TALLINN, Estonie (AP) — Ils ont été interdits sous le dictateur soviétique Joseph Staline, mais courants sous les dirigeants ultérieurs du Kremlin. Aujourd’hui, après moins d’un siècle, les attitudes officielles à l’égard l’avortement en Russie changent encore une fois.

Bien que l’avortement soit toujours légal et largement disponible, de nouvelles restrictions sont envisagées. Le président Vladimir Poutine prend une tournure de plus en plus socialement conservatrice et cherche à inverser le déclin de la population russe.

Ayant adopté l’Église orthodoxe russe, il met l’accent sur les « valeurs familiales traditionnelles » – souvent utilisées comme mots de code pour différencier son pays des attitudes sociales occidentales à l’égard des droits LGBTQ+ et d’autres politiques.

Certains y voient un retour à l’époque stalinienne, lorsque l’avortement était interdit en 1936 et que les femmes mettant fin à une grossesse non désirée se tournaient souvent vers des procédures illégales et dangereuses.

« Ma grand-mère travaillait comme enseignante dans une école professionnelle. Elle me racontait des histoires d’avortements pratiqués avec des cintres dans les dortoirs”, a déclaré Lina Zharin, psychothérapeute et militante féministe à Kaliningrad, où les législateurs envisagent d’interdire l’avortement dans les cliniques privées.

« Apparemment, tout le monde est au courant, à quel point c’était effrayant, et je pense que beaucoup de gens sont surpris et indignés que nous y revenions », a-t-elle déclaré.

Deux ans après la mort de Staline en 1953, les autorités ont annulé l’interdiction visant à restreindre les dangereux avortements illégaux. Mais ils n’ont pas approuvé les contraceptifs, explique Michele Rivkin-Fish, anthropologue à l’Université de Caroline du Nord à Chapel Hill, le gouvernement restant « pro-nataliste » et souhaitant que les femmes aient des enfants tout en restant sur le marché du travail.

L’avortement est devenu un moyen courant de gérer une grossesse non désirée dans un contexte économique soviétique difficile, même si Rivkin-Fish a déclaré que les conditions dans les cliniques étaient souvent « terribles ».

« L’anesthésie était rare. … Il n’y avait aucune intimité – vous avortiez avec d’autres personnes dans la salle », a-t-elle déclaré. Les analgésiques étaient de mauvaise qualité ou rares, a-t-elle ajouté, « de sorte que les femmes souffraient souvent d’atroces souffrances ».

Sous le leader soviétique Mikhail Gorbatchev Après les réformes du pays, un mouvement en faveur de la planification familiale et d’un contrôle adéquat des naissances a été lancé à la fin des années 1980 par des médecins majoritairement des femmes, selon Rivkin-Fish.

Après la disparition de l’URSS en 1991, Le président Boris Eltsine des programmes de planification familiale et de contrôle des naissances ont été financés, et les médecins ont été formés pour prescrire et administrer des contraceptifs.

« Ils ont tous suivi un cours fédéral de planification familiale que j’ai enseigné et dirigé », a déclaré le Dr Lyubov Yerofeyeva, gynécologue et spécialiste de la santé reproductive au cœur de cet effort.

À la fin des années 1990, le financement fédéral s’est effondré en raison de l’opposition conservatrice. La réglementation sur l’avortement est toutefois restée moins restrictive. Les femmes pouvaient interrompre une grossesse jusqu’à 12 semaines sans aucune condition, et jusqu’à 22 semaines pour de nombreuses « raisons sociales », comme le divorce, le chômage ou un faible revenu.

En 2003, les autorités ont réduit cette liste à quatre : si une femme a été violée, si elle est en prison, si ses droits parentaux ont été restreints, ou si son mari est décédé ou est devenu gravement handicapé pendant sa grossesse.

“C’est le premier signe que j’ai vu que le gouvernement est soucieux de réduire les taux d’avortement, et il va le faire en limitant l’accès”, a déclaré Rivkin-Fish.

Les législateurs conservateurs ont proposé davantage de restrictions en 2011, notamment que les femmes doivent obtenir la permission de leur mari ou de leurs parents si elles sont mineures ; que les médecins pouvaient refuser l’avortement s’ils s’y opposaient ; et qu’une femme doit attendre deux à sept jours, selon le stade de sa grossesse, pour lui laisser une chance de changer d’avis.

Yerofeyeva et un groupe de santé reproductive qu’elle dirigeait, l’Association russe pour la population et le développement, se sont opposés à ces propositions, et seules deux ont été adoptées au niveau national : permettre aux médecins de refuser s’ils allaient à l’encontre de leurs convictions, et le délai d’attente obligatoire de 48 heures à une semaine.

En 2012, le nombre de « raisons sociales » pour autoriser l’avortement entre les semaines 12 et 22 a été réduit aux seuls cas de viol.

En vertu des réglementations du ministère de la Santé adoptées en 2015-2016, les médecins doivent offrir aux femmes la possibilité d’écouter les « battements du cœur fœtal » et de leur montrer des images échographiques. Ils ont également modifié un formulaire de consentement à l’avortement pour souligner ses risques, « la possibilité de ne pas y recourir et la préférence de mener une grossesse à terme ».

L’Association russe pour la population et le développement d’Erofeyeva a été déclarée « agent étranger » – une étiquette qui implique une surveillance accrue du gouvernement et comporte de fortes connotations négatives – et a rapidement cessé ses activités.

L’année dernière, la vice-Première ministre Tatiana Golikova a ordonné au ministère de la Santé d’envisager d’interdire l’avortement aux moins de 18 ans sans le consentement des parents.

Dans un discours au Parlement cette année, le ministre de la Santé Mikhaïl Murachko a critiqué les femmes qui donnent la priorité à l’éducation et à la carrière plutôt qu’à la procréation, et a soutenu l’interdiction de l’avortement dans les cliniques privées – où jusqu’à 20 % ont eu lieu ces dernières années. Il a également décidé de restreindre les pilules abortives, dont la prise est autorisée pour mettre fin à une grossesse au cours des 10 premières semaines.