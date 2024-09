De Samsung à HTC : les pires téléphones Android jamais conçus

Les téléphones Android de qualité ne manquent pas, mais je dirais qu’il est très difficile d’acheter un téléphone vraiment mauvais aujourd’hui. Bien sûr, certains appareils peuvent avoir des appareils photo médiocres, des performances médiocres ou une autonomie de batterie médiocre, mais on est encore loin des pires téléphones Android de tous les temps.

Mais quels sont les pires appareils Android jamais conçus ? Nous avons réfléchi ensemble et avons dressé une liste ! Nous avons essayé de prendre en compte plusieurs facteurs, notamment l’accueil critique/commercial, les défauts et nos propres opinions.

Cette liste n’est pas classée dans un ordre particulier, mais avons-nous oublié des choix évidents ? Faites-le nous savoir dans les commentaires !

Hydrogène rouge un

Red est réputé pour ses caméras de cinéma, et les gens étaient donc ravis d’apprendre que la société travaillait sur un smartphone. Il ne s’agissait pas non plus d’un téléphone générique, peint par numéros. Il était doté d’un curieux écran 3D, de la possibilité de prendre des photos/vidéos 3D et de connecteurs pour une variété d’extensions prévues.

Malheureusement, l’Hydrogen One a été un échec commercial et critique majeur lors de son lancement. À l’époque de sa sortie, nous avions déploré l’écran 3D pixelisé de l’appareil, l’autonomie médiocre de la batterie, le prix élevé (surtout compte tenu du silicium de l’année précédente) et la qualité décevante de l’appareil photo. Il convient également de noter que les modules complémentaires prévus n’ont jamais vu le jour. Aïe.

Tout n’est pas si mal, car nous avons loué l’expérience de visionnage 3D, la qualité de fabrication et le design unique. Mais l’Hydrogen One a servi d’avertissement aux fabricants de smartphones débutants.

Téléphone Palm

Nous devons à Palm de nombreuses innovations en matière de smartphones modernes, comme le chargement sans fil avec aimants, un système multitâche piloté par carte et des interfaces pilotées par gestes. Malheureusement, Palm a été vendu à HP, qui a alors décidé de se retirer du marché des smartphones et a vendu la marque Palm à une société affiliée à TCL. Le premier et unique appareil issu de cet accord a été le Palm Phone de 2018.

Le Palm Phone nécessitait à l’origine d’être couplé à un smartphone principal. Il n’est donc pas étonnant qu’il figure dans notre liste des pires téléphones Android jamais conçus.

Le seul argument de vente du Palm Phone était qu’il s’agissait d’un petit smartphone Android. Nous ne parlons pas d’un téléphone petit ou compact, mais bien d’un petit smartphone grâce à son écran de 3,3 pouces. Le pire, c’est qu’au départ, vous ne pouviez pas acheter ce téléphone avec un forfait séparé, il n’était disponible qu’en tant que module complémentaire à votre forfait existant. Au départ, il fallait également l’associer à un smartphone séparé, vos SMS et vos appels étant transférés vers le plus petit appareil. Mais pourquoi ?

Quoi qu’il en soit, le Palm Phone n’a clairement pas réussi à rivaliser avec le Palm d’antan. Mais au moins, il avait un indice de résistance à l’eau et à la poussière IP68, n’est-ce pas ?

Téléphone Fire d’Amazon

Lorsque nous pensons à ses produits technologiques grand public, nous pensons tous à Amazon comme à une entreprise spécialisée dans les liseuses, les tablettes et les gadgets de streaming. Mais l’entreprise a également fait une brève mais coûteuse incursion dans le monde des smartphones.

Le Fire Phone a été le premier smartphone d’Amazon, et c’était un autre téléphone qui proposait la 3D sans lunettes. L’appareil était même équipé de plusieurs capteurs infrarouges à l’avant pour pouvoir suivre votre tête afin de changer de perspective sur l’écran. Cette fonction dite de perspective dynamique était intéressante pour afficher les icônes à l’écran et d’autres éléments de l’interface utilisateur sous différents angles, mais elle n’avait pas vraiment d’utilité. Alors pourquoi l’ajouter en premier lieu ?

Le Fire Phone n’était pas non plus doté des services Google, ce qui n’était pas aussi grave qu’aujourd’hui, mais constituait tout de même un inconvénient majeur. Ajoutez à cela le prix de 650 $ sans contrat et l’exclusivité initiale d’AT&T, et vous avez la recette de l’échec en 2014. Il n’est pas étonnant qu’Amazon ait perdu 170 millions de dollars sur ce projet.

