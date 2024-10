De se démarquer à cibler la Gen Z : les principaux défis auxquels les designers sont confrontés aujourd’hui

Il existe actuellement de nombreux défis dans le monde de l’art et du design. L’avènement de l’IA dans le monde du branding pose des problèmes à certains, et le nombre de plates-formes pour lesquelles les concepteurs doivent créer a considérablement augmenté au cours des dernières années.

Nous avons récemment rencontré Emma Follett, directrice de la création chez Design Bridge et partenairesqui était l’une des agences gagnantes aux Brand Impact Awards de cette année. Notre conversation a porté sur la manière de créer une image de marque percutante jusqu’au moment où utiliser la photographie plutôt que l’illustration – nous en publierons davantage au cours des prochaines semaines. Ici, cependant, nous avons parlé des défis auxquels les marques sont actuellement confrontées.

Emma Follett Navigation par liens sociaux Directeur de la création, Design Bridge and Partners Arrivée en tant que studio junior en 2000, Emma est désormais co-directrice de la création chez Design Bridge and Partners, jouant un rôle fondamental dans la construction d’une réputation d’excellence créative dans tous les studios du monde. Elle a travaillé avec un large éventail de marques, stimulantes et attrayantes – depuis de petites start-up entrepreneuriales avec une nouvelle histoire à raconter, jusqu’à des marques mondiales prestigieuses avec une histoire riche. Elle est une habituée de la scène des prix de l’industrie créative et son travail a remporté d’innombrables distinctions internationales.

Se démarquer

« L’un des défis auxquels les marques sont confrontées est d’être visible et de se démarquer sur des marchés complexes et très fréquentés », explique Emma. « Quel que soit le domaine dans lequel vous évoluez, vous devez défendre quelque chose et vous démarquer. Les gens ont besoin de vous voir, mais ils ont aussi besoin de vous comprendre. Mais maintenant, vous devez le faire sur tellement de canaux, dans tellement de domaines différents. De différentes manières – par le mouvement, le branding sonore, le verbal – nous devons vraiment créer des systèmes de conception de marque très solides qui fonctionnent sur chacun de ces canaux.

(Crédit image : Design Bridge & Partners)

Cela signifie que les concepteurs doivent être prudents, explique Emma. « Vous devez vraiment réfléchir à la façon dont vous allez raconter leur histoire de la bonne manière. Qu’est-ce que vous voulez communiquer qui va toucher les gens ? Parce qu’en fin de compte, tout cela a pour but de créer un lien avec les consommateurs, de créer davantage de liens avec les consommateurs. » d’un lien émotionnel plutôt que d’une transaction.

« C’est probablement l’un des plus grands défis : garantir la cohérence mais aussi le bon type de communication au bon moment afin d’établir un lien approprié avec les consommateurs. »

Image de marque durable

(Crédit image : Superunion)

Existe-t-il des défis spécifiques en matière de branding durable ? « Je pense que cela revient au problème auquel ils sont confrontés », dit Emma, ​​et donne l’exemple de Pasplaqui a été créé par Superunion avant de fusionner avec Design Bridge (pour créer Design Bridge and Partners).

« Notpla a connu un tel succès parce qu’il a rehaussé leur visibilité et leur a valu beaucoup de financement et que l’identité exprimait très simplement ce que faisait le produit. Il n’y avait pas de déchets, la membrane autour du liquide s’est dissoute, toutes ces choses qui sont importantes pour Notpla. Donc d’une certaine manière, tout ce que nous faisions était d’amplifier leur histoire, de raconter leur histoire d’une manière vraiment unique pour que les gens comprennent ensuite pourquoi ils étaient là, et de l’exprimer d’une manière qui les aidait ensuite à atteindre ces objectifs petit à petit. …

« Je suppose que c’est tout ce que nous pouvons faire : comprendre quel est le défi, ou le problème qu’ils doivent résoudre, quel est le problème en tant que marque, qu’il s’agisse de durabilité ou autre, et ensuite les aider à arriver à un point. où nous disons : « voici comment nous allons résoudre le problème ».

(Crédit image : Superunion)

Concevoir pour la génération Z

Un problème que certains ont du mal à concevoir pour un public plus jeune. J’ai demandé à Emma si elle pensait que les designers devaient adapter leur travail à la génération Z et, si oui, comment elle pensait pouvoir le faire sans s’aliéner les consommateurs plus âgés.

« Je pense que cela revient encore une fois à la question de la marque. Qui est son public ? Si votre public est la génération Z, alors vous devez comprendre comment il pense, ce qui le motive et regarder pourquoi – qu’il s’agisse d’un produit ou d’un produit. qu’il s’agisse de la marque – pourquoi est-ce pertinent pour eux ? Comment cela résonnerait-il avec eux ? Parce que ce que nous entendons à propos de la génération Z, c’est à quel point le but peut être important pour eux, par exemple ?

(Crédit image : L’école Archer pour filles)

« Si vous ciblez la génération Z, alors vous devez concevoir pour eux. Nous recevons souvent des briefs un peu plus ouverts, dans lesquels nous ne voulons pas aliéner tous nos consommateurs existants, mais nous voulons également cibler une génération plus jeune. « . Emma note que cibler les jeunes consommateurs est souvent financièrement judicieux, car si vous vous en tenez uniquement à une génération plus âgée, à un moment donné, ils ne seront plus là pour acheter vos produits. « Vous voulez attirer de nouvelles personnes qui aimeront également votre marque et seront un peu plus fidèles à votre marque au fil des années. Je suppose donc que vous devez trouver une sorte d’équilibre naturel entre les deux », explique-t-elle. .

« Je pense que si vous êtes très concentré sur la génération Z, alors bien sûr, vous vous aliénerez les générations plus âgées. Mais vous devez simplement comprendre ce qui motive ces deux publics et cela revient encore une fois au lien émotionnel : comment vont les gens ? Allez-vous motiver ces gens à acheter ou à vouloir être associés à vous d’une manière ou d’une autre en tant que marque ? »

Comment fais-tu ça ? « Il s’agit d’entrer dans un état d’esprit : comprendre les éléments qui les déclenchent, peut-être que votre marque pourrait les résoudre, et comment, d’une certaine manière, plus vous êtes authentique en tant que marque pour votre public, plus il est probable qu’il le soit. être naturellement attiré par vous, au lieu d’essayer d’être quelque chose que vous n’êtes pas. »

