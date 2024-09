De Universal Language à The Apprentice — 7 films canadiens qui ont marqué le TIFF 2024

Après des années marquées par des fermetures liées à la COVID et des grèves à Hollywood, 2024 était censée être l’année où le Festival international du film de Toronto rouvrirait enfin ses portes au faste et au glamour des fans obséquieux, des tapis rouges et des célébrités.

Mais si les célébrités ont fait le déplacement en nombre, le « festival du peuple » a finalement adopté une approche légèrement différente. Au lieu de se concentrer sur des films à succès, le TIFF a mis l’accent cette année sur les talents locaux et les succès canadiens, avec un nombre considérable de films locaux qui ont dominé les conversations.

Ici, les critiques de cinéma de CBC analysent certains des films qui ont époustouflé les foules et qui valent la peine d’être vus.

Le jeune Werther

Le Jeune Werther, réalisé par le Torontois José Lourenço, est une réinterprétation moderne du roman du XVIIIe siècle Les Souffrances du jeune Werther. (Festival international du film de Toronto)

Kitsch. Coloré. Déjanté. Sincère.

Ce ne sont pas exactement les descriptions que l’on attend d’une histoire née du mouvement artistique du XVIIIe siècle. Tempête et tempête (traduction : « tempête et stress »). Mais José Lourenço Le jeune Werther est plutôt une évocation du roman de Johann Wolfgang von Goethe Les Souffrances du Jeune Werther c’est basé sur une récréation.

Nous suivons Werther (Douglas Booth), un homme hédoniste, maniaque et — malgré lui — charmant, alors qu’il fait une halte à Toronto en route vers une tournée européenne. Il y rencontre Charlotte (Alison Pill), une femme locale réservée mais belle qui, malheureusement pour lui, est également fiancée.

Au-delà de la simple joie de voir une ville canadienne se jouer elle-même à l’écran, WertherL’histoire d’amour douce-amère de Lourenço déborde de charisme, d’originalité et d’une honnêteté déchirante. Car, dans son premier long-métrage, Lourenço a su capturer quelque chose d’à la fois décalé, hilarant et, quand il décide finalement de se prendre au sérieux, étonnamment sincère. — JW

Langage universel

Inspiré par son amour du cinéma iranien, le réalisateur Matthew Rankin a créé un espace urbain qui semble lointain mais familier dans son film Universal Language. (Métafilms)

Ce film étrange, au rythme lent et étonnamment touchant se déroule dans une réalité alternative. Une vision d’un Winnipeg balayé par la neige où le farsi est la langue maternelle, mais où l’on entend parfois un peu d’argot québécois.

Inspiré par son amour du cinéma iranien, le réalisateur Matthew Rankin a collaboré avec des amis iraniens et la communauté de Winnipeg pour créer un espace urbain qui semble lointain mais familier. Les innombrables bâtiments beiges et les dindes au hasard rappellent la folie bureaucratique du film de Terry Gilliam Brésil.

Le côté surréaliste et pince-sans-rire du film me rappelle le maître islandais de la plus noire des comédies noires, Roy Andersson. Avec un guide touristique errant, des enfants en quête de faire fondre de l’argent gelé et un fils qui revient enfin du Québec, le résultat est sans aucun doute l’un des films les plus originaux et les plus tranquillement enchanteurs de ce pays. —Par exemple

Bonjour Tristesse

Le premier long métrage de la scénariste et réalisatrice Durga Chew-Bose, Bonjour Tristesse, est un festin éthéré pour les yeux et les oreilles. (Festival international du film de Toronto)

Ce film est un festin éthéré pour les yeux et les oreilles, mais au-delà de cela, il s’agit d’une réflexion significative sur ce que signifie être une femme à différentes étapes de la vie. Il s’agit du premier long-métrage de la scénariste-réalisatrice Durga Chew-Bose, mais il semble bien plus abouti que ce que les mots « premier long-métrage » évoquent. Chloë Sevigny joue une créatrice de mode fermée et boutonnée, qui essaie de s’identifier à une adolescente à l’esprit libre (jouée avec brio par Lily McInerny), tout en naviguant dans une relation compliquée avec son père.

Les dialogues du film sont pleins de vérités douloureuses, et c’est un rôle dans lequel Sevigny domine. Bonjour Tristesse est similaire dans son rythme et sa beauté à Appelle-moi par ton nomdonc si les spectateurs ont apprécié ce film, celui-ci est fortement recommandé. —TB

L’Ordre

Jude Law apparaît dans une image de The Order, la coproduction américano-canadienne, qui a été entièrement tournée à Calgary. (Festival international du film de Toronto)

L’Ordre est loin d’être la première production à utiliser la montée de la violence d’extrême droite comme thème central. Mais ce film coproduit par le Canada et les États-Unis réussit particulièrement bien à lier ces enjeux à notre époque.

