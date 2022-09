De Tijuana à Caracas, les 5 villes les plus dangereuses au monde où vivre

L’année dernière, lorsque les talibans ont pris le contrôle de l’Afghanistan et bafoué les droits de l’homme, le monde entier s’est lancé dans une diatribe sur la façon dont Kaboul était devenu l’un des endroits les plus meurtriers au monde. Cependant, il faut garder à l’esprit que le danger ne se cache pas seulement sous la forme de troubles politiques et de guerres civiles. Certains endroits dans le monde peuvent recevoir l’étiquette d’être extrêmement meurtriers même sans eux.

Nous allons vous dire les noms des 5 villes les plus dangereuses à vivre au monde et c’est uniquement basé sur le crime désorganisé et parfois organisé. Selon un rapport préparé par le Conseil citoyen pour la sécurité publique et la justice pénale, les villes d’Amérique latine sont les plus dangereuses au monde. Les voici.

Tijuana – Mexique

Population : 20 49 413

Taux de meurtres : 138 pour 100 000 habitants

Tijuana est la ville la plus dangereuse du monde. Il y a 138 meurtres pour un million d’habitants ici. Environ sept personnes seraient mortes d’un crime dans cette ville. La ville est connue pour sa pauvreté et ses crimes violents comme le viol, le meurtre et l’enlèvement. La traite des êtres humains et le trafic de drogue sont à leur apogée.

Acapulco – Mexique

Population : 7 79 566

Taux de meurtres : 111 pour 100 000 habitants. La ville était autrefois la toile de fond des décors hollywoodiens, mais maintenant les rues sont prises dans la violence des gangs. Ses zones vallonnées sont le fief de plus de 200 gangs.

Caracas, Venezuela

Population : 26 82801

Taux de meurtres : 100 pour 100 000 habitants

Caracas a déjà été nommée capitale la plus dangereuse du monde en 2017. Après 5 ans, elle figure toujours dans la liste des trois endroits les plus dangereux du monde. 100 meurtres pour 100 000 habitants en font l’une des villes les plus meurtrières au monde. La pauvreté et le chômage, ainsi qu’une loi et un ordre très médiocres, ajoutent aux malheurs.

Ciudad Victoria, Mexique

Population : 3 49 688

Taux de meurtres : 86 pour 100 000 habitants

Ciudad Victoria est l’une des villes les plus dangereuses du Mexique. Les cartels de la drogue et les gangs de foule conduisent à de fréquentes guerres de gangs ainsi qu’à des fusillades entre le cartel et la police, entraînant des pertes de vies. Ciudad Victoria est également connue pour sa violence à l’intérieur des prisons et ses combats en prison.

Cuidad Juárez, Mexique

Population : 15 12 450

Taux de meurtres : 86 pour 100 000 habitants

Cuidad Juárez est connue pour ses discothèques et sa vie nocturne exotique, mais pas sans périls. Autrefois un centre touristique, le tourisme a considérablement diminué ces derniers temps et est maintenant une ville très dangereuse pour les femmes. Les résidents américains sont également visés.

