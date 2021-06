De toutes les histoires alarmistes sur le Brexit de Project Fear, peu se sont avérées aussi fausses de manière embarrassante que Nissan quittant Sunderland

Watt un résultat

DE toutes les histoires alarmistes sur le Brexit de Project Fear, peu se sont avérées aussi faussement embarrassantes que l’idée que Nissan abandonnerait la Grande-Bretagne.

Les restes qui n’avaient aucune connaissance de l’industrie automobile l’ont présenté comme un fait de fonte.

De toutes les histoires alarmistes du Brexit de Project Fear, peu se sont avérées aussi fausses que l’idée que Nissan abandonnerait la Grande-Bretagne Crédit : PA

Avec nos liens avec Bruxelles rompus, ont-ils dit, le géant automobile japonais fermerait ses portes ici, tuant des dizaines de milliers d’emplois et dévastant le Nord-Est.

Leur ton douloureux cachait en fait une joie vicieuse.

Beaucoup aspiraient à ce que ces travailleurs de l’automobile soient mis au chômage en guise de récompense pour voter pour le congé.

Plus important encore, cela leur prouverait « avoir raison », ce qui est toujours ce qu’ils apprécient même avant d’être réellement dans l’UE.

En toute honnêteté, Nissan craignait également que sans un accord commercial entre le Royaume-Uni et l’UE, ils luttent.

Mais Boris Johnson a signé cela en quelques mois.

Les sortants de Sunderland n’ont jamais regretté leur vote.

Maintenant, ils sont justifiés.

Premièrement, par Nissan qui a choisi de fermer Barcelone, pas son usine.

Deuxièmement, par la batterie « gigafactory » qu’elle dévoilera dès aujourd’hui, créant des milliers d’emplois.

Ce sera un pas de géant pour la fabrication de voitures électriques au Royaume-Uni, le premier de plusieurs dont nous aurons besoin, et un autre vote de confiance envers le Brexit en Grande-Bretagne.

Malgré tout le bruit et la fureur, l’adhésion à l’UE était loin d’être aussi importante pour notre économie que le côté perdant le prétendait.

Jour pour guérir

TOUT LE MONDE de plus de 30 ans sait où ils se trouvaient lorsque la nouvelle de la mort de la princesse Diana a éclaté.

Aujourd’hui, elle aurait eu 60 ans.

La princesse Diana, photographiée avec William et Harry, aurait eu 60 ans aujourd’hui si elle n’était pas décédée tragiquement en 1997 Crédit : Fonctionnalités Rex

C’est un moment poignant de réfléchir non seulement à sa vie extraordinaire et trop brève, mais à ce que nous avons tous perdu à la fin : une femme dédiée à rendre le monde meilleur et à donner une voix aux nécessiteux.

Une femme peu adonnée à la vertu-signalisation mais dotée d’une réelle compassion souvent véhiculée loin de toute caméra.

William et Harry, bien sûr, ont perdu une mère qui leur était totalement dévouée.

Ils sont en désaccord maintenant.

Peut-être qu’aujourd’hui à Kensington Palace, ils peuvent repartir à zéro.

Diana le voudrait sûrement.

Jab charabia

D’ABORD, nous avons verrouillé pour sauver des vies et protéger le NHS.

Ensuite, pour piquer les vulnérables.

Alors que le jour de la liberté se profile, le sage prof John Edmunds veut retarder jusqu’à ce que les enfants soient également vaccinés Crédit : Twitter/ITVPreston

Maintenant, alors que le jour de la liberté se profile, le sage professeur John Edmunds veut retarder jusqu’à ce que les enfants soient également vaccinés.

Quelle sera l’excuse après ça, professeur ?

Jabs pour animaux de compagnie?

Des oiseaux, peut-être, si on peut les rassembler.

Les Kaners de Harry

Comment va ta tête ?

Si vous êtes encore en train de surmonter notre gloire de Wembley, vous n’êtes pas seul.

Le skipper Harry Kane a déclaré: « Nous voulons continuer à donner au pays autant de joie que possible » Crédit : EPA

Mais préparez-vous pour plus.

Car Harry Kane et les gars ne sont pas d’humeur à se reposer sur leurs lauriers ce samedi.

« Nous voulons continuer à donner au pays autant de joie que possible », dit-il.

On boira à ça.