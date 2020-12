Un volcan au Japon a fasciné la population locale en raison de sa beauté éthérée.

Le volcan japonais Sakurajima est récemment entré en éruption. Alors que la lave vomissait de la bouche du volcan, des panaches de cendres s’élevaient à plus d’un mile au-dessus de la surface du volcan. Alors que les cendres se levaient, un orage s’est formé au-dessus de la surface. Il en a résulté une danse phénoménale de la nature avec des photographies incroyablement fascinantes. Les villageois de l’île se sont rassemblés pour voir le spectre devant eux.

Des rapports locaux ont indiqué que l’éruption a eu lieu au cratère Minamidake du volcan Sakurajima. On pense que les panaches sombres et denses se sont élevés à 3000 mètres et pourraient être vus de loin.

Selon le New York Post, un photographe de Reuters tient à capturer ce phénomène depuis un certain temps. La chaîne des volcans Sakurajima est l’un des sites volcaniques les plus actifs au monde. Surtout combinées à l’orage, les éruptions sont considérées comme l’un des affrontements les plus puissants de la nature.

Lorsque la foudre semble frapper le volcan ou même son embouchure, on parle de foudre volcanique. Bien que beaucoup étudient ce phénomène depuis des années, il reste encore beaucoup à explorer sur les causes de ce phénomène spectaculaire ou pourquoi. La raison d’un manque d’étude est tout à fait évidente; il est vraiment dangereux d’être près d’un volcan vivant et actif, surtout lors d’une éruption.

Heureusement, l’éruption volcanique de Sakurajima est restée une chose de beauté et n’a causé aucun dommage à la vie et aux biens dans les communautés les plus proches du volcan. Dans le passé, de telles éruptions volcaniques ont causé des dommages importants à la vie et aux biens.

Il existe différentes théories et études sur les volcans et la foudre volcanique. Selon une théorie scientifique, l’électricité statique pourrait avoir un rôle à jouer dans le processus. Lorsque les particules de l’éruption se heurtent les unes aux autres dans des nuages ​​de fumée ondoyants, elles peuvent provoquer un éclair d’énergie. En quelque sorte, frotter un ballon sur des vêtements en laine produit une légère charge statique, mais à une échelle beaucoup, beaucoup plus grande.

Ce processus se fait sentir sous la forme de secousses statiques. Au fur et à mesure que les charges statiques augmentent, elles peuvent donner lieu à des éclairs. Comme vous le savez peut-être, la foudre n’est rien d’autre qu’une décharge électrique entre les nuages ​​chargés et le sol et se traduit par un éclair dans l’atmosphère.

Selon un étude, dirigé par l’expert allemand des volcans Corrado Cimarelli, les particules de cendres sont responsables de la foudre à Sakurajima.

Une autre explication possible du phénomène est que lorsque les cristaux de glace rebondissent dans la stratosphère, ils peuvent frotter contre les cendres volcaniques s’élevant haut dans le ciel. Lorsque les cendres, la vapeur d’eau et d’autres débris entrent en collision, ils peuvent provoquer une réaction physique. Ceci est encore très similaire à la façon dont les coups de foudre normaux se produisent.