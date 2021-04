Le lutteur et acteur américain John Cena fête ses 44 ans le 23 avril de cette année. Sans aucun doute l’une des plus grandes stars de l’histoire de la WWE, il est connu pour ses incroyables rivalités avec ses collègues lutteurs Randy Orton, Brock Lesnar et AJ Styles, et pour ses publications aléatoires sur les célébrités indiennes sur les réseaux sociaux. Son profil Instagram dit: «Ces images seront publiées sans explication, pour votre interprétation. Prendre plaisir. »

Bien qu’il soit difficile de déchiffrer le profil Instagram de «Le leader de la cénation», où il compte 15 millions de «followers», jetons un coup d’œil sur les célébrités dont il a partagé les photos pour son anniversaire:

Shah Rukh Khan

Il semble que le 16 fois champion du monde soit un fan de King Khan de Bollywood, dont il a partagé les photographies à plusieurs reprises. Les photographies ont également des citations de SRK.

Ranveer Singh

Cena partage souvent les photographies de Ranveer Singh. Dans l’un d’entre eux, Singh a même laissé un commentaire, « Je ne peux pas me voir ». Lorsque le film à succès Gully Boy est sorti en 2019, Cena a publié une photo de Singh avec le slogan popularisé par le film, « Apna Time Ayega » (My Le temps viendra).

Aamir Khan

Il avait également posté une photo d’Aamir «The Perfectionist» Khan sans aucune légende. La photographie est tirée du film Secret Superstar d’Aamir.

Sushant Singh Rajput

Sur cette photo, feu Sushant Singh Rajput est vu debout sur une route dans la fatigue de l’armée et entouré de personnel de sécurité. La photo a été publiée en septembre 2019, des mois avant que l’acteur talentueux de 34 ans ne meure des suites d’un suicide présumé dans sa résidence de Mumbai.

Il semble que l’acteur Fast and Furious 9 ait un goût pour la culture et les chansons punjabi, car il a également ravi ses fans de l’État avec une photo de Daler Mehendi tirée de sa chanson Bhangra Tunak Tunak Tun.

La chanson est sortie en 1998 et a battu les charts cette année-là.

