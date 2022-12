De superbes photos de l’espace qui sont devenues virales en 2022

Alors que l’année tire à sa fin, les passionnés de l’espace ne ressentent que de la gratitude. 2022 a été une excellente année pour tous les passionnés de l’espace. La National Aeronautics and Space Administration (NASA) a fourni des aperçus époustouflants de notre cosmos en 2022. La NASA publie des photos spatiales depuis de nombreuses années. Cependant, le niveau de détail et la richesse des photos spatiales de la NASA étaient sans précédent cette année. Qu’il s’agisse de l’arrière-cour céleste de notre système solaire ou de galaxies incroyablement lointaines qui ont été créées peu de temps après le Big Bang, nous avons appris à connaître le cosmos comme jamais auparavant. Le télescope phare de la NASA, le télescope spatial James Webb, était la pierre angulaire de notre regard sur l’univers.

Le télescope spatial James Webb a révélé des aspects invisibles et de nouveaux détails étonnants de notre univers en constante expansion. Exprimons notre gratitude à la NASA en jetant un coup d’œil à certaines des photos spatiales les plus mémorables de 2022.

Cette photo créée par le télescope spatial James Webb a été publiée par la NASA le 19 octobre. Cette image spectaculaire d’une région de formation d’étoiles dans la nébuleuse de l’Aigle révèle un paysage luxuriant et très détaillé – les piliers emblématiques de la création. La NASA dit que cette image montre en détail comment de nouvelles étoiles se forment dans des nuages ​​​​denses de gaz et de poussière. Les piliers de la création fournissent une compréhension claire de la façon dont les étoiles se forment et éclatent de ces nuages ​​poussiéreux pendant des millions d’années.

Cette image étonnante a été l’une des premières images publiées par la NASA depuis le télescope spatial James Webb en juillet. Intitulé Cosmic Cliffs, la photo révèle le bord d’une jeune région de formation d’étoiles à proximité appelée NGC 3324 dans la nébuleuse Carina. Le télescope spatial James Webb a utilisé sa vue infrarouge pour voir les zones de naissance d’étoiles auparavant invisibles.

Les passionnés d’espace ont été ravis de voir Ganymède, l’une des quatre plus grandes lunes de Jupiter, projeter une ombre sur la plus grande planète de notre système solaire. Cette merveilleuse image a été capturée par le vaisseau spatial Juno de la NASA lors du 40e passage rapproché de Jupiter le 25 février.

La Lune photographiée lors d’une éclipse lunaire mercredi est vue depuis la station spatiale alors qu’elle orbite à plus de 260 miles au-dessus de la Terre. pic.twitter.com/CDCWGfpbKU— Station spatiale internationale (@Space_Station) 27 mai 2021

La Station spatiale internationale a capturé cette superbe image de la Lune lors d’une éclipse lunaire le 25 mai. L’image a été capturée alors que la station spatiale tournait en orbite à plus de 260 miles au-dessus de la Terre.

