a déclaré la source. Ni Chilli ni Nick n’ont jamais abordé les rumeurs de rencontres.

Matthieu Laurent

À un moment donné en novembre 2022, le chanteur de TLC a commencé à sortir avec Danser avec les étoiles pro Cheryl Burke ex-mari, Matthieu Laurent. En janvier 2023, le représentant de Chilli avait confirmé TMZ que le couple est dans une « relation exclusive ». Ils ont officialisé la relation Instagram en dansant en pyjama via les réseaux sociaux juste avant le nouvel an. Mais des mois auparavant, ils avaient également été aperçus en vacances ensemble à Hawaï en août 2022.

En mai 2023, elle a jailli du fait qu’elle n’avait pas eu une seule bagarre avec le Garçon rencontre le monde acteur au cours de leur relation. « Je n’aurais jamais pensé que le nom ‘Matthew’ me ferait autant rougir », a déclaré le chanteur. PERSONNES. « J’ai toujours pensé qu’il était mignon. » Elle a ensuite ajouté: «À ce jour, nous n’avons pas eu un seul argument. Je me dis ‘Matthew, ça arrivera un jour, parce qu’on va être ensemble pour toujours.' »

Matthew semble ressentir la même chose. « Ma vie est en pleine floraison en ce moment », a déclaré la star de la télévision HE retour en mars. « Je peux passer du temps avec une femme incroyable comme Chilli. Je n’ai jamais eu l’occasion de vivre ce genre de relation auparavant. Elle est vraiment, vraiment spéciale.

Bien que Cheryl ait semblé décontenancée par la relation entre Chilli et Matthew, elle n’est apparue que près d’un an après l’annonce de leur séparation en février 2022. Pendant ce temps, la star de TLC a le soutien d’un autre des hommes les plus importants de sa vie – son fils , Tron. « J’aime juste la voir heureuse, tu sais? » il a dit Personnes lors d’un entretien en avril 2023. « Je leur souhaite tout le meilleur et je pense que c’est un gars formidable. »

Cliquez pour vous abonner pour recevoir notre newsletter quotidienne gratuite HollywoodLife pour obtenir les nouvelles les plus chaudes des célébrités.