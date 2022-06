De superbes mosaïques romaines reviennent au nouveau musée israélien

JERUSALEM (AP) – Une série de mosaïques romaines exceptionnelles vieilles de 1 700 ans est rentrée chez elle en Israël, où la collection a été exposée au public pour la première fois lundi après plus d’une décennie dans les meilleurs musées du monde.

Les mosaïques ont été découvertes pour la première fois dans la ville centrale de Lod en 1996, mais l’Autorité des antiquités d’Israël n’a entièrement mis au jour les énormes œuvres d’art bien conservées qu’en 2009.

La collection s’étend sur 17 mètres sur neuf mètres (56 pieds sur 30 pieds). Les mosaïques présentent une ménagerie d’animaux, des poissons et des volailles aux bêtes qui auraient été exotiques pour les anciens habitants de Lod : un éléphant d’Afrique, un rhinocéros et une girafe. Les archéologues pensent que les mosaïques ornaient une villa aisée aux IIIe ou IVe siècles, après que Lod ait été reconstruite en tant que ville romaine de Diospolis.

Mais pendant plus d’une décennie, alors que les autorités israéliennes collectaient des fonds pour un musée, les mosaïques n’avaient pas de domicile permanent. Ils ont été exposés dans des musées du monde entier, notamment au Metropolitan Museum of Art de New York, au Musée du Louvre à Paris et à l’Ermitage à Saint-Pétersbourg, en Russie.

La nouvelle maison des mosaïques au centre archéologique Shelby White et Leon Levy Mosaic Lod propose des visites guidées et des expositions interactives en arabe, anglais et hébreu. Le musée est gratuit pour les habitants de Lod, une ville mixte arabo-juive qui a connu des épisodes de violence sectaire en mai 2021 lors de la guerre d’Israël contre le Hamas dans la bande de Gaza.

“Comme une mosaïque qui rassemble de nombreuses pièces pour former une image merveilleuse… nous essayons d’amener tous les habitants locaux – Juifs et Arabes”, a déclaré le chef de projet du musée, Raanan Kislev, à l’Associated Press.

Le musée espère que ce sera une attraction clé pour les groupes de touristes, car Lod est stratégiquement situé entre Jérusalem et Tel-Aviv et à côté du principal aéroport international du pays. Le musée est conçu pour recréer une ancienne villa romaine comme celle qui aurait abrité les mosaïques.

“Notre rêve pour cette ville – elle-même une mosaïque de cultures – se réalise aujourd’hui sous nos yeux, alors que nous consacrons ce musée le plus important, plaçant Lod sur la carte du tourisme mondial”, a déclaré le maire Yair Revivo.

Emily Rose, l’Associated Press