De sa tristement célèbre tenue nazie aux insultes raciales, pourquoi rien n’est jamais la faute du prince Harry

AU MILIEU de l’avalanche de révélations malveillantes, salaces et indéniablement sensationnelles, il y a une question brûlante qui appelle une réponse – à quel point le prince Harry est-il égaré ?

Spare, les mémoires de Harry, révèle qu’il est un homme manquant presque totalement de conscience de soi.

Dieu merci, le duc de Diddums n’a jamais été que de réserve ! Crédit : Instagram

Avec Harry, rien n’est jamais de sa faute Crédit : AFP

C’est un homme qui a souvent dit à quel point la sûreté et la sécurité de sa famille étaient importantes pour lui.

Et pourtant dans son livre, et dans les multiples interviews pour le promouvoir, Harry parle — se vante ? – à propos du meurtre de 25 combattants talibans alors qu’il servait en Afghanistan.

Comment se vanter des encoches de son hélicoptère Apache rend-il sa famille plus sûre et plus en sécurité dans ce monde ? Me bat.

Et c’est un homme qui bavarde sur le monde en respectant sa vie privée – et pourtant ne se soucie pas de la vie privée de Charles, William, Kate, Camilla ou de ses grands-parents décédés.

Et c’est un homme qui n’a cessé de parler de problèmes de santé mentale – et qui n’hésite pas à traiter son père, son frère et leurs femmes avec une cruauté indescriptible qui ne fera pas grand-chose pour leur propre santé mentale et leur bonheur.

Le mal est fait

Et – oh oui – c’est un homme qui a laissé échapper qu’il « veut que son père et son frère reviennent ».

“La porte est ouverte et la balle est dans leur camp”, dit Harry, ne tardant jamais à atteindre le cliché le plus proche.

Mais ce n’est tout simplement pas vrai.

Le mal est fait. Les blessures profondes que Harry a infligées – et continuent d’infliger alors qu’il proxénète ses mémoires écrites par des fantômes dans les médias – dureront jusqu’à la tombe.

Je ne doute pas que M. et Mme Markle seront invités au couronnement du roi en mai.

La décence du roi Charles III et les exigences du protocole royal se combineront pour garantir que les fugueurs royaux obtiennent un RSVP à l’abbaye de Westminster.

Mais Harry et Meghan oseront-ils montrer leurs visages grincheux ?

Imaginez les bancs !

Imaginez-les tous alignés comme le casting d’un feuilleton de second ordre – le frère qui l’a jeté à terre !

La “méchante belle-mère” qu’il (et son frère, un vicieux trahison de confiance partageant cela, Harry) a supplié leur père de ne pas se marier ! La femme qui a osé demander des excuses.

Encore une fois, à quel point le duc de Diddums est-il égaré ?

Non, la porte n’est pas ouverte, Harry, même si ton père colle une invitation à son couronnement par la poste.

La balle n’est pas dans leur camp.

Le ballon a éclaté. Les ponts ont été brûlés.

La porte est murée à jamais. Il n’y a plus de chemin de retour pour toi maintenant, Harry.

Quoi que fasse votre père de 74 ans, votre frère ne vous le pardonnera jamais.

Votre pays ne vous le pardonnera jamais.

Et il semble que les hommes et les femmes qui ont servi avec vous en Afghanistan ne vous pardonneront jamais.

« Je t’aime, Harry ! » a déclaré l’ex-Royal Marine Ben McBean, qui a perdu un bras et une jambe en Afghanistan. “Mais tu dois te taire !”

“Il s’est tiré une balle dans le pied”, a déclaré le colonel Richard Kemp, ancien commandant de bataillon d’infanterie en Afghanistan.

“Cette affirmation (que Harry a tué 25 talibans) est susceptible d’inciter les gens. Il y aura un désir de vengeance. Il ne sera pas regardé tout à fait de la même manière par des gens qui l’ont beaucoup apprécié auparavant. . . y compris moi.”

De rechange? Dieu merci, le duc de Diddums n’a jamais été que de réserve !

Dieu merci, il n’a jamais été l’héritier !

La monarchie est sûre aujourd’hui.

Ce ne serait pas le cas si Harry et Meghan avaient un trône avec leurs noms dessus.

Depuis qu’ils ont présenté pour la première fois Oprah Winfrey à leurs poulets biologiques, il y a eu des spéculations selon lesquelles le couple qui s’apitoie sur lui-même causerait des dommages durables à la famille royale.

Et à leur manière égoïste et malveillante, ils ont fait ce qu’ils avaient prévu de faire.

La famille royale est maintenant aussi amèrement éloignée de Harry que Meghan l’est de sa propre famille – à l’exception de sa mère, Doria, sa seule relation qui a reçu une invitation à son mariage de 30 millions de livres sterling.

