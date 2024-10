De simples changements alimentaires peuvent aider à réduire la gravité de la migraine et l’utilisation de médicaments

Les changements alimentaires, du régime cétogène au régime végétalien, peuvent aider à réduire la fréquence et la gravité des migraines, offrant ainsi une solution potentielle pour réduire la consommation de médicaments et améliorer la qualité de vie des personnes qui en souffrent.

Les preuves du régime alimentaire comme traitement de la migraine : une revue. Crédit d’image : fizkes/Shutterstock

Dans un article de synthèse récent publié dans la revue Nutrimentsdes chercheurs danois ont examiné le rôle des régimes alimentaires et d’aliments spécifiques dans la prévention et le traitement des migraines. Leurs conclusions indiquent que certains régimes peuvent déclencher ou réduire les symptômes de la migraine, modifiant ainsi la nécessité de recourir à des médicaments ainsi que la durée, la fréquence et la gravité des crises.

Arrière-plan

Les migraines sont l’un des troubles neurologiques les plus répandus et une source importante d’invalidité chez les personnes de moins de 50 ans. Les symptômes qui affectent la vue, notamment les angles morts ou la vision de lumières clignotantes, peuvent être le signe d’une migraine imminente, mais les migraines sans aura peuvent survenir sans avertissement. . Des études montrent également que les migraines ont un impact significatif sur la qualité de vie, les crises fréquentes entraînant des déficiences sociales et professionnelles.

Les symptômes des migraines, qui peuvent être aggravés par l’activité physique, comprennent des maux de tête intenses, lancinants et unilatéraux, des nausées et une sensibilité à la lumière et au son. Le traitement des migraines implique souvent la gestion des crises aiguës et l’utilisation de médicaments préventifs si nécessaire, mais l’identification et l’évitement des déclencheurs peuvent faciliter leur gestion sans médicament.

L’axe cerveau-intestin relie les systèmes nerveux entérique et central par des voies et des nerfs, influençant les processus neuroendocriniens liés aux migraines. Des changements d’alimentation pourraient donc modifier ces communications. On pense que les mécanismes à l’origine de ce phénomène impliquent la signalisation du nerf vagal, l’inflammation et les modifications des niveaux d’hormones, qui peuvent être influencées par les composants alimentaires.

Des recherches antérieures suggèrent que des aliments comme l’alcool, la caféine, les fruits et le chocolat peuvent déclencher des migraines, tandis que les régimes préventifs à base de plantes, cétogènes ou faibles en gras peuvent influencer les migraines. Cependant, les envies de chocolat, qui sont souvent considérées comme un élément déclencheur, pourraient plutôt faire partie de la phase précoce de la migraine plutôt que d’en être la cause. Cette nuance met en évidence la relation complexe entre les fringales et l’apparition de la migraine.

À propos de l’étude

Les chercheurs ont rassemblé des preuves permettant de déterminer si des régimes alimentaires spécifiques peuvent modifier l’intensité, la durée et la fréquence des crises de migraine. Ils ont effectué des recherches dans des bases de données médicales en utilisant des mots-clés pertinents sans appliquer de restrictions sur l’année de publication. Notamment, des études utilisant différentes méthodologies ont été incluses, depuis les essais cliniques croisés jusqu’aux études contrôlées et pilotes, ajoutant ainsi à la diversité de la base de données probantes.

Des études portant sur des participants adultes subissant des interventions nutritionnelles, diététiques ou alimentaires par rapport à un groupe témoin ont été incluses, en mettant l’accent sur le rôle du régime alimentaire dans le traitement ou le déclenchement des migraines. Les études incluant des enfants ou des interventions utilisant des médicaments ou des suppléments ont été exclues, tout comme celles comportant des échantillons de moins de dix patients, celles pour lesquelles les données n’étaient pas accessibles et les articles non rédigés en anglais.

