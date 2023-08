De superbes images au ralenti montrent le premier but de Lionel Messi en MLS pour l’Inter Miami et la passe hors du commun qui l’a créé

Lionel Messi a marqué lors de ses débuts en MLS alors que l’Inter Miami reprenait sa campagne avec une victoire 2-0 contre les Red Bulls de New York.

Après une pause prolongée pour la Coupe des Ligues – que l’équipe co-détenue par David Beckham a remportée – il était enfin temps pour Messi de faire sa révérence en Major League Soccer.

4 Messi a de nouveau marqué pour l’Inter Miami et a ouvert son compte en Major League Soccer Crédit : Getty

Il a cependant dû le faire depuis le banc après un coup à l’entraînement – ​​mais cela n’a pas empêché l’Argentin de faire ce qu’il fait le mieux.

L’Inter Miami menait déjà 1-0 lorsque sa nouvelle recrue, et Sergio Busquets, a été présentée par l’entraîneur Tata Martino après 60 minutes.

Avec 10 buts en sept matchs en Coupe des Ligues, il n’était pas surprenant que Messi ait marqué pour sceller la victoire.

Cependant, une fois de plus, c’est le caractère exquis du geste qui a vraiment marqué cet effort.

Et un clip au ralenti montre vraiment à quel point Messi est terriblement beau alors qu’il fait prendre conscience à l’Amérique de ses talents d’un autre monde sur un terrain de football.

Après avoir reçu le ballon grâce à un coup acrobatique de Jordi Alba, auteur du match, Messi a fait tourner un défenseur.

Cependant, alors qu’il se heurtait à la circulation, il a fait une superbe passe avec l’extérieur de sa botte gauche à Benjamin Cremaschi.

L’Américain, vif et vif, a lancé le ballon bas à travers le but et il y avait Messi, non marqué, pour poignarder le but.

4 Messi a récupéré le ballon dans la surface de réparation Crédit : @MLSes

4 Et sa passe large était époustouflante avec les joueurs qui le fermaient Crédit : @MLSes

4 Lorsque le ballon lui a été renvoyé par Cremaschi, il n’a plus qu’à le rentrer dans un filet vide.

Cela fait désormais 11 buts en neuf matches pour l’Inter Miami, un bilan vraiment époustouflant.

Et Messi aura l’occasion de l’améliorer jeudi matin alors qu’il accueillera le Nashville SC.