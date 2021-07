De Slender Man & Jeepers Creepers à Scream – Un monde sombre de fantasmes fous « poussés à tuer » par les mythes et les films

DE DEUX enfants qui ont poignardé leur ami 19 fois à une femme qui a tué et coupé la tête de sa propre mère – ce sont quelques-uns des imitateurs qui ont été poussés à tuer par les mythes et les films.

Hier, il est apparu Anissa Weier sera libérée plus tôt d’une peine de 25 ans après avoir poignardé son camarade de classe Payton Leutner en mai 2014 – un acte de violence né d’une fascination pour la légende urbaine d’Internet Slender Man.

dix Elle a été condamnée à 25 ans à l’Institut de santé mentale Winnebago à Oshkosh pour le coup de couteau choquant motivé par Slender Man

dix Le personnage de Slender Man a inspiré une série de crimes horribles Crédit : Alamy

Disgracieux, blanc comme un fantôme et sans visage, le personnage de Slender Man a été créé pour un concours Photoshop avant que les images troublantes et les histoires inventées ne se répandent sur le Web.

Weier et son ami Morgan Geyser auraient poignardé leur ami 19 fois en tant que tentative de sacrifice à l’entité en ligne – qui est censée traquer les enfants et déclencher l’amnésie.

Ils ont cloué la fille au sol et l’ont poignardée à plusieurs reprises avec une lame de cinq pouces de long lors d’une partie de cache-cache.

Payton a heureusement survécu à ses blessures après avoir été attiré dans le bois à Waukesha, Wisconsin, le 31 mai 2014.

Les deux aspirants tueurs ont été déclarés non coupables de maladie mentale et placés en institution.

C’était un crime qui a choqué le monde – et est l’un des nombreux apparemment inspirés par des personnages de fiction.

dix Jerad et Amanda Miller déguisés en Joker et Harley Quinn Crédit : Facebook

Un autre crime lié au Slender Man a été commis la même année par le mari et la femme Jerad et Amanda Miller, qui ont abattu deux policiers de Las Vegas et une troisième personne, avant de se suicider.

La voisine du couple, Krista Koch, a déclaré à KTNV-TV que Jerad s’habillait parfois en Slender Man, tandis que sa femme s’habillait en Harley Quinn.

La veille de la fusillade, Jerad a mis à jour son statut Facebook avec les mots effrayants : « L’aube d’un nouveau jour.

« Que tous nos sacrifices à venir en valent la peine. »

Jerad a également déjà été photographié déguisé en The Joker, un autre personnage hyper violent qui a été lié à divers crimes.

dix John Holmes est mort ses cheveux orange en hommage au joker Crédit : CNS

dix Le personnage a déclenché une série de meurtres de copieurs Crédit : Alamy

L’ennemi juré meurtrier et psychotique de Batman a été lié à un certain nombre de crimes.

Le criminel le plus célèbre inspiré par le clown prince du crime était James Holmes, le tireur de théâtre Aurora, Colorado.

Le 20 juillet 2012, Holmes est entré dans une projection de minuit de The Dark Knight Rises vêtu de vêtements tactiques.

Il a déclenché des grenades lacrymogènes et a ouvert le feu sans discernement dans le théâtre bondé.

Douze personnes ont été massacrées et 70 autres blessées.

Selon des agents fédéraux, Holmes s’était teint les cheveux en rouge et s’appelait « Le Joker » lors de l’attaque.

dix Jessica Camilleri a coupé la tête de sa mère

dix Camilleri a été influencé par le monstre de Jeepers Creepers Crédit : Alamy

Et pendant ce temps, en 2019, Jessica Camilleri, 27 ans, a décapité sa mère Rita lors d’une attaque au couteau frénétique avant de laisser sa tête sur un sentier devant leur maison à St Clair, Sydney, Australie.

Des publications effrayantes sur Facebook faites avant l’acte macabre de juillet 2019 montraient l’obsession de Camilleri pour le film Jeepers Creepers.

La franchise de films présente un maniaque assoiffé de sang connu sous le nom de The Creeper qui a été inspiré par le tueur réel Dennis DePue qui a massacré sa propre femme de sang-froid en 1990.

Rita a été brutalement poignardée plus de 100 fois avant que sa fille ne lui coupe la tête et se fasse retirer la langue, les yeux et le nez.

Deux psychiatres légistes ont déclaré à la Cour suprême de la Nouvelle-Galles du Sud, en Australie, que la fille souffrait d’une déficience mentale importante.

Le tribunal a appris que l’attaque avait été lancée dans un accès de rage pour éviter d’être envoyé à l’hôpital pour un traitement psychiatrique après une série d’actes, notamment des menaces de « déchiqueter » la tête d’inconnus.

Camilleri a utilisé sept couteaux de cuisine dans l’assaut, dont quatre se sont cassés à cause de la force utilisée.

dix Le chauffeur routier belge Thierry Jaradin a assassiné une jeune fille de 15 ans Crédit : Fourni

dix Il portait le masque effrayant Ghostface du film tout en poignardant la fille avec des couteaux de cuisine Crédit : Alamy

En 2016, Enrique Dominguez, un homme de 20 ans originaire de Floride, a été arrêté et accusé de voies de fait graves après avoir prétendument dit à un collègue qu’il prévoyait de s’habiller comme le Joker, puis de tirer sur son patron au travail.

Sur Instagram, il a posté une photo de 15 couteaux, commentant qu’il s’agissait de son « petit arsenal ».

Après que les enquêteurs ont arrêté Dominguez, ils ont trouvé un sac avec un masque de clown, du ruban adhésif, une pellicule de plastique, des gants et deux grands couteaux.

Une fois en garde à vue, il a admis avoir planifié une série de violences après une « journée d’allégeance ».

La franchise de films Scream slasher du milieu des années 1990 a également inspiré une série de crimes.

En 1999, Daniel Gill et Robert Fuller, de Harrogate, dans le North Yorkshire, ont décidé de poignarder un ami de 13 ans peu de temps après avoir assisté à l’un des mouvements.

La même année, Mario Padilla, 16 ans, de Los Angeles, a poignardé et tué sa propre mère tandis qu’en 2001, le tueur belge, le chauffeur de camion belge de 24 ans, Thierry Jaradin, portait le masque effrayant Ghostface du film tout en poignardant un adolescent de 15 ans. fille avec des couteaux de cuisine.

En 2016, la Russe Elena Lobacheva, 26 ans, a assassiné un homme et en a poignardé un autre 171 fois, tandis que d’autres victimes ont été frappées à plusieurs reprises avec des marteaux, a-t-on appris au tribunal.

Elle a admis aux détectives qu’elle s’était inspirée d’un film d’horreur hollywoodien Bride of Chucky, sur une poupée possédée par un tueur en série.