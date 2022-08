De Tom Cruise à Clint Eastwood : un regard sur les héros célèbres de la vie réelle

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Les célébrités ne jouent pas seulement les héros sur grand écran.

De Tom Cruise à Clint Eastwood, de nombreuses superstars hollywoodiennes sont devenues des héros de la vie réelle, intervenant et agissant en cas de besoin.

L’acteur de “Slumdog Millionaire”, Dev Patel, a récemment fait la une des journaux lorsqu’il a tenté d’arrêter un coup de couteau dans une station-service en Australie.

Un couple s’est disputé et s’est terminé par le fait que la femme a poignardé l’homme à la poitrine, malgré la tentative de Patel de désamorcer la situation. L’acteur est resté avec l’homme jusqu’à l’arrivée des autorités.

L’homme a été emmené à l’hôpital tandis que la femme a été arrêtée et accusée de voies de fait graves, selon 7NEWS.

“Dev a agi selon son instinct naturel pour essayer de désamorcer la situation et d’interrompre le combat”, a déclaré un représentant de Patel à 7NEWS. “Le groupe a heureusement réussi à le faire, et ils sont restés sur place pour s’assurer que la police, et éventuellement l’ambulance, arrivent.”

Voici quelques autres célébrités qui sont devenues des héros de la vie réelle :

Tom Croisière

Tom Cruise a sauvé la vie de plusieurs personnes, à plusieurs reprises.

L’acteur de “Top Gun” a sauvé cinq personnes dont le yacht a pris feu en 1996. Cruise est passé à l’action pendant ses vacances à Capri, en Italie, avec sa femme Nicole Kidman.

Cruise a juste “fait ce que toute personne décente ferait”, a expliqué son représentant au magazine People à l’époque. “Si jamais j’ai des ennuis, j’espère que Tom Cruise est à proximité.”

La même année, Cruise a vu une femme se faire renverser par une voiture. L’acteur a demandé à un passant d’appeler le 911 et a suivi la femme à l’hôpital. Elle a eu une jambe cassée et des côtes contusionnées. Cruise a payé ses factures d’hôpital après avoir découvert qu’elle n’avait pas d’assurance.

L’acteur de “Mission: Impossible” a également été crédité d’avoir sauvé la vie de jeunes fans écrasés lors d’une première apparition et d’avoir empêché deux hommes d’être agressés, selon des informations.

Kate Winslet

Kate Winslet a été créditée d’avoir sauvé la vie de la mère du fondateur du groupe Virgin, Richard Branson, lors de vacances dans les îles Vierges britanniques en 2011.

Winslet et une vingtaine d’autres invités ont été réveillés lorsqu’un incendie s’est déclaré à l’intérieur de la maison vers 4 heures du matin, selon des informations. La star de “Titanic” a emmené la mère de Branson, qui avait 90 ans à l’époque, en lieu sûr.

“Ma mère a 90 ans et peut marcher, mais c’était plus juste pour accélérer le processus qu’autre chose. Mais quoi qu’il en soit, elle était super. Elle l’a prise dans ses bras et les a fait sortir de la maison aussi vite que possible.” Branson a déclaré au Telegraph à l’époque.

“En lui parlant, elle a dit que c’était comme être dans un plateau de tournage où vous attendiez les mots “couper”, mais ils ne viennent tout simplement pas. Donc, c’était assez surréaliste pour elle d’être dans une situation réelle .”

Leonardo DiCaprio

Leonardo DiCaprio, le co-vedette de “Titanic” de Kate Winslet, est venu en aide à un homme qui était tombé d’un bateau de croisière en 2020. DiCaprio était en vacances près de Saint-Barth lorsqu’il a appris que le bateau de croisière cherchait un passager.

DiCaprio et ses compagnons de voyage, dont sa petite amie Camila Morrone, se sont joints à l’effort. Le groupe a localisé l’homme, qui faisait du surplace depuis 11 heures, et l’a remis en sécurité, selon E! Nouvelles.

Jean Krasinski

John Krasinski a aidé à sauver la vie d’une femme alors qu’il vivait au Costa Rica. La star de “The Office” est passée à l’action après que la femme ait été emportée par un “retour de marée insensé”.

“L’un des endroits où je suis allé était cette plage incroyable appelée Manuel Antonio dont je n’avais pas réalisé qu’il y avait un contre-courant insensé”, se souvient l’acteur lors d’une interview avec Playboy en mars 2018. “Pendant que je nageais là-bas, c’est une histoire que j’ai Je ne l’ai jamais dit à personne – cette costaricaine et un américain nageaient juste à côté de moi, et nous étions jusqu’aux genoux. Je suis allé sous l’eau pendant une seconde, et quand je suis remonté, il criait à tue-tête littéralement, en trois secondes, la fille avait été balayée à 150 mètres.”

