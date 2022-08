De Salman Khan faisant l’éloge de la défunte star à sa prise de bec avec Rubina Dilaik, un regard sur son Bigg Boss 14 jour

La candidate de Bigg Boss 14, Sonali Phogat, est décédée après avoir subi une crise cardiaque à Goa, lundi soir. Elle était une célèbre star de TikTok, une politicienne du BJP et une actrice qui a également été vue dans Bigg Boss 14. Sonali est entrée dans l’émission controversée Big Boss saison 14, animée par Salman Khan, en tant que candidate wild card.

Elle a souvent été félicitée par l’hôte pour son comportement, une fois que Salman Khan lui a dit qu’elle était la seule personne de la maison à ne pas faire d’erreurs. Au cours de l’émission, Sonali a dit un jour à Rahul Vaidya que son mari avait été d’un grand soutien alors qu’elle s’aventurait dans le théâtre et la politique. Elle lui a dit : « J’ai continué à pleurer pendant des années et ma vue a été affectée. Je ne voulais plus continuer ce travail. Mais ensuite, ma belle-mère m’a encouragée. Elle a insisté pour que je poursuive ma carrière politique alors qu’il (mari) voulait que je fasse de la politique.”









Tout en pleurant, elle a ajouté: “Unke guzarne k baad mai raat ko soyi nahi kaafi time tak. Abhi bhi farm pe jaati hu to kamre, bed se uthne ka mann nahi karta (je n’ai pas pu dormir longtemps après son décès . Même maintenant, je ne veux pas sortir de notre chambre quand je visite la ferme).”

“Je réalise maintenant tous ses rêves… la ferme, tous ces arbres. Il voulait tout cela”, a-t-elle ajouté.





Sonali Phogat a fait la une des journaux lorsqu’elle a avoué son affection envers Aly Goni. Elle dit qu’elle fait toujours face à des trolls à cause de cela. Sonali Phogat a été vue en train d’avouer ses sentiments à Aly Goni lors de leur conversation dans la salle à manger de l’émission. Sonali avait demandé à Aly si c’était puéril de sa part de révéler qu’elle avait des sentiments particuliers pour lui alors qu’elle savait qu’il était amoureux de l’acteur Jasmin Bhasin. Cependant, elle a ensuite été trollée pour ses aveux.

S’adressant à ETimes TV, Sonali a déclaré plus tard: «Je pense que si quelqu’un exprime ses sentiments pour l’autre personne, je ressens plus que de se moquer de cette personne, nous devrions l’apprécier. Mais quand j’ai partagé mes sentiments sur Aly Goni, les gens ont commencé à me troller. Ils se sont moqués de moi, ont fait des remarques et ont remis en question ma façon de penser. J’ai été choqué que nous soyons au 21e siècle. Mes sentiments étaient purs, je n’avais aucune méchanceté dans mon cœur. Je n’ai pas prétendu être autre chose à l’intérieur de la maison ‘Bigg Boss 14’, j’ai montré ma vraie personnalité. Je n’ai pas menti sur mes sentiments ni essayé de simuler quoi que ce soit. Je voulais montrer mon vrai côté dans la maison ‘Bigg Boss 14’ et je voulais que les gens me connaissent.

Elle a en outre ajouté: «’Bigg Boss 14′ est arrivé il y a trois mois, mais les gens essaient toujours de me troller en prenant le nom d’Aly Goni. Chaque fois que je poste une photo ou une vidéo sur Instagram, ils écriront Aly Goni dans les commentaires. Ils n’écrivent rien d’autre, juste son nom. Je ne suis pas affecté par ces commentaires car je partage un lien très étroit avec Aly et Jasmin Bhasin. Je partage un lien amical avec eux, tout comme je l’ai avec Rahul Vaidya, Arshi Khan ou Rakhi Sawant. Tout ce que j’ai ressenti, je l’ai exprimé dans l’émission et c’est naturel que lorsqu’on reste dans une atmosphère où on n’a aucun lien avec le monde extérieur, on développe des sentiments. C’est naturel et je n’ai pas fait semblant.”





Sonali a également félicité Jasmin Bhasin pour avoir géré les choses avec maturité et compris ses sentiments pour Aly Goni. « Je connais Jasmin depuis longtemps et elle a toujours été en contact avec moi. Elle a fait partie de mes bonheurs et de mes peines et nous sommes en contact les uns avec les autres par le biais de messages”, a-t-elle conclu.





Sonali s’est également disputée avec Rubina Dilaik et Nikki Tamnoli. Rubina lui a crié de ne pas réaliser l’importance de chaque morceau à l’intérieur de la maison et a dit à Sonali de montrer ce genre de comportement VIP lorsqu’elle sort de la maison Bigg Boss 14 et se trouve chez elle. Tout cela s’est produit lorsque Sonali se faisait du roti quand elle avait faim. Blessée et dégoûtée d’être insultée pour quelque chose d’aussi basique que la nourriture, Sonali s’est effondrée et hurle à Bigg Boss de la laisser sortir de la maison car elle ne veut plus jouer au jeu. Insensibles à son comportement, ses co-concurrentes estiment qu’il ne s’agit que d’un drame pour gagner la sympathie.