La famille Mishima est de retour. Sony a ouvert mardi son Présentation de l’état des lieuxune vitrine des prochains jeux PlayStation 5 et PS VR, avec l’annonce de Tekken 8. Nous n’avons pas obtenu de date de sortie pour le nouveau jeu, mais ce sera le premier titre Tekken depuis au moins huit ans.

Après des bandes-annonces pour des jeux comme Hogwarts Legacy, Stellar Blade et un nouveau jeu Star Wars VR, State of Play s’est terminé avec un nouvel aperçu de God of War: Ragnarok, sans doute le jeu PS5 le plus attendu de l’année. C’était la deuxième vitrine de ce type de la journée, comme précédemment, Nintendo a organisé une de ses présentations Nintendo Direct dans lequel, entre autres, la suite de The Legend of Zelda : Breath of the Wild un nom et une date de sortie: Tears of the Kingdom débarque sur Switch le 12 mai 2023.

Tekken 8

Star Wars : Contes du bord de la galaxie (VR)

Déméo

Comme un dragon : Ishin

L’héritage de Poudlard

Promenade du Pacifique

Objets de collection PlayStation Stars

Syndualité

Lame stellaire

L’ascension du Ronin

Contrôleur God of War Ragnarok

Dieu de la guerre Ragnarok

Noyau de crise : Réunion de Final Fantasy 7

Cela ne faisait pas partie de la présentation State of Play, mais Sony a mis en ligne la bande-annonce sur YouTube environ une heure après la fin de State of Play. Il révèle la Remake de Crisis Core nouvelle date de sortie du 13 décembre.