De superbes photos montrent des monuments de Londres illuminés pour montrer le sort des familles qui ont du mal à accéder à l’eau potable

Les monuments emblématiques de Londres ont été illuminés la nuit dernière dans le but de montrer le sort de ceux qui luttent pour accéder à une eau propre et sûre dans le monde.

Des séquences vidéo montrant une femme du Niger, en Afrique de l’Ouest, transportant de l’eau ont été diffusées sur la gare de Waterloo, le Théâtre national et la Galerie nationale.

Des sites célèbres de Londres ont été illuminés dans le cadre de la campagne Crédit : SWCRwater

L’affichage audacieux a mis en évidence les 200 millions d’heures que les femmes et les filles du monde entier passent chaque jour à marcher pour aller chercher de l’eau pour leurs familles.

Hannah Bellamy de la charité: Eau, qui a créé les visuels, a déclaré: “La marche entre le premier et le dernier emplacement équivaut à plus de 30 minutes aller-retour et représente la distance que de nombreuses femmes et filles doivent parcourir à pied pour accéder à l’eau chaque moment où ils en ont besoin.

“La collecte de l’eau nécessite un travail physique intense et incombe presque uniquement aux femmes et aux filles qui se déplacent pour aller chercher de l’eau à des sources dangereuses, ce qui peut les rendre malades, elles et leur famille.

“C’est l’un des plus grands problèmes du monde, et nous savons comment le résoudre.

“Pour montrer votre soutien, vous pouvez rejoindre les plus de 20 000 personnes qui ont signé notre engagement à montrer votre foi en un monde où tout le monde a de l’eau potable.

“Ensemble, nous redonnerons aux femmes et aux filles leur temps, aux familles leur santé et à chacun son droit le plus fondamental et son besoin d’eau potable.”

Selon les Nations Unies, les maladies causées par l’eau sale tuent chaque année plus de personnes que toutes les formes de violence, y compris la guerre.

On estime que 297 000 enfants de moins de cinq ans meurent chaque année de maladies diarrhéiques causées par l’eau sale.

Charity: Water est une organisation à but non lucratif qui croit que tout le monde devrait avoir de l’eau potable propre et sûre – la fournissant aux habitants des pays en développement.

Pas moins de 771 millions de personnes vivent sans accès à une eau potable propre et salubre et dépendent de cours d’eau, d’étangs et de lits de rivières qu’elles doivent souvent parcourir à pied sur de longues distances.

L’organisme de bienfaisance a pour mission de résoudre la crise de l’eau, et de le faire de manière transparente – chaque centime donné va directement à des partenaires locaux pour réaliser des projets d’eau potable durables dans les zones qui en ont le plus besoin.