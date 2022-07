De Shaktimaan à Malgudi Days : 7 plus grandes émissions de télévision indiennes des années 90 que nous adorons toujours

7 plus grandes émissions de télévision indiennes des années 90 : Comme nous le savons tous, lorsque les enfants des années 90 ont grandi, la télévision était la seule des meilleures options pour notre divertissement. À cette époque, il n’y avait pas d’Internet, pas de smartphones et très peu d’ordinateurs étaient disponibles. Dans ce cas, la télévision des années 90 avait un gros travail entre ses mains pour divertir toute la génération. Shaktimaan, Hum Paanch, Boogie Woogie et d’autres émissions étaient les bonnes émissions à regarder dont nous nous souvenons jusqu’à présent et parlons d’émissions légendaires. Donc, pour vous, nous vous proposons les 7 plus grandes émissions de télévision indiennes des années 90 que nous adorons toujours et que nous voulons regarder encore et encore.