Avec Jude Law dans le rôle de l’agent du FBI Husk et Nicholas Hoult dans le rôle du suprémaciste blanc Robert Jay Matthews, L’Ordre suit l’histoire vraie de la même organisation terroriste qui a braqué des banques et qui a orchestré l’assassinat de l’animateur de radio Alan Berg en 1984.

Il se concentre à la fois sur ce groupe et Les journaux de Turner, un roman raciste intrinsèquement lié à une série d’événements allant de l’affrontement de Ruby Ridge en 1992 au siège de Waco, en passant par l’attentat d’Oklahoma City en 1995. Mais à travers un style intentionnellement épuré et obsédant que le réalisateur Justin Kurzel a perfectionné dans Ville de neige et La véritable histoire du gang Kelly — ses récits tout aussi obsédants de l’histoire criminelle — L’Ordre nous rappelle à quel point cette histoire est proche.— JW

Rumeurs

Rumours commence comme une satire politique assez directe, mais devient ensuite complètement fou. (Photos d’élévation/rue Bleecker)

Ce film a tout pour plaire : un cerveau géant, palpitant et visqueux, une version musclée de Justin Trudeau, une performance délicieusement folle de Cate Blanchett et des zombies qui se masturbent. Pourtant, il s’agit d’une comédie politique brillamment incisive et d’une critique vicieuse du paysage politique mondial. C’est un film très drôle, et les Canadiens en particulier apprécient beaucoup la performance de Roy Dupuis dans le rôle du premier ministre.

Ce film commence comme une satire politique assez directe, mais devient ensuite complètement fou, comme on pourrait s’y attendre de la part d’Evan Johnson, Guy Maddin et Galen Johnson. Si vous acceptez que le film commence dans un endroit terrestre et s’envole vers Mars, vous allez adorer celui-ci. C’est très drôle et l’un des meilleurs du festival de cette année. Cate Blanchett dans le rôle d’une Angela Merkel un peu ridicule a été, pour moi, l’une de ses meilleures performances de tous les temps. —TB

40 acres

40 Acres, du réalisateur RT Thorne, est un drame post-apocalyptique sur une famille d’agriculteurs noirs luttant contre une bande itinérante de cannibales. (Médias Hungry Eyes)

Malgré les allégations, comme CBC News l’a déjà rapporté, selon lesquelles les fournisseurs de la région de Sudbury, en Ontario, ne sont toujours pas payés par la société de production, 40 acres est l’un des débuts les plus impressionnants que j’ai vu depuis des années. Réalisateur de télévision expérimenté et bien connu des équipes de Toronto, RT Thorne semble avoir appliqué toutes ses compétences, nous emmenant à l’intérieur des Freeman, une famille noire et autochtone qui tente de protéger sa ferme dans un scénario post-apocalyptique proche du futur. Avec son effondrement de l’ordre social, 40 acres peut sembler similaire à celui d’Alex Garland Guerre civile. Mais Thorne, qui a également collaboré au scénario, garde le cap, nous plongeant dans une famille qui se bat contre des ravageurs errants et entre eux. Parmi les performances remarquables, citons la présence patiente de Michael Greyeyes et la volonté de fer de Danielle Deadwyler. Alors que la caméra de Thorne se tord et se retourne, nous voyons une famille unie par la discipline mais qui s’effrite sur les bords. Un début élégant pour un réalisateur qui va loin. —Par exemple

L’apprenti

Jeremy Strong, à gauche, et Sebastian Stan apparaissent dans The Apprentice, qui suit les premières années de l’ancien président américain Donald Trump. (Films Scythia)

Il peut sembler étrange de dire simultanément un film raté la cible et je le recommande également. Mais malgré ses défauts, ce film biographique sur Donald Trump produit au Canada mérite d’être gardé sur votre radar.

Après les premières années de l’ancien président américain en tant que magnat de l’immobilier à New York, L’apprenti ne ménage pas ses efforts dans sa représentation de Trump. Et tandis que le réalisateur Ali Abbasi a déclaré lors de la présentation du film projection unique au format TIFF il voulait faire quelque chose que les gens de toutes les tendances politiques pourraient apprécier, Trump lui-même a déjà envoyé un lettre de cessation et d’abstention aux cinéastes.

Cela a mis en péril les plans d’une large diffusion, bien qu’Abbasi ait récemment monté une campagne Kickstarter réussie pour financer la distribution à la baseQuoi qu’il en soit, le film vaudra la peine d’être vu pour s’informer des discussions qu’il ne manquera pas de susciter, ainsi que pour assister à l’interprétation étonnante et déterminante de Jeremy Strong dans le rôle de Roy Cohn. — JW