HTC Evo 3D

En 2011, les principaux fabricants ont lancé non pas un, mais deux téléphones 3D, HTC et LG ayant tous deux sauté dans le train en marche. Cependant, le HTC Evo 3D a été l’appareil le moins bien accueilli. Cela est dû en grande partie à un écran 3D sans lunettes qui offrait un angle de vision très étroit. Cela signifie que vous regardez un fouillis flou si vous ne regardez pas l’écran sous un angle très spécifique. Quel est l’intérêt d’un écran 3D sur un smartphone s’il ne fonctionne pas bien ? Au moins, il y avait un commutateur 2D/3D, donc vous n’aviez pas à vous soucier de l’écran 3D si vous ne le vouliez pas.

Le téléphone de HTC proposait un écran 3D sans lunettes, mais il ne fonctionnait pas bien du tout.

Le reste du téléphone était un mélange de milieu de gamme et de produit phare, doté d’une puce Snapdragon S3 performante, de 1 Go de RAM à une époque où c’était beaucoup de mémoire, de 1 Go de stockage extensible lorsque des téléphones comme le Galaxy S2 offraient 16 Go, et de deux caméras arrière de 5 MP pour les prises de vue 3D.

Téléphone à vélo

Les smartphones sont des tablettes rectangulaires, mais j’apprécie quand les entreprises essaient de changer le format. Malheureusement, le Cycle Phone n’était pas le changement que nous recherchions.

Le nom suggère que nous sommes en présence d’un téléphone circulaire, mais le Cycle Phone avait plutôt une forme d’œuf ou d’ellipse. Cela dit, les prototypes de 2020 avaient en effet un design plus circulaire. Mais pourquoi cette forme ? Eh bien, l’entreprise à l’origine du téléphone n’a pas donné de bonnes raisons, si ce n’est qu’elle a déclaré : « c’est un téléphone non rectangulaire pour les personnes non rectangulaires ».

Le reste du téléphone est un mélange de budget et d’intrigue. Il dispose d’un écran de 3,45 pouces (800 x 800), d’Android 10, de 3 Go de RAM, de 32 Go de stockage, d’un processeur Snapdragon 4G sans nom et d’un appareil photo de 13 MP à l’avant et à l’arrière. L’appareil propose également un stockage microSD, deux prises casque, des ports USB-C et micro-USB et une batterie amovible (bien que de 2 000 mAh). Tout cela pour un prix recommandé de 999 $. Ouf.

Série Google Pixel 6

Jimmy Westenberg / Android Authority

Est-ce le meilleur ou le pire téléphone de la liste ? Difficile de discuter dans ce contexte. Les premiers appareils Pixel de Google équipés de Tensor étaient d’excellents téléphones avec appareil photo pour l’époque, disposaient de diverses fonctionnalités d’IA et présentaient un design distinctif.

Nous recevrons probablement des courriers haineux pour avoir inclus la série Pixel 6 comme l’un des pires téléphones Android, mais en premier lieu, elle fonctionne à peine comme un téléphone.

La principale raison pour laquelle la série Pixel 6 figure sur cette liste après de nombreux débats internes est la connectivité horrible. De nombreux propriétaires de Pixel 6 ont souffert d’une réception horrible, même lorsque d’autres téléphones bénéficiaient d’un excellent signal. Et à quoi sert un téléphone si la partie téléphone fonctionne rarement ? Nous avons également été ombragés par le long temps qu’il a fallu pour passer du cellulaire au Wi-Fi et vice-versa. Nous ne sommes pas en 2006, Google. En fait, ma collègue Rita El-Khoury a déclaré qu’il avait le pire signal et la pire réception de tous les téléphones qu’elle ait jamais utilisés. Ce qui est étrange dans cette saga, c’est que ce problème n’a pas affecté tout le monde, car nos propres critiques à l’époque étaient très positives.

Les téléphones Google de 2021 étaient également dotés de scanners d’empreintes digitales médiocres, avec des vitesses de lecture lentes et un taux de reconnaissance décevant. Mais au moins, cela s’est un peu amélioré avec les mises à jour ultérieures. Ajoutez à cela les problèmes de surchauffe de la puce Tensor, et la série Pixel 6 constitue une expérience frustrante.

Samsung Galaxy Note 7

Nous ne pouvons pas dresser une liste des pires téléphones jamais fabriqués sans inclure un téléphone qui a littéralement pris feu. Le Galaxy Note 7 est sans aucun doute le plus gros échec technologique de Samsung, car deux défauts liés à la batterie Cela a entraîné l’incendie ou l’explosion de plusieurs dizaines de téléphones.

Il n’est pas étonnant que Samsung ait rappelé le téléphone. L’entreprise a même publié des mises à jour qui ont fini par bloquer l’appareil pour des raisons de sécurité. Même les compagnies aériennes ont interdit le Galaxy Note 7 de vol. Combien de fabricants de téléphones peuvent s’en vanter ?