Toutes les familles ont leurs ruptures, leurs séparations et leurs effondrements, et parfois elles sont guéries avec le temps.

Mais certaines ruptures durent éternellement.

Trahi gratuitement

Il semble hautement improbable que le pauvre vieux père de Meghan rencontre jamais ses petits-enfants (comme ils sont cruels, ce couple qui bêle sans cesse de gentillesse et de compassion) tout comme il semble peu probable que les enfants de Harry et Meghan grandissent en connaissant leurs cousins ​​britanniques George , Charlotte et Louis.

Il semble peu probable que Camilla et Kate pardonneront et oublieront jamais le niveau de dépit qui leur a été dirigé.

L’homme qui a souvent dit à quel point la sûreté et la sécurité de sa famille étaient importantes pour lui s’est vanté de ses meurtres Crédit : AP

Espérons que le couple trouve la sécurité et arrête de parler Crédit : Getty

Et même si Charles passe le reste de ses jours à tendre la main à son fils cadet capricieux et insensé, vous soupçonnez fortement que William ne pardonnera jamais à son frère tout ce qu’il a fait, et toute la confiance qu’il a si délibérément trahie, et tout le l’humiliation qu’il a infligée à ceux qui l’aimaient.

N’y avait-il personne avec un QI supérieur à sa pointure pour avertir Harry que ses plaintes étaient totalement sourdes ?

Il s’agit d’un homme qui a pris de la cocaïne pour la première fois alors qu’il était un Etonian de 17 ans lors d’une soirée de tir chez un ami – c’est une vie difficile !

Et Harry veut que le monde, où les gens souffrent et se débattent, ait pitié de lui.

Harry a vécu une vie de privilège et de luxe inimaginables.

Il a eu une tragédie indescriptible à un jeune âge lorsque sa mère est décédée, mais il a également eu des bénédictions au-delà de toute croyance.

Et il parle comme s’il était le seul enfant de Diana.

Mais nous sommes dans un monde imaginaire où rien – RIEN ! — est toujours la faute du duc de Diddums.

Vous déguiser en nazi pour cette joyeuse fête costumée ?

Oh, cela a été encouragé par le méchant William et le caquetage de Kate, qui “hurlaient de rire” à l’idée de Harry dans un uniforme nazi.

Appeler un collègue militaire un mot P ?

Oh, dans toute son innocence cloîtrée, Harry croyait que “P ***” était un terme d’argot affectueux, comme “Aussie”.

Et quand William a dit directement à son frère que Meghan était “grossière, abrasive et difficile?”

Oh, William ne faisait que répéter le “récit de presse” sur Saint Meghan, comme si William n’avait aucune expérience de l’actrice de la liste B.

Comme si Guillaume ne pouvait pas parler avec la grande expérience personnelle de sa belle-sœur !

Et il est ahurissant que Harry, grand prêtre de la vie privée, n’hésite pas à partager chaque détail risible de sa malheureuse rupture avec son frère.

Le collier cassé ! La gamelle pour chien brisée ! Harry a mal au dos !

Révélation cruciale

Et me voici en train de penser que le duc de Sussex était un peu un macho non reconstruit.

Me voici en train de penser que l’ancien soldat qui jouait au polo était fait de trucs plus sévères. Diddums.

Mais là il se plaint parce que grand frère a cassé son bling ! Diddums.

Nous savons tous que les habitants de ce pays ont autrefois aimé le prince Harry.

Mais je ne suis pas sûr que nous ayons vraiment connu le vrai Harry.

Nous le faisons maintenant.

La révélation la plus cruciale sur le physique des frères est que Harry admet que William est revenu, “avec regret et excuses”.

Si Harry aimait son frère – si Harry se souciait de sa famille – si Harry était vaguement intéressé par la réconciliation, alors cela aurait sûrement dû s’arrêter là.

Franchement, ma chère, il n’était pas nécessaire de parler de cette dispute fraternelle même à leurs femmes.

Harry a “la conscience de soi d’un hamster comateux” Crédit : Méga

Maintenant, Harry l’a dit au monde entier.

Et maintenant, Harry et la femme doivent vivre avec les conséquences.

Après la publication de Spare, je soupçonne que nous avons atteint le pic Duc et Duchesse de Diddums.

Meghan publiera-t-elle éventuellement son propre “livre explosif” ?

Eh bien, duh ! Bien sûr qu’elle le fera ! Qu’est-ce qu’elle a d’autre à vendre.

Mais espérons qu’ils trouveront toute l’intimité, la sécurité et le bonheur qu’ils recherchent.

Et – bien plus que cela – espérons qu’ils arrêtent enfin de parler. Il est temps de faire pousser une paire, Harry.

Big Brother a juste cassé ton collier.

Pas votre cou.