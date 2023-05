de Sharad Pawar "Attentes" Balayez vers le BJP sur l’interrogatoire du chef du parti

Au milieu de l’interrogatoire du haut dirigeant du NCP Jayant Patil par la Direction de l’application de la loi à Mumbai, le chef du parti Sharad Pawar a laissé entendre lundi que l’action contre certains dirigeants pourrait être la conséquence de leur refus de répondre aux « attentes » du régime au pouvoir.

M. Pawar a déclaré qu’ils souffriront mais ne dévieront jamais de la voie qu’ils ont choisie.

Il parlait aux journalistes à Pune des mesures prises par ED et d’autres agences de sondage centrales contre certains dirigeants du Parti du Congrès nationaliste.

« On ne peut nier la possibilité que la dispense actuelle ait suscité des attentes de la part de quelque 9 à 10 dirigeants du NCP. Nous ne sommes pas prêts à répondre à ces attentes et sommes prêts à payer le prix de notre stand. Nous ne quitterons jamais la voie que nous avons choisie », a-t-il déclaré dans une attaque voilée contre le gouvernement central dirigé par le BJP.

«Comme certaines personnes ne pouvaient pas digérer cela (position du PCN), nous devons donc souffrir. Mais nous ne sommes pas inquiets à ce sujet », a-t-il déclaré.

Notamment, s’exprimant sur ED le convoquant, le chef du NCP du Maharashtra, Jayant Patil, avait déclaré, comme il faisait partie de l’opposition, qu’il fallait faire face à ce type de souffrance.

Interrogé sur le questionnement de l’ED sur Patil, M. Pawar a déclaré: «J’ai une liste de 10 dirigeants clés qui ont fait l’objet d’une enquête. Certains d’entre eux ont même fait face à des actions de la part de ces agences. L’interrogatoire de M. Patil est en cours au bureau d’ED dans le sud de Mumbai depuis plus de huit heures dans une affaire de blanchiment d’argent liée à des irrégularités financières présumées dans la société de services financiers en faillite IL&FS, a déclaré un responsable.

«Le chef du NCP (ancien ministre de l’Intérieur) Anil Deshmukh a été accusé d’avoir accepté 100 crores de roupies pour un institut d’enseignement et a dû passer 13 à 14 mois en prison. Plus tard, il a été révélé que le montant reçu était de Rs 1,50 crore et non de Rs 100 crore. Cela souligne le niveau d’exagération des allégations.

« Les gens ont été choqués lorsqu’ils ont entendu parler de telles allégations pour la première fois. Deshmukh a été diffamé. C’est le meilleur exemple d’abus de pouvoir », a affirmé M. Pawar.

Interrogé pour savoir si le gouvernement du Maharashtra a favorisé l’ancien commissaire de police de Mumbai Param Bir Singh (maintenant à la retraite) en révoquant sa suspension, M. Pawar a déclaré: « Si le gouvernement de l’État approfondit les plaintes et les affaires déposées contre Singh, cela s’apparentera à l’ouverture de la boîte de Pandore. Il faudrait savoir combien de procès sont en cours contre Singh. M. Pawar a déclaré que le chef emprisonné Nawab Malik, qui appartient au NCP, est justifié lorsqu’on l’interroge sur l’ancien directeur de zone du NCB, Sameer Wankhede, face à l’enquête de la CBI dans l’affaire de la « buste de la drogue » de la croisière Cordelia.

«Ce que Malik avait l’habitude d’alléguer s’avère être vrai. Il a été harcelé pour avoir dit la vérité », a-t-il ajouté.

M. Deshmukh a été libéré sous caution par la Haute Cour de Bombay en décembre 2022 dans une affaire de corruption en cours d’enquête par le Bureau central d’enquête (CBI) après que l’officier de l’IPS Param Bir Singh (maintenant à la retraite) a allégué en mars 2021 que Deshmukh, alors ministre de l’Intérieur, avait a donné pour objectif aux policiers de collecter Rs 100 crore par mois dans les restaurants et les bars de Mumbai.

M. Deshmukh a été arrêté en novembre 2021 par la Direction de l’exécution (ED) dans une affaire de blanchiment d’argent.

Il est actuellement en liberté sous caution.

M. Malik, ancien ministre du Maharashtra, a été arrêté le 23 février 2022 en vertu de la loi sur la prévention du blanchiment d’argent (PMLA) par l’ED dans le cadre d’une enquête liée aux activités du gangster fugitif Dawood Ibrahim et de ses collaborateurs.

