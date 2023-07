L’été britannique est à nos portes et apporte des souvenirs précieux aux fans de tennis du monde entier alors qu’ils se connectent avec impatience à l’un des tournois du Grand Chelem les plus prestigieux et les plus difficiles, qui se déroule dans la pittoresque banlieue anglaise de SW19.

Wimbledon a le luxe d’être associé à l’aura élégante qu’il dégage sans vergogne et a travaillé sans relâche avec le stoïcisme britannique rigoureux pour conserver son caractère unique.

Les championnats All England ont pour philosophie que l’association qu’ils entretiennent avec des marques de plusieurs millions de livres est celle de partenaires plutôt que de sponsors commerciaux. Et historiquement, il a soutenu la grandeur du tournoi sans céder à la vulgaire commercialisation qui s’est abattue sur le monde du sport à l’époque moderne.

Et conformément à la conviction inébranlable de l’AELTC, très peu d’organisations ont eu le privilège d’être vues sous les projecteurs illustres de Wimbledon à travers ses 136 années d’histoire riche et légendaire.

Pendant des éons, Wimbledon a réussi à conserver l’aura anglaise par excellence qui a gardé l’événement vierge dans la nature et s’est abstenu de céder à une commercialisation criarde et criarde.

La major sur gazon cherche à s’associer à des entités capables de fournir à l’événement des biens et des services au lieu d’afficher de manière flagrante les symboles des plus offrants parmi une mer de marques riches en argent et à la gâchette facile qui réclameraient une chance d’obtenir leur iconographie sur les périmètres du court central du club All England Lawn Tennis and Croquet.

Alors que Wimbledon accueille les innovations qui peuvent aider à perpétuer sa marque estimée tout en s’adressant à un groupe démographique plus large et croissant, certains des noms les plus en vue du monde du marketing prennent de grands virages alors qu’ils tentent d’atteindre la prolifération du tennis. peuple aimant.

IBM : commentaire sur les faits saillants de la vidéo générée par l’IA

L’année 2023 voit un nouvel avènement dans le monde de la publicité et des associations alors que la majeure en anglais immaculé a adopté les progrès de la technologie de pointe et s’est associée à IBM, partenaire technologique de longue date, pour apporter des packages de faits saillants vidéo qui comprendront des commentaires générés par L’intelligence artificielle d’IBM.

Le déploiement sera disponible sur l’application et le site Web officiels de Wimbledon, et sera également mis à la disposition de la couverture de la majeure par la BBC.

Barclays : Remplace HSBC au SW19

Barclays conclut également un premier partenariat avec le SW19 dans l’édition 2023 en apportant sa propre marque d’activations avec le simulateur «Take on Tiafoe» – mis en vedette par l’ambassadrice de la banque, la star américaine Frances Stiafoe – au Barclays Clubhouse dans la zone d’attente,

L’accord de la banque britannique avec le tournoi serait d’environ 20 millions de livres et remplace HSBC en tant que partenaire officiel du major sur gazon.

American Express : Quinzaine

Le partenaire de paiement officiel de la major britannique a apparemment décroché de l’or en présentant « Race to Wimbledon », une aventure sur le populaire jeu de bataille royale Fortnite.

Le mode de jeu est agrémenté de graphismes et d’obstacles sur le thème de Wimbledon alors que les utilisateurs tentent de se frayer un chemin à travers un dessin animé de Londres pour arriver sur le court central dans un laps de temps ne dépassant pas le record de l’icône britannique Andy Murray de 4 minutes et 45 secondes pour entrer dans un tirage au sort pour courir la chance de gagner des laissez-passer pour la très convoitée expérience VIP de l’année 2024.

Slazenger : Plus d’un siècle d’association

L’association de Slazenger avec les championnats remonte à 1902, ce qui en fait l’un des plus anciens partenariats de l’histoire du sport.

Le rapprochement est l’une des plus grandes réalisations de la marque et a aidé le nom des articles de sport à rester pertinent sur le marché et sur les courts de tennis du monde entier.

Robinson’s : la naissance de la célèbre eau d’orge citronnée

Comme le raconte l’histoire, « l’eau d’orge citronnée de Robinson a été créée à Wimbledon ».

