De superbes photos de « Blood Moon » inondent Twitter alors que les regards émerveillés se tournent vers le ciel

La dernière éclipse lunaire totale de 2022 a lieu aujourd’hui, le 8 novembre, et la prochaine du genre ne se produira pas avant les trois prochaines années. L’éclipse a commencé à 14h39 selon l’heure normale indienne (IST), tandis que l’éclipse totale a commencé à 15h46, a indiqué le ministère des Sciences de la Terre dans un communiqué. C’est une occasion mémorable, avec des observateurs du ciel qui regardent le phénomène avec admiration. La prochaine éclipse lunaire ne sera visible depuis l’Inde que le 28 octobre 2023 et elle ne sera que partielle.

L’éclipse lunaire n’est pas tout le plaisir visuel que l’univers avait prévu pour les yeux humains aujourd’hui. Uranus était également visible à seulement un doigt au-dessus de la lune, ressemblant à une étoile brillante. Connue sous le nom de lune de sang, elle est apparue rouge-orange à la lumière des couchers et levers de soleil de la Terre. Voici des photos du monde entier alors que les gens tournaient leurs regards émerveillés vers le haut.

LE TEMPS 😳 #lunareclipse2022 pic.twitter.com/SmBklOsfV3 – archives de citations bts⁷ ☁️ | défense finale ⏳ (@btsqtsarchive) 8 novembre 2022

Lune de sang❤ Pourtant il n’y a ni ténèbres ni lumière, juste une danse ininterrompue d’ombres#lunareclipse2022 pic.twitter.com/CTasYYfoFT — Paola (@_paola26_) 8 novembre 2022

Éclipse lunaire partielle capturée aujourd’hui à Bangalore, en Inde.

📷 – Samsung Galaxy S22 Ultra Je suppose que Mumbai avait peut-être un ciel plus dégagé que Bangalore aujourd’hui !#lunareclipse2022 #Éclipse lunaire #ChandraGrahan pic.twitter.com/InaObDM71m — Vishal Verma (@VishalVerma_9) 8 novembre 2022

éclipse lunaire dans la cité interdite #lunareclipse2022 pic.twitter.com/9Qg4JmpI4M — 105度柒 (@105degree7) 8 novembre 2022

L’éclipse lunaire totale de ce matin contre un lit d’étoiles au-dessus de Providence, Rhode Island. #BeaverBloodMoon #lunareclipse2022 pic.twitter.com/wLgkGt8OAV – Mike Cohea (@MikeCohea) 8 novembre 2022

L’éclipse lunaire se produit lorsque le Soleil, la Lune et la Terre sont tous alignés. La Terre se place essentiellement entre le Soleil et la Lune tout en projetant une ombre sur la surface de la lune. L’éclipse lunaire totale sera visible dans toute l’Amérique du Nord avant l’aube – le plus à l’ouest, mieux c’est – et à travers l’Asie, l’Australie et le reste du Pacifique après le coucher du soleil.