“À ce moment-là, je n’ai demandé à personne. Il n’y avait personne pour m’aider. Je suis juste sorti et j’ai essayé de la sauver”, se souvient-il. “Et puis, bien sûr, quand je suis sorti, j’étais dans un contre-courant avec elle. C’était un de ces moments de ‘Oh, mon Dieu, tu viens de faire un mauvais choix et ça pourrait te coûter la vie.'”

Les surfeurs ont finalement aidé les deux à se mettre en sécurité.

Harrison Ford

Harrison Ford a sauvé plus d’un randonneur bloqué avec son hélicoptère.

La star d'”Indiana Jones” est venue en aide à Sarah George en 2000 alors qu’elle faisait une randonnée sur la montagne de la Table de 11 106 pieds. Les autres randonneurs de George l’ont déplacée vers un terrain plus plat et Ford est arrivé dans son Bell 407.

“Il portait un T-shirt et un chapeau de cow-boy”, a déclaré George, selon ABC News. “Il n’avait pas l’air de l’avoir déjà vu auparavant.”

“Je n’arrive pas à croire que j’ai vomi dans l’hélicoptère de Harrison Ford”, a-t-elle ajouté.

Ford est également venu à la rescousse d’un scout de 13 ans l’année suivante qui s’était retrouvé coincé dans une forêt près du parc national de Yellowstone dans le Wyoming.

“Cody a dit que les enfants lui avaient demandé s’il avait un autographe et il a répondu : “Non, mais j’ai eu un câlin et une poignée de main, et c’est mieux qu’un autographe”, a déclaré la mère du garçon à l’Associated Press.

Jennifer Lawrence

En 2012, Jennifer Lawrence a aidé une femme qui s’est effondrée devant la maison californienne de la star de “Hunger Games”. L’actrice a attendu avec la “juvénile” jusqu’à l’arrivée des secours, selon les informations.

“L’appel au 911 est arrivé vers 18h41 lundi soir. Jennifer Lawrence et d’autres habitants ont aidé une jeune femme qui semblait avoir bu et se trouvait à l’extérieur d’un immeuble”, a déclaré le Sgt. Richard Lewis du département de police de Santa Monica a déclaré à US Weekly à l’époque.

“Mlle Lawrence et plusieurs autres ont attendu à côté de la femme jusqu’à l’arrivée de la police et des ambulanciers. Ce n’était pas grave, et la femme ira bien.”

Ryan Gosling

Ryan Gosling a un jour aidé à sauver la vie d’un journaliste britannique qui a failli entrer dans la circulation.

“Je ne me suis pas souvenu de regarder dans la bonne direction”, a écrit plus tard Laurie Penny à propos de l’incident. “Un acteur passait par hasard et m’a empêché de me faire écraser par une voiture. J’ai dit : ‘Merci.’ Et c’était tout. L’acteur était Ryan Gosling.

Clint Eastwood

Le PDG d’AT&T Pebble Beach National Pro-Am, Steve John, remercie Clint Eastwood de lui avoir sauvé la vie.

John était en train de grignoter un apéritif quand il a commencé à s’étouffer. Eastwood a utilisé la manœuvre de Heimlich sur le PDG et “sauvé [his] la vie.”

“Je buvais de l’eau et je mangeais ces petits amuse-gueule, j’ai jeté un morceau de fromage, et ça n’a tout simplement pas fonctionné”, a rappelé John à ESPN. “Je le regardais et je ne pouvais pas respirer. Il l’a reconnu immédiatement et m’a sauvé la vie.”

“Je n’arrive pas à croire que je pèse 202 livres, et il m’a jeté en l’air trois fois”, a déclaré John au Carmel Pine Cone.

TI

Le rappeur TI a dissuadé un jeune homme de se suicider en 2010. L’homme envisageait de sauter du 22e étage de l’immeuble Colony Square à Atlanta lorsque TI est arrivé “de nulle part”, a déclaré la police à l’époque.

L’homme a été emmené au Grady Memorial Hospital d’Atlanta pour une évaluation psychologique.

“J’ai beaucoup de mal à m’en attribuer le mérite”, a déclaré le rappeur à US Weekly. “Dieu a fait tout le travail. Je viens juste d’arriver. Je ne peux donc pas dire que c’est la chose la plus héroïque que j’ai faite. Cela a peut-être été l’un des moments les plus spirituels que j’ai eus.”

Jamie Foxx

Jamie Foxx a sauvé la vie d’un homme dont la voiture a pris feu après un accident près de la maison de l’acteur dans la région de Los Angeles en 2016.

L’homme a heurté un “fossé de drainage”, faisant rouler la voiture plusieurs fois avant qu’elle ne s’enflamme. Foxx est passé à l’action et a sorti l’homme du véhicule, où il était coincé.

“Je ne suis pas un héros”, a déclaré Foxx aux journalistes à l’époque, “mais je devais faire quelque chose”.

Le conducteur a ensuite été “arrêté pour conduite sous l’influence de l’alcool”, selon les autorités.