Un vendeur à l’esprit vif présent lors d’une chaude journée d’été à l’AELTC a saisi l’occasion par la peau en proposant une concoction d’eau froide, de jus de citron et d’orge en poudre dans le but d’aider les concurrents fatigués à se réhydrater.

La marque anglaise de boissons aux fruits a mis fin à son partenariat avec les All England Championships en 2022, mettant fin à une association de près de neuf décennies.

Evian : gardez les étiquettes droites

L’image de l’approche superstitieuse du légendaire Espagnol Rafael Nadal sur le jeu en plein écran est probablement le premier souvenir qui vient à l’esprit quand on entend le nom « Evian ».

Le vainqueur du Grand Chelem à 22 reprises a toujours eu l’habitude d’aligner les bouteilles d’eau conservées à côté du banc de repos du joueur afin que les étiquettes soient face au terrain de jeu.

Depuis le début de leur partenariat avec Wimbledon, Evian a acquis une résonance cognitive dans l’esprit des fans de tennis à l’écoute et doit remercier le gaucher franc-tireur pour cela.

Babolat : En parlant de Nadal

L’image mentale quintessentielle qui clignote devant les yeux lorsque l’on parle de Nadal le voit inévitablement brandir une raquette Babolat PureAero avec son bras sculpté alors qu’il déchaîne un barrage de coups droits presque supersoniques sur le terrain.

Mais Babolat ne s’est pas arrêté là puisqu’il s’est associé aux Championnats de l’année 2022 en tant que représentants des raquettes, sacs à cordes et chaussures.

Ralph Lauren : les pourvoiries

La plate-forme SW19 a toujours offert un aperçu de la grande vie élégante que tant de gens aspirent à vivre et les marques de vêtements ont capitalisé sur les caprices des yeux et des cœurs avant-gardistes à chaque fois que les championnats se déroulent.

Les concurrents ont toujours été les plus grands atouts aux yeux des grandes marques qui cherchent à entrer dans le train en marche sur gazon, ce qui semble inévitablement rendre l’imagerie d’autant plus pittoresque. Mais Ralph Lauren a pris une longueur d’avance en choisissant de fournir les arbitres, les juges de ligne, les ramasseurs de balles et les filles.

La marque de mode américaine lance une collection spécifique à Wimbledon qui a poussé les fans du jeu à affluer vers leurs étagères pour orner leurs propres placards personnels.

Rolex : le garde-temps sans âge

Roger Federer, huit fois vainqueur de Wimbledon – le plus de l’histoire du simple messieurs dans les annales illustres de l’AELTC – personnifie presque ce que signifie prendre le court central à SW19.

Le revers de ballet qui respire l’élégance correspond à la facture du tournoi dont il est devenu synonyme. La grâce et la ruse du maestro suisse resteront gravées à jamais dans l’esprit et le cœur de tous ceux qui ont eu le luxe d’assister au tennis de l’ère Open.

Originaire de la même nation que l’artisan expert, la Suisse – une terre célèbre pour l’actualité et les montres de ses habitants, le fabricant de montres Rolex et son emblématique « Crown » ont trouvé une maison digne au SW19.

Café, Spiritueux, Voitures, Téléphones et connectivité :

Lanson Champagne s’est associé aux championnats d’Angleterre en 2001 et la relation s’est poursuivie à ce jour, tandis que les fabricants de spiritueux tels que Primm’s et Sipsmith ont été des noms fiers qui ornent la liste exclusive.

Lavazza tente de répandre le nom de la marque de café de longue date grâce à son association avec SW19 depuis qu’ils ont signé un accord en 2011, tandis que la poussée de la marque d’électronique chinoise Oppo dans le monde du marketing sportif a trouvé sa place dans l’un des jeux les plus célèbres. listes avec leur coup de maître 2019 d’un accord.

Jaguar Land Rover fournit des voitures dans la région de la marque 180 pour aider les opérations pendant le calendrier de deux semaines de l’événement, tandis que les gros bonnets britanniques des télécommunications Vodafone ont conclu un accord avec l’AELTC en 2022 pour utiliser leurs forces afin de révolutionner l’expérience des fans grâce aux capacités de réalité augmentée et virtuelle.