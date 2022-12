De superbes cadeaux de dernière minute que vous pouvez imprimer ou envoyer par e-mail

Disney/Capture d’écran de Bonnie Burton/CNET

Disney Plus vous donne accès à l’univers de divertissement DEU — Disney — incluant Marvel, National Geographic, Pixar, Les Simpson et Star Wars. Cela inclut également des émissions plus récentes comme The Mandalorian, WandaVision et Loki, ainsi que des classiques de la vieille école tels que Doug et DuckTales.

Le service prend en charge quatre flux simultanés et sept profils d’utilisateurs distincts, ce qui en fait un excellent cadeau pour les familles. Tu peux achetez Disney Plus pour vous-même ou offrir Disney Plus en cadeau.

Lisez notre revue Disney Plus.