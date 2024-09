De superbes photos de Sunburst remportent un concours de photographie sous-marine

Les gagnants des Underwater Awards Australasia 2024 ont été annoncés avec un portefeuille de photos sous-marines de rayons de soleil remportant le premier prix.

Les superbes images de Gabriel Guzman mettent parfaitement en valeur la technique du sunburst qui utilise le Soleil comme élément focal pour améliorer l’impact visuel des images sous-marines.

« En plaçant le sujet devant le soleil, les rayons résultants créent un effet de halo naturel, ajoutant de la profondeur et du drame à la scène », explique Guzman. « Cette approche met l’accent sur l’interaction entre la lumière et l’environnement marin, faisant ressortir le sujet de manière saisissante. »

Gagnant général

Gagnants de la catégorie

Les participants ont concouru dans huit catégories pour remporter des prix d’une valeur totale de plus de 50 000 AUD (35 000 $), comprenant des voyages de plongée avec les meilleurs complexes hôteliers et bateaux de croisière du monde, ainsi que les derniers équipements photo et vidéo sous-marins.

Tous les gagnants sont visibles sur le Site Web des Underwater Awards Australasie.