Résultats

Les chercheurs ont examiné 669 dossiers et examiné 38 articles pour identifier 8 études pertinentes. Sept d’entre elles se sont concentrées sur la prévention de la migraine par l’alimentation, tandis qu’une s’est penchée sur des déclencheurs alimentaires spécifiques. L’échantillon comprenait des essais cliniques croisés, des essais contrôlés et des études pilotes.

Deux études se sont concentrées sur le rôle des régimes cétogènes, révélant que les régimes de 3 et 12 semaines réduisaient l’intensité de la douleur et la prise de médicaments ainsi que la durée et la fréquence des crises. On pense que le régime cétogène agit en déplaçant l’approvisionnement énergétique du cerveau vers les corps cétoniques, ce qui peut réduire la neuroinflammation et le stress oxydatif dans les cellules cérébrales. Les régimes pauvres en glucides n’étaient pas significativement différents des régimes cétogènes en ce qui concerne ces résultats.

Les régimes DASH (Dietary Approaches to Stop Hypertension) semblent réduire l’intensité de la douleur ainsi que la durée et la fréquence des crises. La teneur élevée en potassium, en calcium et en magnésium de ce régime, ainsi que son apport réduit en sodium, peuvent aider à réguler les fonctions cérébrales et à réduire l’inflammation, offrant ainsi un effet protecteur contre les migraines. Selon une étude, un régime sans gluten a contribué à des améliorations significatives de l’intensité et de la fréquence de la douleur chez les patients migraineux, en particulier par rapport aux personnes souffrant de céphalées de tension. Les régimes sans gluten peuvent être particulièrement bénéfiques pour les personnes atteintes de la maladie coeliaque, car il a été démontré que le gluten provoque des réponses immunitaires susceptibles d’exacerber les migraines.

Les régimes d’élimination ont donné des réponses mitigées sur la base de trois études. Un article n’a trouvé aucun impact sur l’intensité ou la durée des crises, mais a réduit la consommation de médicaments et la fréquence des crises. Une autre diminution de la consommation de médicaments, de l’intensité de la douleur, de la fréquence et de la durée des crises. La troisième a suivi les participants pendant 16 semaines et a constaté que les régimes végétaliens faibles en gras réduisaient l’intensité de la douleur, la durée et la fréquence des crises, et que des effets plus importants étaient observés pour les groupes suivant des régimes plus stricts. Les régimes d’élimination, bien que prometteurs, reposent fortement sur la capacité des participants à identifier et à éviter les aliments déclencheurs, qui peuvent être subjectifs et sujets à des biais de rappel.

Conclusions

Les résultats de la revue indiquent que certains régimes, notamment les régimes sans gluten, végétaliens faibles en gras, DASH et cétogènes, peuvent réduire la gravité, la fréquence et la durée des crises de migraine et de la prise de médicaments associée. Les régimes d’élimination qui évitent certains aliments peuvent également être bénéfiques.

Les chercheurs préviennent que bon nombre des études examinées étaient à court terme et reposaient sur des données autodéclarées, ce qui introduit la possibilité d’un biais de mémoire et d’un biais de désirabilité sociale. L’utilisation de médicaments était autorisée dans de nombreuses études mais n’était pas systématiquement rapportée, tandis que les méthodes permettant d’identifier les aliments éliminés n’étaient pas appliquées systématiquement. De plus, la petite taille des échantillons et la diversité des modèles d’étude rendent difficile l’application de ces résultats à la pratique clinique. Les études se sont également déroulées sur de courtes durées et ont tiré des conclusions basées sur des données autodéclarées, qui peuvent être sujettes à des erreurs de mémoire ou constituer une source de biais liés à la désirabilité sociale.

Ainsi, même s’il existe certaines preuves selon lesquelles des régimes alimentaires spécifiques peuvent aider les patients migraineux, des recherches plus approfondies, notamment des études approfondies en double aveugle et des essais cliniques contrôlés randomisés, sont nécessaires pour confirmer ces résultats. Les recherches futures devraient viser à contrôler la prise de médicaments, les changements de poids et d’autres facteurs, tels que le cycle menstruel, qui peuvent influencer l’évolution de la migraine.