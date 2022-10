De sa création en 2006 au rachat de Musk

“Je pense que nous avons un énorme ensemble de réflexions et de stratégies pour augmenter la pente de la courbe de croissance”, a déclaré Costolo à CNBC à l’époque. “Je considérerais certaines d’entre elles comme des tactiques, certaines d’entre elles des stratégies plus larges, au service de ce que j’ai appelé combler le fossé entre la prise de conscience massive de Twitter et l’engagement profond de la plate-forme.”

La portée de Twitter s’est étendue à 200 millions d’utilisateurs actifs. Barack Obama a utilisé la « plate-forme pour déclarer publiquement sa victoire lors de l’élection présidentielle américaine de 2012, avec un Tweet qui a été vu environ 25 millions de fois sur notre plate-forme et largement diffusé hors ligne dans la presse écrite et audiovisuelle », selon l’entreprise. dépôts .

Twitter est devenu un outil de médias sociaux essentiel utilisé pendant le printemps arabe, la vague de protestations dans toute l’Égypte, la Libye et la Tunisie. Les manifestants ont utilisé le site pour publier des rapports et s’organiser. Comme l’a noté le Pew Research Center, le rôle de Twitter dans la “diffusion des dernières nouvelles” ne s’est pas “limité aux soulèvements arabes – la mort de Whitney Houston, par exemple, a été annoncée sur Twitter 55 minutes avant que l’AP ne confirme l’histoire”.

Dorsey a démissionné de son poste de PDG en octobre et a été remplacé par Williams. Selon le livre “Hatching Twitter” du journaliste Nick Bilton, le conseil d’administration de Twitter licencié Dorsey sur les préoccupations concernant le style de gestion de l’exécutif et les vantardises publiques.

Les investisseurs s’inquiétaient de Twitter en tant qu’entreprise. L’entreprise n’était généralement pas rentable, avait du mal à suivre le rythme Google et Facebook, et ont souvent tué des produits populaires sans véritable explication.

Ces dernières années, cependant, Twitter et les réseaux sociaux rivaux comme Facebook ont été au centre de controverses sur la diffusion de fausses nouvelles et de désinformation, conduisant parfois à l’intimidation et à la violence.

C’est un moment énorme. Twitter est devenu un lieu clé où les gens peuvent débattre, plaisanter et pontifier dans leurs propres cercles politiques, sportifs, technologiques et financiers. Il sert également de plate-forme qui donne la parole aux sans-voix, aidant les manifestants à s’organiser et à s’exprimer dans les régimes réprimés du monde entier.

Aujourd’hui, l’entreprise est de retour entre des mains privées. Et ils se trouvent être entre les mains d’Elon Musk, la personne la plus riche du monde et l’un des provocateurs les plus en vue de l’application.

2014

Le ralentissement de la croissance des utilisateurs a entraîné plusieurs baisses de stock et des déclassements d’analystes. Twitter a également qualifié 2014 d’année du “selfie”.

2015

Comparé à des rivaux comme Google, Facebook et même LinkedIn, Twitter commençait à ressembler à l’avorton de la litière Internet. Twitter n’était toujours pas rentable car son activité publicitaire luttait fortement contre ses plus grands concurrents. Dorsey reviendrait également en tant que PDG de la société, tout en conservant le poste le plus élevé dans son autre société, Square (maintenant Bloquer ).

2016

Des rumeurs ont commencé à circuler selon lesquelles Twitter cherchait à être acquis, avec Salesforce comme prétendant potentiel. Pendant ce temps, Twitter et Facebook ont ​​été critiqués pour leur rôle en permettant à des utilisateurs éminents comme Donald Trump, qui remporterait l’élection présidentielle américaine cette année-là, de diffuser des informations trompeuses sans conséquence.

“Avoir le président élu sur notre service en l’utilisant comme ligne de communication directe permet à chacun de voir ce qu’il pense en ce moment”, a déclaré Dorsey à l’époque. “Nous entrons définitivement dans un nouveau monde où tout est à la surface et nous pouvons tous le voir en temps réel et nous pouvons avoir des conversations à ce sujet.”

2017

Pendant un moment, Twitter a semblé être à la hausse. Son action avait finalement tendance à augmenter alors que les finances de l’entreprise s’amélioraient. Pendant ce temps, Trump en tant que président a continué à utiliser Twitter comme mégaphone. Selon les propres données de Twitter, “Trump était le leader mondial le plus tweeté au monde et aux États-Unis” cette année-là, a rapporté CNBC.

2018

Dorsey et Sheryl Sandberg, alors chef des opérations de Facebook, ont témoigné devant la commission sénatoriale du renseignement au sujet de l’ingérence présumée d’acteurs liés à la Russie lors des élections de 2016. Trump et ses collègues républicains se sont de plus en plus exprimés sur les préjugés politiques présumés de Twitter et d’autres sites de médias sociaux.

“En fait, d’un simple point de vue commercial et pour servir la conversation publique, Twitter est incité à garder toutes les voix sur la plate-forme”, a déclaré Dorsey à l’époque.

2019

Les analystes ont trouvé des corrélations entre l’utilisation vorace de Twitter par le président Trump et divers marchés, y compris l’or, soulignant le pouvoir culturel de Twitter. Trump a rencontré Dorsey – un porte-parole de Twitter a déclaré que “Jack a eu une réunion constructive avec le président des États-Unis aujourd’hui à l’invitation du président”.

“Ils ont discuté de l’engagement de Twitter à protéger la santé de la conversation publique avant les élections américaines de 2020 et des efforts en cours pour répondre à la crise des opioïdes”, a déclaré le porte-parole.

2020

Alors que Covid-19 se propageait à travers le monde, la propagation de la désinformation dominait la conversation en ligne. Et Twitter a continué à lutter pour développer son activité. Le service a également été piraté cette année-là et les malfaiteurs ont eu accès à plus d’une douzaine de comptes de haut niveau, y compris ceux contrôlés par Joe Biden, Jeff Bezos et Musk.

2021

Twitter a définitivement interdit Trump pour les commentaires incendiaires du président lors des émeutes du Capitole américain en janvier qui, selon la société, pourraient conduire à “une nouvelle incitation à la violence”. Trump alléguerait que les employés de Twitter “se sont coordonnés avec les démocrates et la gauche radicale pour supprimer mon compte de leur plateforme, pour me faire taire”. Plus tard, Dorsey a soudainement démissionné de son poste de PDG et a été remplacé par Parag Agrawal, le directeur de la technologie de l’entreprise.

2022

Musk a repris Twitter après une longue dispute juridique qui aurait abouti cette semaine à un procès devant la Cour de chancellerie du Delaware. La Tesla Le PDG a accepté en avril de payer 44 milliards de dollars pour Twitter, mais a ensuite tenté de revenir sur l’accord. Il a changé de cap et a choisi de continuer, entrant mercredi dans les bureaux de la société à San Francisco avec ce qui semblait être un lavabo en porcelaine dans les mains.

“Entrer dans le siège social de Twitter – laissez-le entrer!” il tweetéavec une vidéo de son entrée.

Musk a immédiatement commencé à apporter des changements, renvoyant Agrawal, le directeur financier Ned Segal et le directeur de la politique juridique Vijaya Gadde.

