La date était le 6 avril 2018, et j’étais assis dans la salle de rédaction du Telegraph à écrire furieusement sur le fromage Stilton, les cartes Nectar et l’incapacité permanente des vacanciers britanniques à donner un pourboire aux serveurs.

À l’époque, j’étais rédacteur en chef des affaires de consommation du journal, ce qui signifie que j’aurais pu vous dire n’importe quoi sur les habitudes d’achat du pays ou sur les derniers changements en matière d’hypothèques et de retraites.

Mais si vous m’aviez demandé ce que je savais de l’Organisation pour l’interdiction des armes chimiques, j’aurais été honnêtement perplexe. Pourtant, ce jour-là, 19 e-mails d’un compte Gmail privé semblant m’appartenir ont atterri dans les boîtes de réception de 19 de ses fonctionnaires.

«Salutations», lisait l’e-mail. « Notre équipe a mené une enquête indépendante sur le cas d’empoisonnement des espions de Salisbury. Nous avons interrogé l’un des témoins et constaté des faits jusque-là inconnus qui pourraient aider cette enquête.

«Avant que les documents ne soient publiés, nous aimerions vous consulter et discuter de l’option de coopération avec vous. Vous pouvez consulter les détails de l’affaire dans la pièce jointe ci-dessous. Cordialement, Katie Morley, The Telegraph Journalist.

Maintenant, bien sûr, beaucoup de mes collègues auraient légitimement travaillé sur l’histoire des empoisonnements de Skripal en avril 2018. C’était un scandale international et un reportage majeur en première page à l’époque. Mais comme vous l’aurez deviné maintenant, ce n’était pas moi derrière ces courriels.

Quelqu’un avait décidé de me faire passer pour moi. Ce serait deux ans et demi avant que j’apprenne que mon identité avait été volée dans un but très sinistre, très probablement par un officier du renseignement militaire russe et cybercriminel appelé Anatoliy Sergeyevich Kovalev (mais nous y reviendrons plus tard).

Lors d’un jour autrement banal la semaine dernière, j’étais à mi-chemin sur une rampe de tramway de Sainsbury avec mes courses lorsqu’un appel du rédacteur en chef, Chris Evans, est venu de nulle part. Pas en un mois de dimanches, je n’aurais pu imaginer ce qu’il allait me dire.

Le GRU, le même service de renseignement militaire russe à l’origine de l’attaque de l’agent neurotoxique de Salisbury, avait volé mon identité, m’a-t-on dit, et l’avait utilisée pour essayer de déterminer ce que le gouvernement britannique savait de la tentative de tuer les Skripals.

Presque exactement un mois avant l’envoi des e-mails, le GRU avait tenté d’assassiner Sergei Skripal, un ancien colonel du service qui avait agi en tant qu’agent double pour le MI6 et (après un échange d’espionnage avec Moscou) s’était installé au Royaume-Uni. .

Le 4 mars 2018, Skripal et sa fille Yulia se sont effondrés à Salisbury, où il avait élu domicile. Ils ont survécu, mais un membre du public, Dawn Sturgess, est mort après être entré en contact avec le poison, qui avait été jeté dans un flacon de parfum.

Les autorités britanniques ont lancé une vaste enquête, avec l’aide de l’OIAC, et le poison a été rapidement identifié comme étant Novichok, un agent neurotoxique de l’ère soviétique. Le Kremlin cherchait désespérément à découvrir ce que la police antiterroriste et les agences de renseignement britanniques savaient de l’attaque et quelles preuves, le cas échéant, elles devaient montrer qu’elle était officiellement sanctionnée par le Kremlin et menée par le GRU.

Et c’est là que les faux courriels me faisant passer pour moi sont entrés. Honnêtement, savoir que j’ai été utilisé comme un pion dans ce crime monstrueux a été difficile à digérer. Depuis que ce journal a été informé des faux courriels, j’ai eu l’assurance des services de renseignement britanniques que ma sécurité n’a pas été compromise.

De toute évidence, cela a été un soulagement. D’après ce que je peux comprendre, la tentative de copie était plutôt basique et aucune vérification approfondie n’a été effectuée dans mes antécédents. Pour commencer, la fausse adresse e-mail contenait un deuxième prénom qui n’était pas le mien, et il ne serait pas si difficile de trouver mon vrai sur Internet, en particulier pour quelqu’un qui savait où chercher.

Mais je ne peux m’empêcher de me demander, de tous les journalistes que les Russes auraient pu choisir pour se faire passer pour cette mission d’espionnage, pourquoi diable m’ont-ils choisi? Je suis un journaliste grand public qui n’a jamais fait de reportage sur la politique internationale, les affaires intérieures ou la criminalité, et je n’ai certainement jamais eu d’intérêt professionnel pour la politique russe.

N’aurait-il pas été plus convaincant de se faire passer pour un journaliste ayant des années d’expérience dans ce domaine? Nous avons beaucoup de choix dans ce journal qui aurait envoyé un courrier électronique à l’OIAC pour de vrai à cette époque. Je ne suis pas parmi eux.

La réponse réside peut-être dans le fait que je n’ai pas été le seul journaliste que les Russes se sont fait passer pour une tentative de tromper les fonctionnaires de l’OIAC. Helen Russell, dont le sujet habituel est également sans rapport avec l’affaire Skripal, a également été choisie à la main, bien qu’elle soit un candidat hautement improbable pour enquêter sur l’affaire.