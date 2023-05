De son bureau au sous-sol, cette femme de la région de Montréal aide à résoudre des cas froids

Vera Hastie a passé près de 70 ans à se demander ce qu’il était advenu de sa sœur Rosemarie Döderlein avant que les tests ADN, l’intelligence artificielle et un réseau de bénévoles n’apportent enfin des réponses.

Des décennies après le cas du jeune de 14 ans disparu est devenu froid, la fille de Hastie, Christa, a suggéré qu’ils reprennent la recherche avec la nouvelle technologie à leur disposition.

Les femmes ont trouvé une page Facebook appelée Unidentified Human Remains Canada, qui publie des informations sur les personnes disparues et les restes retrouvés.

En quelques mois, l’affaire a été résolue, grâce à l’administrateur de la page.

À quoi aurait pu ressembler Rosemarie aujourd’hui, grâce à la technologie de progression de l’âge de l’artiste médico-légale Samantha Steinberg. (Soumis par Christa Hastie)

Jan Guppy dirige seule Unidentified Human Remains Canada depuis le sous-sol de sa maison à Laval, au Québec, juste au nord de Montréal. Son grand bureau est doté d’un écran large et de piles de dossiers en papier contenant des dossiers.

Sa cheminée en pierre grise est souvent allumée, des herbes poussent sous des lampes chauffantes tout autour d’elle. Elle passe ses journées à aider les gens à découvrir ce qui est arrivé à leurs proches disparus.

Lorsqu’elle a été contactée par les Hasties, Guppy a suggéré des mesures que les femmes pourraient prendre – comme créer un portrait de progression d’âge montrant à quoi ressemblerait Döderlein aujourd’hui et faire effectuer des tests ADN. Guppy a discuté avec eux chaque semaine, les guidant tout au long du processus et leur offrant un soutien émotionnel.

« Elle est une lueur d’espoir pour les disparus, et vraiment, il y a très peu [resources] », a déclaré Christa. « Le monde a besoin de plus de gens comme Jan – des gens altruistes. »

« Il suffit d’une seule personne »

Unidentified Remains Canada compte maintenant plus de 40 000 abonnés. Guppy publie sur la page tous les jours et dit que plusieurs personnes la contactent chaque semaine au sujet d’êtres chers disparus.

À partir de là, Guppy fera ses recherches : elle lira des articles de presse et demandera à l’agent de liaison de la famille avec la GRC si de l’ADN a été prélevé et si les coroners vérifient cet ADN par rapport aux corps retrouvés.

Elle contacte ensuite la Aware Foundation, basée aux États-Unis, une organisation gérée par des bénévoles qui défend les familles des personnes disparues. La fondation crée des dépliants pour apporter une nouvelle prise de conscience aux cas anciens et encourage toute personne susceptible de savoir quelque chose à tendre la main.

Stephanie Snow-Mckisic, une bénévole de la Fondation Aware, dit qu’elle parle à Guppy presque tous les jours.

« Les Américains traversent la frontière tout le temps et voyagent, et nous aiderions n’importe qui », a-t-elle déclaré. « Il suffit d’une personne, d’une piste, et l’affaire peut être ouverte en grand. »

Une fois les dépliants créés et affichés, les familles envoient à Guppy leurs communications avec les forces de l’ordre afin qu’elle puisse chercher des trous.

Pour un homme disparu qui utilisait souvent des refuges pour sans-abri, Guppy savait que ces dépliants devaient monter dans des refuges et des soupes populaires.

Jan Guppy est l’administrateur de Unidentified Human Remains Canada, une page Facebook dédiée à aider à identifier les personnes disparues. (Restes humains non identifiés Canada/Facebook)

« Personne n’a décroché le téléphone et appelé ces refuges », a déclaré Guppy. « Quelqu’un doit connaître ce type. … C’est juste de la logique. Il y a des trous dans tout. »

Elle publie également des images des bases de données de restes non identifiés de la GRC sur sa page. Elle dit qu’elle a pu identifier certains corps grâce à leurs tatouages, comme pour Johnnie Smith dont le corps a été retrouvé en Colombie-Britannique en 2019.

« C’était un tatouage tout à fait unique. Il avait une image d’une flèche avec le mot « délicieux » pointant vers son entrejambe », a-t-elle déclaré.

« Alors j’ai reçu un message d’une mère en Floride et elle a dit : ‘C’est mon fils.' »

En août 2019, le FBI a confirmé son identité et il a été enterré en Floride.

Guppy dit qu’elle est capable d’identifier environ une douzaine de corps par an grâce à sa page, et qu’elle a également réussi à ramener les restes chez eux pour qu’ils soient enterrés par leur famille.

Jan Guppy a pris sa retraite de son travail de jour en tant que courtier en énergie et consacre maintenant son temps à défendre les familles des personnes disparues sur une base bénévole. (Erika Morris/CBC)

« Tous ces cas sont tristes », a-t-elle déclaré.

