De Scottie Pippen aux nouvelles romances – Hollywood Life

Modèle Larsa Pippen est l’une des beautés les plus recherchées à Hollywood, et elle a eu son choix de mecs magnifiques. Le mannequin et ancienne meilleure amie de Kardashian a épousé le Temple de la renommée de la NBA Scottie Pippen en 1997, et a eu quatre enfants mignons ensemble. Après leur séparation en 2015, Larsa a recommencé à jouer sur le terrain. Elle était liée à la star de la NBA Malik Beasley à un moment donné, mais sa romance la plus récente semble être avec Michael Jordan fils Marcus Jordan. Jetez un œil à l’histoire romantique complète de Larsa :

Scottie Pippen

Larsa et Scottie ont eu une romance de conte de fées qui a commencé à la fin des années 1990, alors qu’il jouait encore pour les Chicago Bulls. Ils ont eu quatre enfants ensemble : Scotty Jr. (né en 2000), Preston (né en 2002), Justin (né en 2005), et Sophie (né en 2008), qui sont souvent présentés sur Instagram de Larsa, ainsi que sur Scottie’s. Le couple s’est séparé en 2015 et Scottie a demandé le divorce après avoir accusé Larsa d’avoir une liaison. Ils se sont finalement réconciliés, mais Larsa a finalement demandé à nouveau le divorce en 2018. Cela n’a toujours pas été finalisé et le couple reste séparé.

Avenir

Larse et Avenir se sont réunis en 2015, peu de temps après qu’elle et Scottie se soient séparés. Elle a parlé du rappeur dans une interview avec Hollywood brut, décrivant leur étincelle instantanée. “C’était définitivement une relation respectable. C’était comme si nous étions amis et que nous avions besoin l’un de l’autre à ce moment-là”, a déclaré le mannequin. Ils ont parlé pendant sept heures lors de leur premier rendez-vous ! “Il n’était certainement pas ce que je pensais qu’il allait être. Il était définitivement très romantique », se souvient-elle.

« Nous nous sommes liés de la manière la plus simple et la plus organique. Je n’avais besoin de rien de lui, il n’avait besoin de rien de moi… Ce n’était pas ce que tu pensais. En fin de compte, le couple s’est séparé parce qu’ils étaient à des moments différents de la vie. Mais, a déclaré Larsa, elle pense toujours que Future est une “grande” personne.

Tristan Thompson

Larsa a avoué qu’elle et Tristan Thompson brièvement daté avant de se réunir avec Khloe kardashian en 2016. «Je voyais un peu Tristan avant Khloe. Avant que Khloe ou l’un d’eux ne sache qu’il existait”, a-t-elle déclaré sur le Hollywood brut podcast en novembre 2020. « Je le voyais, je l’ai fait venir à LA. Je l’ai amené à une fête Kim [Kardashian] avais. Je l’ai présenté à chacun d’eux.

Lui et Khloe ont apparemment commencé à se voir “environ 10 jours plus tard”, mais il n’y a pas eu d’amour perdu, a déclaré Larsa. « Ce qui est bien, je m’en fiche. C’est n’importe quoi. Je suis le genre de personne qui ne chasse pas ce qui n’est pas pour moi. Je ne poursuivrai jamais un homme; Je ne mettrai jamais de laisse à un homme. Je ne fais pas ça. Je me sens comme, laissez-vous être grand. Si vous voulez être avec d’autres personnes, allez-y. Je suis super tout seul.

Eric Moreland

Larsa et l’attaquant des Raptors de Toronto Eric Moreland a déclenché des rumeurs de romance en 2019 après avoir flirté avec lui sur Instagram. L’ancien Vraies femmes au foyer de Miami La star a laissé tomber de jolis emojis dans les commentaires et a aimé toutes ses photos. Il a commencé à rendre la pareille et a ensuite été aperçu en train de faire la fête avec Larsa à l’occasion de son 45e anniversaire ! Ils avaient l’air terriblement confortables lors d’une croisière autour de Los Angeles lors de la fête de juin 2019.

Malik Beasley

Larsa et le joueur des Timberwolves du Minnesota, Malik, ont été aperçus main dans la main dans un centre commercial de Miami en décembre 2020 – et à peine une semaine plus tôt, la star de la NBA lui avait laissé quelques très commentaires coquins sur Instagram. La controverse a éclaté, cependant, après qu’il a été révélé que Malik était en fait marié. Épouse Yao du Montana a commencé à publier des messages cryptés sur Instagram qui, selon les fans, visaient Larsa et Malik.

Marcus Jordan

Le fils de la légende de la NBA Michael Jordan, Marcus Jordan, a déclenché des rumeurs de romance avec Larsa en septembre 2022. Le couple a été aperçu ensemble au festival de musique Rolling Loud, puis lors d’une fête d’Halloween à West Hollywood. Après qu’une vidéo a fait surface en novembre 2022 de Marcus en train de rencontrer une femme mystérieuse, Page 6 a rapporté que Larsa n’était pas dérangée par cela parce qu’elle et Marcus ne sortaient pas exclusivement ensemble à l’époque.