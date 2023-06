De Timothée Chalamet ? – La vie hollywoodienne

Voir la galerie





Crédit d’image : Shutterstock

Les fans pensent Timothée Chalamet a donné Kylie Jenner un cadeau souvenir coquin : un suçon. Kylie, 25 ans, a partagé un carrousel de photos tout au long de sa journée du mercredi 14 juin et une photo en particulier (voir ci-dessous) a fait frémir les fans après avoir remarqué ce qu’ils croient être un suçon. Ci-dessous, Kylie portait son fils, Aire, sur sa hanche alors qu’elle se dirigeait vers un véhicule de luxe noir qui l’attendait. Elle souriait et bougeait ses cheveux sur le côté, ce qui laissait visible tout le côté gauche de son cou. Un examen plus approfondi de la photo révèle ce qui semble être une marque violette ou profondément bleue sur son cou, là où se trouverait un suçon.

On dirait que Timothée Chalamet a donné à Kylie Jenner un petit suçon au cou #PalmSprings pic.twitter.com/IGx2kpvN7M – Bien essayer Mme Dirty💅 (@Kelseyateherup) 15 juin 2023

Les fans ont immédiatement afflué vers la section des commentaires du magnat du maquillage pour signaler leur découverte hypothétique. « Suis-je le seul à regarder le suçon », a écrit un fan à côté d’un emoji riant. « Uhm ms kylie, nous voyons ce suçon », a fait remarquer un autre. Un troisième utilisateur a écrit sarcastiquement, « suçons sur son cou », avec un emoji scintillant. La mère de deux enfants n’a pas commenté la spéculation.

Le buzz est survenu deux semaines après que Kylie a été photographiée en train de quitter le manoir de Los Angeles de Timothée, 27 ans. Kylie et la Dune La star est liée depuis avril, mais a gardé secrète sa relation amoureuse. Après que leur histoire d’amour a été signalée, la voiture de Kylie a été vue au domicile de l’acteur. Quelques jours plus tard, une source a confirmé que le couple s’intéressait l’un à l’autre, mais ne précipitait pas les choses. «Ils gardent les choses décontractées à ce stade. Ce n’est pas sérieux, mais Kylie aime passer du temps avec Timothée et voir où ça mène », a déclaré l’initié. Divertissement ce soir. « Ça a été vraiment amusant pour elle parce que c’est très différent de ses relations passées. C’est nouveau et excitant pour Kylie et elle s’amuse beaucoup.

Fin mai, un initié supplémentaire a révélé que Timothée et la fondatrice de Kylie Cosmetics passaient encore du temps ensemble. « Kylie aime sortir ensemble, mais son objectif principal est d’être maman », a ajouté la source.

Kylie n’a pas eu de relation sérieuse depuis qu’elle s’est séparée du père de ses deux enfants, Travis Scott, fin 2022 pour la deuxième fois. « L’un des facteurs qui ont contribué à leur rupture la plus récente est qu’après 6 ans ensemble et deux enfants, Travis n’a toujours pas montré à Kylie qu’il est engagé à 100% envers elle pour la vie », a déclaré une source de KarJenner. HollywoodLa Vie EXCLUSIVEMENT en janvier. « Il sait depuis plusieurs années que Kylie voulait être fiancée, et ils en ont discuté. Mais la bague n’est jamais venue, et ses amis et sa famille pensent qu’elle le mérite. Elle voulait le mariage de ses rêves depuis si longtemps et Travis en était conscient. Ils se sont rencontrés pour la première fois en 2017.

Pendant ce temps, le Willy Wonka étoile précédemment datée Lourdes Léonla fille de Madoneet Johnny Deppla fille de Lily-Rose Depp.

