De Shah Rukh Khan à Akshay Kumar, Bollywood récompense l’équipe de hockey masculin pour le bronze olympique | Nouvelles des gens

New Delhi: Le pays tout entier célèbre la médaille de bronze de l’équipe indienne de hockey masculin aux Jeux olympiques de Tokyo en cours et voyant cet accomplissement, les vœux continuent d’affluer. Les plus grands noms de la fraternité de Bollywood – Shahrukh Khan et Akshay Kumar sont parmi les premiers à louer Manpreet Singh et son équipe.

C’est la première fois après 1980 que l’équipe indienne de hockey masculin remporte une médaille de hockey aux Jeux olympiques. L’acteur de « My Name is Khan » a pris son compte Twitter et a partagé un tweet louant l’équipe de hockey masculine pour ses efforts et sa victoire glorieuse.

Shah Rukh a écrit : « Wow ! Félicitations à l’équipe de hockey masculine indienne. Résilience et habileté à son apogée. Quel match passionnant.

Wow!! Félicitations à l’équipe indienne de hockey masculin. Résilience et compétence à son apogée. Quel match passionnant. – Shah Rukh Khan (@iamsrk) 5 août 2021

Akshay Kumar a également félicité l’équipe en tweetant : « Félicitations Team India pour avoir réécrit l’histoire ! Une médaille olympique après 41 ans ! Quel match, quel retour ! #Tokyo2020. »

Félicitations à Team India pour avoir réécrit l’histoire ! Une médaille olympique après 41 ans ! Quel match, quel retour ! #Tokyo2020 pic.twitter.com/3mdym3Cupa – Akshay Kumar (@akshaykumar) 5 août 2021

Anil Kapoor a tweeté : « Une victoire phénoménale .. j’aimerais que mon père soit en vie pour voir ce jour historique être heureux là-haut .. Merci beaucoup à l’équipe de hockey masculin .. félicitations !!! »

Ça vaut le coup d’attendre et si bien joué! Toutes nos félicitations #TeamInde! La médaille est en bronze, mais le jeu était en or ! #CheerForIndia #HistoireCréée pic.twitter.com/ZaUgIIJfnk

– Anil Kapoor (@AnilKapoor) 5 août 2021

L’acteur Nimrat Kaur a fait l’éloge de l’équipe de hockey masculine indienne en tweetant : « Un grand bravo à l’équipe de hockey masculine !!! Absolument incroyable. »

Taapsee Pannu a adressé ses vœux les plus chaleureux à l’équipe en écrivant : « Et c’est un bronze !!!!!!! »

L’acteur et réalisateur Rahul Bose a écrit : « L’équipe de hockey masculine indienne. Vous les beautés. Bien joué, l’Allemagne. #OlympicBronze Félicitations @sports_odisha ! »

Le cinéaste Madhur Bhandarkar a écrit : « Félicitations à l’équipe de hockey masculine indienne pour la médaille de bronze aux Jeux olympiques de 2020. #TeamIndia #Nationalpride #Tokyo2020. »

Tamannaah Bhatia a partagé une photo de l’équipe gagnante et a écrit : « Une victoire qui restera dans l’histoire ! Quelle performance phénoménale de notre équipe de hockey masculin. Remporter le bronze après 41 ans ! Félicitations à Team India #Olympics #Cheer4India #BackTheBlue. «

L’acteur Kunal Kapoor a écrit qu’il était fier de l’équipe. Il a ajouté : « Historique ! Quel match incroyable ! Un esprit et une détermination incroyables ! Tellement fier de vous tous ! Jai Hind !! #Tokyo2020 #IndianHockey. »

L’équipe indienne a effectué un retour louable de 1-3 pour marquer quatre buts au trot, avant d’en encaisser un au dernier quart. Cependant, l’équipe indienne a réussi à repousser les attaques allemandes.

Simranjeet Singh, Hardik Singh, Harmanpreet Singh et Rupinder Pal Singh ont marqué pour l’Inde tandis que Timur Oruz, Benedikt Furk et Niklas Wellen ont marqué pour l’Allemagne.

Jusqu’à présent, l’Inde a remporté 4 médailles aux Jeux olympiques de Tokyo 2020. Mirabai Chanu avait ouvert le compte de l’Inde avec une médaille d’argent le 2e jour de l’événement. PV Sindhu, Lovlina Borgohain et l’équipe indienne de hockey masculin ont remporté les médailles de bronze.