C’est vraiment dommage car le Galaxy Note 7 avait été bien accueilli avant cette saga, offrant un S Pen plus utile, un scanner d’iris astucieux, un stockage microSD et une résistance à l’eau pour la première fois dans la série.

Nokia 9 Pureview

En 2016, HMD Global a acquis la licence du nom Nokia pour les smartphones de la marque Nokia, et l’entreprise a fait grand cas du nombre d’employés et de cadres qui étaient d’anciens employés de Nokia. Ainsi, lorsque l’entreprise a annoncé le Nokia 9 PureView en 2019 avec un appareil photo à cinq objectifs, les attentes étaient grandes quant à son potentiel comme successeur spirituel des grands téléphones Nokia d’antan.

Le Nokia 9 PureView offrait une expérience photo surfaite et sous-estimée, mais le scanner d’empreintes digitales était également une blague.

Malheureusement, le Nokia 9 PureView a été un véritable désastre lors de son lancement. Le principal argument de vente était l’appareil photo à cinq objectifs, composé de trois caméras monochromes de 12 MP et de deux caméras couleur de 12 MP. Cette configuration était censée fournir des photos avec des effets de profondeur plus granulaires (par exemple pour les portraits) et un meilleur HDR. Cependant, nos propres tests à l’époque ont révélé une qualité d’image extrêmement incohérente, des performances glaciales de l’application de caméra et des images médiocres en basse lumière.

Le capteur d’empreintes digitales intégré à l’écran n’a pas non plus aidé. En fait, il a été signalé que le scanner pouvait être falsifié avec du chewing-gum. Le téléphone était également livré avec le silicium phare de l’année précédente, ce qui n’est pas une mauvaise chose en soi, mais a aggravé les choses. Nous étions heureux de voir HMD essayer quelque chose de différent, mais nous avons été profondément déçus par le produit fini. En fait, je dirais que HMD ne s’est toujours pas remis de cette débâcle, car il n’a pas sorti de téléphone phare depuis.

HTC Thunderbolt

Le HTC Thunderbolt a été le premier téléphone 4G LTE aux États-Unis en 2011, ce qui a été un énorme succès en raison des vitesses de données plus rapides et de la latence réduite de cette technologie. Malheureusement, la durée de vie de la batterie du Thunderbolt était horrible lors de l’utilisation du LTE.

Câblé Il a été noté à l’époque que le HTC Thunderbolt n’offrait que six heures d’autonomie de batterie lors de la navigation sur le Web et de la vérification des e-mails avec une luminosité réduite. CNET a déclaré qu’une utilisation similaire (y compris les appels téléphoniques) a vu le téléphone atteindre 15 % en milieu ou en fin d’après-midi, tandis qu’une utilisation plus intensive a vu le téléphone s’éteindre en trois ou quatre heures. Streaming vidéo via LTE ? Alors PC Mag Selon les informations, vous pourriez bénéficier d’un peu moins de deux heures et demie d’autonomie. Le fait qu’il soit impossible de désactiver initialement le LTE et de vous en tenir à la 3G a aggravé la situation.

Sac à main HONOR V

Kris Carlon / Autorité Android

Le dernier smartphone en date de notre liste des pires smartphones Android est le téléphone pliable de HONOR, lancé il y a un an. Le V Purse est en fait un clone des téléphones Mate XS de HUAWEI, doté d’un écran pliable vers l’extérieur et d’un design fin. La moitié de cet écran sert également d’écran de smartphone lorsqu’il est plié. Jusqu’ici, tout va bien.

Le gros problème, cependant, est que HONOR a décidé de transformer l’appareil en un véritable sac à main. L’entreprise a ajouté des sangles au modèle pliable pour qu’il puisse être transporté comme un sac à main, tout en proposant des fonds d’écran adaptés. HONOR a même ajouté des breloques virtuelles à l’écran pour accentuer son approche axée sur la mode.

C’était certainement une idée intéressante, mais qui aurait dû rester sur la planche à dessin. Le plus gros problème est que les téléphones pliables vers l’extérieur ne sont pas protégés des rayures en premier lieu en raison de leurs écrans en plastique, mais HONOR a pensé que c’était une bonne idée de permettre aux gens de le porter comme un sac à main. Nous ne serions donc pas surpris si l’écran était rayé à de nombreuses reprises lorsqu’il est transporté de cette façon. Il n’est pas non plus résistant à l’eau, ce qui n’est pas de bon augure lorsqu’il est transporté sous la pluie. Le téléphone a été lancé en Chine pour environ 850 $, ce qui semble raisonnable jusqu’à ce que vous réalisiez qu’il est livré avec l’ancienne puce Snapdragon 778G, un système de double caméra de milieu de gamme et aucun chargement sans fil.

