De superbes mosaïques romaines reviennent au nouveau musée israélien

Espace réservé pendant le chargement des actions d’article

La collection s’étend sur 17 mètres sur neuf mètres (56 pieds sur 30 pieds). Les mosaïques présentent une ménagerie d’animaux, des poissons et des volailles aux bêtes qui auraient été exotiques pour les anciens habitants de Lod : un éléphant d’Afrique, un rhinocéros et une girafe. Les archéologues pensent que les mosaïques ornaient une villa aisée aux IIIe ou IVe siècles, après que Lod ait été reconstruite en tant que ville romaine de Diospolis.

Mais pendant plus d’une décennie, alors que les autorités israéliennes collectaient des fonds pour un musée, les mosaïques n’avaient pas de domicile permanent. Ils ont été exposés dans des musées du monde entier, notamment au Metropolitan Museum of Art de New York, au Musée du Louvre à Paris et à l’Ermitage à Saint-Pétersbourg, en Russie.