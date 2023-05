De sa table de cuisine, le challenger d’Erdogan fait passer son message

ISTANBUL – Alors que la Turquie se prépare pour son élection présidentielle la plus compétitive et la plus conséquente depuis des années le 14 mai, l’opposition politique fait face à une bataille difficile pour faire passer son message. Les médias grand public et les radiodiffuseurs publics offrent une couverture totale au président Recep Tayyip Erdogan, qui a consolidé le contrôle sur les médias tout en resserrant son emprise sur le pouvoir.