Mais, dit-elle, elle a pu retrouver un homme vivant en Californie après qu’il ait disparu pendant trois ans.

« Un policier a reconnu l’affiche que j’avais créée », a-t-elle déclaré.

« Il n’est toujours pas rentré à la maison, mais au moins la famille sait qu’il est bien vivant. »

Carton de lait enfants

Ayant grandi dans les années 80, l’ère de « l’enfant en carton de lait », Guppy se demandait ce qui arrivait aux enfants qu’elle voyait en prenant son petit-déjeuner.

« Je suppose que j’ai toujours prêté attention aux disparus et je me suis toujours demandé où diable sont-ils allés ? dit-elle. « Vous savez, ils ne sont pas tombés de la surface de la Terre. »

Il y a une dizaine d’années, Guppy s’est impliqué dans un groupe américain de bénévoles qui recherchent des personnes disparues appelé Never Forget Me. Elle est finalement devenue frustrée que l’on n’accorde pas assez d’attention aux cas canadiens, alors elle a lancé sa propre page.

« Mon audience n’a cessé de croître, parce que les gens s’en soucient. Les gens veulent redonner leur nom aux gens », a-t-elle déclaré.

Guppy a pu développer des liens avec les forces de l’ordre et les coroners de chaque province et a développé un réseau avec des artistes médico-légaux, des généalogistes et des policiers à la retraite. Bien qu’elle reconnaisse les lacunes parfois laissées par les agents en charge de ces dossiers, elle travaille en étroite collaboration avec la police et leur donne les conseils qui lui parviennent.

Jan Guppy aime cultiver des légumes et cuisiner pour rester positif tout en travaillant sur des cas sinistres. (Erika Morris/CBC)

Duncan Way, un artiste médico-légal de la Police provinciale de l’Ontario, affirme que la police ne refuse jamais les informations.

« Personne n’aime que ces cas flottent et restent sans réponse », a-t-il déclaré. « Nous voulons clore ces affaires. … Je dirais donc que c’est toujours positif d’avoir l’aide du public de quelque manière que ce soit. »

Dans un courriel, le Service de police de la Ville de Montréal dit « apprécier toute information qui lui est transmise et qui pourrait faire avancer une enquête », mais il est important « que le public ne se substitue pas au travail des policiers ».

Guppy dit qu’elle a appris rapidement à développer des relations avec les forces de l’ordre.

« Ils se rendent compte que je n’étais pas seulement ce je-sais-tout…. En fait, je travaillais avec la famille en tant que défenseur, et je parlais pour eux s’ils avaient peur de parler ou s’ils étaient trop contrariés pour parler », dit-elle.

« Je n’ai pas peur d’aller au combat. »

« Aider les gens et faire de la pâte à pizza »

Guppy s’intéresse particulièrement aux cas historiques, c’est-à-dire aux personnes portées disparues depuis plus de cinq ans. Elle dit que dans ces cas, la police présume souvent la mort et peut même délivrer des certificats de décès sans corps.

Le travail, bien que sombre, est toujours gratifiant pour elle. Même lorsqu’elle ne peut pas donner de réponses aux familles, elle leur offre espoir et soutien.

« Je leur fais savoir que quelqu’un s’en soucie », a-t-elle déclaré.

Lorsqu’on lui a demandé comment elle restait saine d’esprit tout en pensant à la mort et au chagrin tous les jours, Guppy a répondu « des légumes » – à la fois en les cultivant et en les cuisinant. Elle fait pousser des plantes et des herbes dans sa maison et dans son jardin et passe beaucoup de temps à cuisiner.

« Je veux juste aider les gens et faire de la pâte à pizza », a déclaré Guppy.

Vera et Christa Hastie ont repris la recherche de Rosemarie Döderlein 68 ans après sa première disparition. (Soumis par Christa Hastie)

Plus tôt cette année, Guppy a pris sa retraite de son travail de courtier en énergie et a créé un groupe Facebook privé pour ceux qui souhaitent l’aider.

Avec l’aide de Guppy, Vera et Christa ont découvert l’année dernière que Döderlein avait une petite-fille vivante – qui n’avait aucune idée que sa grand-mère avait disparu à Montréal en 1954.

Döderlein s’est d’abord retrouvée à Toronto puis en Colombie-Britannique, où elle a vécu pendant des décennies.

Christa dit que sa tante avait changé de nom et dirigeait une chambre d’hôtes qui ressemblait à la maison de son enfance.

Mais au moment où la famille a découvert l’histoire, Döderlein était mort.

Les Hasties aident maintenant d’autres familles avec des êtres chers disparus et ont développé une amitié avec Guppy.

« Jan et moi nous ressemblons beaucoup et je pense que nous avons tous les deux un grand cœur », a déclaré Christa.

« Ainsi, depuis l’année dernière, nous avons pu aider d’autres personnes et j’espère qu’à l’avenir, nous pourrons aider beaucoup plus de personnes ensemble. »