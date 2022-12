De superbes photos de « Cold Moon » inondent Twitter alors que les regards émerveillés se tournent vers le ciel

Le 7 décembre, la lune a atteint sa phase de pleine lune en tant que dernière pleine lune de 2022, étant considérée comme la «lune froide». Selon Farmer’s Almanac, la Lune froide s’élève au-dessus de l’horizon vers le coucher du soleil et se couche au lever du soleil pour atteindre son illumination maximale vers 23 h 09 HNE. Dans ce qui se présente comme une accumulation de la Lune froide, la Lune s’est levée une heure plus tôt chaque jour. Au cours du prochain cycle lunaire, la lune se lèvera une heure plus tard chaque jour et sera visible de moins en moins de nuit.

Alors que beaucoup ont été complètement étonnés par sa beauté, beaucoup ont pris leurs poignées de médias sociaux et partagé des images de la même chose. Voici des photos du monde entier alors que les gens tournaient leurs regards émerveillés vers le haut.

La dernière pleine lune de 2022 a lieu ce jeudi à 04h08 GMT. Alors que l’hiver s’installe et que les températures baissent dans l’hémisphère nord, cette Pleine Lune est connue sous le nom de “Lune froide”. 🌕❄️ D’autres noms pour cela incluent ‘Long Nights Moon’, ‘The Moon before Yule’ et ‘Oak Moon’.📸 @EdHasler pic.twitter.com/fnrzWQICtJ – Pont de la tour (@TowerBridge) 7 décembre 2022

La Lune froide, la Pleine Lune de 2022 La Lune, Mars et le lanceur mobile Artemis vide au lever de la lune. Vue parfaite pour l’Apollo 17 50e. pic.twitter.com/ESI9wf0ROW — Ben 🚀 (@Bair_Witness) 8 décembre 2022

Pendant ce temps, plus tôt en novembre, la dernière éclipse lunaire totale de 2022 a eu lieu et elle ne devrait pas se produire avant les trois prochaines années. L’éclipse a commencé à 14 h 39 le 8 novembre, selon l’heure normale indienne (IST), tandis que l’éclipse totale a commencé à 15 h 46, a indiqué le ministère des Sciences de la Terre dans un communiqué. C’est une occasion mémorable, avec des observateurs du ciel qui regardent le phénomène avec admiration. La prochaine éclipse lunaire ne sera visible depuis l’Inde que le 28 octobre 2023 et elle ne sera que partielle.

L’éclipse lunaire n’est pas tout le plaisir visuel que l’univers avait prévu pour les yeux humains aujourd’hui. Uranus était également visible à seulement un doigt au-dessus de la lune, ressemblant à une étoile brillante. Connue sous le nom de lune de sang, elle est apparue rouge-orange à la lumière des couchers et levers de soleil de la Terre.

Lisez toutes les dernières nouvelles de Buzz ici