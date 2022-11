De Twitter à Mastodon : que se passe-t-il lorsque les journalistes affluent sur les plateformes ?

“La décision d’@adamdavidson de ne pas agir sur le contenu anti-trans n’inspire pas confiance et je comprends tout à fait pourquoi d’autres endroits bloquent les instances”, a-t-elle écrit sur journa.host. (Le blocage au niveau de l’instance fait référence à la capacité, sur Mastodon, pour un serveur de bloquer le contenu d’un autre.)

Zach Everson, l’un des administrateurs de journa.host, a répondu qu’il était d’accord avec Mme Molloy, puis a ajouté : “Interdire quelqu’un pour avoir publié un lien vers un article du NYT crée un précédent sur lequel nous devons vraiment travailler.”

Samedi, journa.host a suspendu M. Pesca, qui a été informé par SMS de M. Davidson, un ami de longue date. (Les deux écrivent actuellement un échange de lettres hébergé sur Substack, sur la nature de la culture d’annulation.) Selon M. Pesca, M. Davidson lui a dit qu’il avait été suspendu pour avoir qualifié Mme Molloy de “militante”, ce qui était dédaigneux. La suspension “semblait arbitraire et ad hoc”, a déclaré M. Pesca dans une interview ; Mme Molloy n’a pas répondu à un message demandant un commentaire.

“Nous voulons être un lieu de discussion passionnée et engagée”, a déclaré M. Davidson, qui s’est récusé de la décision en raison de sa relation avec M. Pesca. “Mais nous ne voulons pas être un endroit où les gens s’insultent.”

Samedi également, Mme Molloy est apparue sur un autre serveur Mastodon et a annoncé qu’elle aussi avait été suspendue de journa.host pour ses publications.

« Est-ce que ça a enfreint leurs règles là-bas ? Oui, alors ils étaient certainement dans leur droit de me suspendre à partir de là », a-t-elle écrit. Et puis, dans un article ultérieur, elle a écrit: “Je veux surtout qu’on me laisse seule.” (Plus tard, Mme Molloy a présenté des excuses à M. Pesca.)